賴清德緊吃「完全執政」利息　忘了「雙少數」情勢吃緊

▲ 民主基金會25日召開董事會，會中決議由代理執行長廖達琪出任執行長。韓國瑜稱是接受外交部長林佳龍的提議才有今天的結果。（圖／記者陶本和攝）

● 陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

台灣民主基金會執行長人選懸缺已久，關鍵在於民進黨要任命自己信得過的人，不接受董事長韓國瑜屬意的政大外交系教授盧業中。25日的董事會峰迴路轉，通過由曾任韓國瑜競選總統時國政顧問團成員的基金會代理執行長廖達琪「真除」正式接任執行長，盧業中則與另外2名執政黨原規劃人選前駐印度公使陳牧民及前駐紐約辦事處長李光章同列副執行長。據悉，外交部長林佳龍主動向韓提出這套人士布局，韓考慮後接受，藍綠聯手讓民主基金會爭議落幕，創下朝野合作首例。

這項安排沒有一方完全滿意，也沒有一方執意拒絕，雙方勉強接受，顯現了民主政治不可或缺的妥協精神。如果韓國瑜堅持非盧業中為執行長不可，民進黨政府堅持非自己嫡系人選不可，就會陷入僵局，執行長難產。只有董事長韓國瑜和民進黨政府各有一部分決定權，只有各退一步，互相包容，才能化解相互否定的僵持局面。現在難題解決了，支持九二共識的盧教授屈居副執行長，執行長則是韓國瑜尚可接受的人。

這樣的安排可給目前互鬥不已的朝野關係一大啟示：只有相互尊重、包容與退讓才是唯一正道。

不甘執政受掣肘 賴以完全執政心態執政

▲ 在野的國民黨和民眾黨聯手就居於多數，可以定奪立法院的議事運作與決議。（圖／記者李毓康攝）



今年大選之後，民進黨從完全執政落到「雙少數」，總統只擁有百分之四十民意，立法院居於少數席次，在野的國民黨和民眾黨聯手就居於多數，可以定奪立法院的議事運作與決議。民進黨不甘執政受到掣肘，仍以完全執政的心態與作法執政，完全不尊重在野黨，提出諸多無法過關的人事與法案。在野黨依據少數服從多數原則，按照在野意志行事，執政黨無法接受，導致衝突不斷，政事擾攘。

更可議的是，蔡英文時代仗勢完全執政，提名諸多能夠體現我黨意志的大法官、監察委員、通傳會（NCC）委員，於今本金雖已用罄，但利息還在。賴清德政府無視於少數執政的格局，拚命花用利息，從而加劇了朝野衝突，也令政事遭受阻窒。

韓國瑜院長針對執行長人事案說了幾句很中肯的話，點出執政黨包攬權力的不當。他說，過去半年以來，執政黨希望能找到一個他們屬意的人擔任執行長一職。然而，在他看來，眼下很難有適當人選在學養、見識與經歷上比盧教授出類拔萃。他相信「只有用人唯才、才能避免再有人事任命流於政黨魁儡之弊的攻訐。」

▲ 韓國瑜屬意的民主基金會執行長人選盧業中。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

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吃蔡英文遺留利息 政治干預司法

民進黨陷入「雙少數」，常令其號令無法暢達，但大法官仍是以前完全執政時代人命與通過的人，所以還可發揮最後的剩餘價值，實現民進黨的意念。另外在大法官與通傳會的人事提名上，賴清德政府的提名人選讓人感到仍然活在全面執政的時代中，立法院會照單全收。

總統府公布七名大法官提名人選，其中一些人選確是法學俊彥，但不乏政治立場傾綠者。尤其是副院長提名人姚立明，是賴總統競選時的競選總部主委，所以被批評為赤裸裸的酬庸，是對大法官職權最大的污衊。游盈隆認為提名姚是賴清德上任後最大敗筆，呼籲賴撤回提名，以免重創台灣薄弱的司法公信力。法界也是一片譁然。賴清德的大法官人事爭議是他投注的新本金，他還在吃蔡英文留給他的利息。

憲法法庭有關立法院改革及死刑問題的釋憲，被認為體現了民進黨意志，有政治干預司法之嫌。先是民進黨團在國會改革法案覆議失敗後，將多數通過的法案一狀告上憲法法庭；後有憲法法庭宣判死刑。兩個釋憲案都引起在野黨反彈，認為是在實現民進黨的意志。實際上，《憲法訴訟法》第65條提示了協商先行的精神，讓政治問題經由協商，以先謀求共識。憲法法庭捨此不為，結果造成紛爭，令人聯想這是「前人種樹後人乘涼」，賴清德政府在緊吃利息。

▲ 總統府8月30日舉行司法院正副院長及大法官被提名人介紹記者會。對該名單，藍營痛批史上最爛，是對司法院大法官這個職務最大的羞辱。（圖／記者林敬旻攝）

死刑案的釋憲案亦乎如此，大法官們雖獲上屆立法院綠營委員的同意票，但必須謹守超然司法專業，如《憲法》第80條所言，「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。」這項釋憲主文認定，死刑應經各級法院合議庭法官之一致決。政法界人士質疑，獨立審判何以須一致決？難道連大法官不同意見書的表意自由都要被剝奪？

另一個爭議是，個案犯罪情節如非屬「最嚴重」，不得判處死刑，但法律構成要件及法律效果，卻是立法院立法政策的職權，以前屆立委通過的被任命的大法官做出本屆居多數的在野黨的主張，難道不也是在濫用利息？賴政府引發的爭議，主要在於憲政運作的順暢關鍵，在於體現新民意，遇有朝野爭議，必須透過政黨協商達成折衷性處理方式，而不能雖是少數政府卻仍不把在野黨放在眼裡。

▲ 37名死囚聲請的「死刑存廢釋憲案」，憲法法庭20日做出合憲限縮的判決。（圖／翻攝司法院網頁）



別忘了「雙少數」處境 無視在野將遭民意反撲

目前無論執政權和立法權，民進黨都未獲多數民意委託，何以能貫徹多數服從少數原則？以大法官提名來說，當總統和立法院多數分屬不同政黨時，總統有義務說服立法院讓大法官人選通過，而只有提出社會公認的超越黨派且在政治上與學養上都無可挑剔的人選，甚至將在野黨代表納入審薦小組，以政治共識的方法來決定人選，才能利於總統說服立法院接受提名人選。

政治介入司法和司法介入政治同樣不可取，而行政排除國會多數黨意志也很不應該。政院無視立院三讀《國家通訊傳播委員會（NCC）組織法》修法，指定翁柏宗延任並擔任代理主委，所提新任委員人選也不具超黨派形象。翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等四位提名人選，有違「黨政軍退出媒體」精神的名單，如果還能過關，在野黨難道能逃避「政媒集團化」的幫凶譏評？

賴政府無視於多數民意支持的條件不復存在，執政黨所處政治情勢已經很吃緊，不能以為還有利息可吃，就忘乎目前居於少數執政的地位，否則必將招來在野黨反制與民意反撲。

▲ 無論執政權和立法權，民進黨都未獲多數民意委託。（圖／記者李毓康攝）

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