一起讀判決／剴剴案促刑法兒虐修法　7歲以下致死最重可判死

▲近年兒虐事件頻傳，立院修法加重虐兒刑責，７歲以下致死，不論故意或非故意，最重死刑。（示意圖／視覺中國CFP提供）

●文／一起讀判決

去年的剴剴案引發社會對幼童保護的關注，昨天（18日）三讀通過刑法修正案，以下來介紹這次的修法。

民國24年通過的中華民國《刑法》，就凌虐幼童罪是規定在「傷害」罪章，做為傷害的特別法，當時傷害罪是3年以下有期徒刑，刑法第286條則規定，對於未滿16歲之男女，施以凌虐或以他法致妨害其身體之自然發育者，可以處5年以下有期徒刑，如果是意圖營利，刑度則是5年以上。

至於如果在凌虐過程中發生加重結果，比如凌虐致死、致重傷則沒有特別法條規定，而要回到傷害致死或致重傷罪來處理，傷害致死的刑責是無期徒刑或7年以上；傷害致重傷者，是3年以上、10年以下有期徒刑。

108年增設加重結果犯

傷害或凌虐致死，是一種加重結果犯，也就是說原本行為人內心本來想的是傷害、是凌虐，但不小心造成死亡結果，如果行為人本來就想要殺人，或知道會造成死亡的結果，這時候會直接成立殺人罪。

▲兒虐過去是在刑法傷害罪章，這次零容忍，加重7歲以下致死最高死刑。（示意圖／記者黃宥寧攝）

108年5月，刑法第286條修正，除了將凌虐罪的被害人從16歲調高到18歲以外，法定刑從5年以下，改成6月以上、5年以下，增加法定刑的下限。

此外，也增設原本沒有的「加重結果犯」規定，凌虐致死跟致重傷，比原本的傷害致死、傷害致重傷的刑度都提高，凌虐致死是無期徒刑或10年以上、凌虐致重傷則是5年以上12年，刑度比傷害的加重結果犯的法定刑多2年。相較於殺人罪的死刑、無期徒刑或10年以上，已經相近，差別在沒有死刑。

剴剴案的保母，最後就是被判凌虐致死，一位處無期徒刑、另外一位18年。

明確凌虐定義 不只傷害也包含強制

108年的修法也把凌虐定義出來，稱凌虐者，謂以強暴、脅迫或其他違反人道之方法，對他人施以凌辱虐待行為，從這裡我們可以知道凌虐不只是傷害，也包含強制的內涵，進一步到違反人道的方法。

立法理由提到，依社會通念，凌虐係指凌辱虐待等非人道待遇，不論積極性之行為，如時予毆打，食不使飽；或消極性之行為，如病不使醫、傷不使療等行為均包括在內。如果行為人對被害人施以強暴、脅迫，或以強暴、脅迫以外，其他違反人道之積極作為或消極不作為，不論採肢體或語言等方式、次數、頻率，不計時間之長短或持續，對他人施加身體或精神上之凌辱虐待行為，造成被害人身體上或精神上苦痛之程度，即屬凌虐行為。

凌虐殺人與加重結果犯 新法提高刑責

前面提到的修法，都是原本基於凌虐故意，而不慎造成死亡結果，但如果是原本就想要透過凌虐手段殺人，或是本來就知道會有死亡結果，卻還是執意為之，這種情況在這次修法前，只有殺人罪。

▼立法院三讀通過「剴剴條款」刑法修正案。（圖／翻攝一起讀判決粉專）



這次在《刑法》殺人罪後面，增加一個271-1條，如果對未滿7歲，以凌虐方式殺人，法定刑是處死刑或無期徒刑，對比殺人罪死刑、無期徒刑或十年以上，拿掉10年以上有期徒刑這個選項。

至於刑法第286條的凌虐致死、致重傷部分，則區分未滿7歲、7歲到未滿18歲的被害人，未滿7歲被害人，如剴剴案的情況，再提高刑責，最重可以判到死刑。

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