ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

一起讀判決／剴剴案促刑法兒虐修法　7歲以下致死最重可判死

我們想讓你知道…去年遭保母凌虐至死的剴剴案引爆社會怒火，立法院18日三讀通過刑法修正案，凌虐殺人與加重結果犯都提高刑責，其中7歲以下致死，不論故意或非故意，最重都是死刑，如剴剴案，新法最重即可判死；本文來導讀一下這次修法前後差異。

▲兒少，兒虐，社工，社福。（圖／視覺中國CFP提供）

▲近年兒虐事件頻傳，立院修法加重虐兒刑責，７歲以下致死，不論故意或非故意，最重死刑。（示意圖／視覺中國CFP提供）

●文／一起讀判決

去年的剴剴案引發社會對幼童保護的關注，昨天（18日）三讀通過刑法修正案，以下來介紹這次的修法。

民國24年通過的中華民國《刑法》，就凌虐幼童罪是規定在「傷害」罪章，做為傷害的特別法，當時傷害罪是3年以下有期徒刑，刑法第286條則規定，對於未滿16歲之男女，施以凌虐或以他法致妨害其身體之自然發育者，可以處5年以下有期徒刑，如果是意圖營利，刑度則是5年以上。

至於如果在凌虐過程中發生加重結果，比如凌虐致死、致重傷則沒有特別法條規定，而要回到傷害致死或致重傷罪來處理，傷害致死的刑責是無期徒刑或7年以上；傷害致重傷者，是3年以上、10年以下有期徒刑。

108年增設加重結果犯

傷害或凌虐致死，是一種加重結果犯，也就是說原本行為人內心本來想的是傷害、是凌虐，但不小心造成死亡結果，如果行為人本來就想要殺人，或知道會造成死亡的結果，這時候會直接成立殺人罪。

▲▼ 兒虐零容忍 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲兒虐過去是在刑法傷害罪章，這次零容忍，加重7歲以下致死最高死刑。（示意圖／記者黃宥寧攝）

108年5月，刑法第286條修正，除了將凌虐罪的被害人從16歲調高到18歲以外，法定刑從5年以下，改成6月以上、5年以下，增加法定刑的下限。

此外，也增設原本沒有的「加重結果犯」規定，凌虐致死跟致重傷，比原本的傷害致死、傷害致重傷的刑度都提高，凌虐致死是無期徒刑或10年以上、凌虐致重傷則是5年以上12年，刑度比傷害的加重結果犯的法定刑多2年。相較於殺人罪的死刑、無期徒刑或10年以上，已經相近，差別在沒有死刑。

剴剴案的保母，最後就是被判凌虐致死，一位處無期徒刑、另外一位18年。

明確凌虐定義　不只傷害也包含強制

108年的修法也把凌虐定義出來，稱凌虐者，謂以強暴、脅迫或其他違反人道之方法，對他人施以凌辱虐待行為，從這裡我們可以知道凌虐不只是傷害，也包含強制的內涵，進一步到違反人道的方法。

立法理由提到，依社會通念，凌虐係指凌辱虐待等非人道待遇，不論積極性之行為，如時予毆打，食不使飽；或消極性之行為，如病不使醫、傷不使療等行為均包括在內。如果行為人對被害人施以強暴、脅迫，或以強暴、脅迫以外，其他違反人道之積極作為或消極不作為，不論採肢體或語言等方式、次數、頻率，不計時間之長短或持續，對他人施加身體或精神上之凌辱虐待行為，造成被害人身體上或精神上苦痛之程度，即屬凌虐行為。

凌虐殺人與加重結果犯　新法提高刑責

前面提到的修法，都是原本基於凌虐故意，而不慎造成死亡結果，但如果是原本就想要透過凌虐手段殺人，或是本來就知道會有死亡結果，卻還是執意為之，這種情況在這次修法前，只有殺人罪。

▼立法院三讀通過「剴剴條款」刑法修正案。（圖／翻攝一起讀判決粉專）

▲▼立法院三讀通過「剴剴條款」刑法修正案。（圖／翻攝一起讀判決粉專）

這次在《刑法》殺人罪後面，增加一個271-1條，如果對未滿7歲，以凌虐方式殺人，法定刑是處死刑或無期徒刑，對比殺人罪死刑、無期徒刑或十年以上，拿掉10年以上有期徒刑這個選項。

至於刑法第286條的凌虐致死、致重傷部分，則區分未滿7歲、7歲到未滿18歲的被害人，未滿7歲被害人，如剴剴案的情況，再提高刑責，最重可以判到死刑。 

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「一起讀判決」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

 《熱門閱讀》

►告別「博愛座」從語言轉變到法律共識　《身障權法》修法帶來的革命

►博愛座改為優先席　妥當嗎？

►老化社會遇上斷電斷訊　丹娜絲颱風帶來的「警訊」

►「普發一萬元」的民粹陷阱　暴露在野黨犧牲台灣長期發展

►當研究失去倫理　從「台師大女足抽血事件」談研究與醫學倫理界線

投稿
申訴
一起讀判決專欄

一起讀判決專欄 一起讀判決

介紹判決、法學論文的粉專

一起讀判決最新文章

more

關鍵字: 一起讀判決 刑法 凌虐兒童 兒虐 剴剴 愷愷

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
台灣惡氣充盈　美麗島芳蹤渺然！
博愛座改為優先席　妥當嗎？
「16歲投票」英國可以　台灣準備好了嗎？
老化社會遇上斷電斷訊　丹娜絲颱風帶來的「警訊」
川普對中貿易態度轉軟　是轉機還是交易？

推薦閱讀

博愛座改為優先席　妥當嗎？

台灣惡氣充盈　美麗島芳蹤渺然！

一起讀判決／剴剴案促刑法兒虐修法　7歲以下致死最重..

「普發一萬元」的民粹陷阱　暴露在野黨犧牲台灣長期發..

「16歲投票」英國可以　台灣準備好了嗎？

老化社會遇上斷電斷訊　丹娜絲颱風帶來的「警訊」

政府連四年稅收超徵　是否應該「還稅於民」？

普發現金一萬違什麼憲？　民眾看得到「很可能拿不到」

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

川普對中貿易態度轉軟　是轉機還是交易？

相關文章

GINO賀剴剴條款通過　發文「不懂棄權立委」遭網友出征…他認錯道歉

GINO賀剴剴條款通過　發文「不懂棄權立委」遭網友出征…他認錯道歉

男童「剴剴」遭保母姐妹劉彩萱、劉若琳虐死，引發全台震怒。而立法院今（18日）三讀通過《刑法》修正案，加重對凌虐兒童致死者的刑罰，男星GINO..

16小時前

綠委手舉支持《虐殺兒童罪》卻反對1條文　郭昱晴解釋原因又舉例

綠委手舉支持《虐殺兒童罪》卻反對1條文　郭昱晴解釋原因又舉例

立院三讀「虐殺嬰幼兒」可判死　藍委：剴剴可以安心睡了

立院三讀「虐殺嬰幼兒」可判死　藍委：剴剴可以安心睡了

剴剴條款通過！綠營舉牌「支持」二讀卻投反對　白營傻眼：精神錯亂

剴剴條款通過！綠營舉牌「支持」二讀卻投反對　白營傻眼：精神錯亂

快訊／「剴剴條款」通過！虐殺7歲以下童可判死　邱議瑩二讀投同意

快訊／「剴剴條款」通過！虐殺7歲以下童可判死　邱議瑩二讀投同意

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

博愛座改為優先席　妥當嗎？

博愛座改為優先席　妥當嗎？

台灣惡氣充盈　美麗島芳蹤渺然！

一起讀判決／剴剴案促刑法兒虐修..

「普發一萬元」的民粹陷阱　暴露..

「16歲投票」英國可以　台灣準..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面