WTO紛爭解決機制露曙光？　MPIA經驗可供參

▲ 自2019年12月以來，WTO上訴機構因美國阻撓新法官任命而陷入癱瘓。（圖／路透）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

世界貿易組織（WTO）作為全球貿易規則的守護者，其爭端解決機制一直是維護「法治」的重要支柱。然而，自2019年12月以來，WTO上訴機構因美國阻撓新法官任命而陷入癱瘓，使得許多貿易爭端無法得到最終裁決。在此背景下，多數國間臨時上訴仲裁安排（MPIA）應運而生，試圖為WTO爭端解決機制提供一條出路。那麼，MPIA能否真正解決WTO的爭端問題，進而重塑全球貿易秩序呢？

WTO爭端解決機制的困境

WTO爭端解決機制自1995年成立以來，在解決成員國間貿易糾紛方面發揮了重要作用。截至2024年3月底，WTO共處理了621件爭端案件。然而，近年來這一機制面臨嚴重挑戰。數據顯示，自上訴機構癱瘓後，WTO協商請求數量銳減至之前的一半以下，2023年僅有6件。這一數字清楚地顯示了WTO爭端解決機制功能弱化的嚴重程度。

美國政府在其向國會提交的貿易議題報告中指出，WTO爭端解決機制最大的問題在於專家組和上訴機構「超出成員國協定規定的權利和義務範圍」。美國主張，專家組和上訴機構應嚴格按照成員國談判達成的協定條文來適用WTO規則。為尋求解決方案，美國非正式地主導了一系列爭端解決機制改革討論會。2023年7月，美國還發布了題為「美國對WTO爭端解決機制改革的立場」的政策文件。

▲ 第13屆WTO部長級會議今年2月26日至29日於阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行。（圖／路透）



在2022年6月舉行的第12屆WTO部長級會議（MC12）上，成員國同意「在2024年之前進行討論，目標是實現一個所有成員國都能使用的完全功能性的爭端解決機制」。然而，2024年2月舉行的第13屆WTO部長級會議（MC13）卻未能取得實質性進展，僅「回顧MC12的承諾，並注意到迄今所做的工作」。

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MPIA：一線希望？

在這種情況下，由歐盟等WTO成員國主導的MPIA於2020年應運而生。MPIA旨在為參與國之間的爭端提供一個臨時性的上訴機制，直到WTO上訴機構恢復正常運作為止。截至2024年6月，已有53個國家和地區加入MPIA，包括歐盟、墨西哥、中國大陸和日本等。

MPIA的運作機制如下：當參與國之間發生爭端，如果對專家組的裁決不服，可以選擇通過仲裁而非上訴到已停擺的上訴機構來解決問題。每個案件都需要爭端雙方達成單獨的仲裁協議，並向爭端解決機構（DSB）報告。

▲ MPIA旨在為參與國之間的爭端提供一個臨時性的上訴機制。圖為WTO瑞士日內瓦總部。（圖／路透社）

MPIA已經在實踐中發揮了作用。首個仲裁裁決涉及歐盟就哥倫比亞對歐盟產冷凍薯條徵收反傾銷稅提出的申訴。2022年10月，專家組發布報告，哥倫比亞對部分法律解釋表示不服並提出上訴，隨後雙方同意使用MPIA。最終，仲裁裁決在3個論點上支持了歐盟的主張，被視為歐盟的「實質性勝利」。

截至2024年7月，已有13個案件達成使用MPIA的協議，其中2個案件已經通過MPIA或類似機制做出仲裁裁決。這些案件包括：

1. 歐盟控訴哥倫比亞凍薯條反傾銷措施案（DS591）

2. 歐盟控訴土耳其醫藥品生產、進口和銷售措施案（DS583）

此外，日本就中國大陸對日本不鏽鋼產品徵收反傾銷稅提出的申訴（DS601）雖然未直接使用MPIA，但雙方同意在需要時可以利用MPIA解決爭議，最終在專家組報告支持日本主張後，達成了解決方案。

▲ 日本曾就中國大陸對日本不鏽鋼產品徵收反傾銷稅提出申訴。（圖／視覺中國CFP）

MPIA的優勢與侷限

MPIA的出現為WTO成員國提供了一個替代性的爭端解決途徑，在一定程度上彌補了上訴機構停擺造成的空白。它的優勢主要體現在以下幾個方面：

1. 時效性：MPIA案件的處理時間相對較短。例如，在歐盟控訴哥倫比亞凍薯條案中，從仲裁人確定到做出裁決僅用了約2個月時間。

2. 靈活性：MPIA允許參與國根據具體案情靈活選擇是否使用該機制。

3. 維護多邊主義：MPIA的存在有助於維護WTO的多邊貿易體制，防止成員國訴諸單邊主義措施。

然而，MPIA也面臨一些侷限和挑戰：

1. 參與國有限：目前只有53個國家和地區加入MPIA，不包括美國、印度等重要經濟體。

2. 法律地位不明確：MPIA是一個臨時性安排，其裁決的法律效力和執行機制尚不明確。

3. 無法根本解決問題：MPIA無法取代WTO上訴機構的功能，只是一種權宜之計。

▲ MPIA成員不包括美國、印度等重要經濟體。（圖／達志影像／美聯社）

未來展望

儘管MPIA為WTO爭端解決機制提供了一條出路，但要真正解決WTO面臨的系統性問題，仍需要更全面的改革。以下幾個方面值得關注：

1. 美國態度：作為WTO最大成員國之一，美國的態度至關重要。拜登政府雖然表示願意與其他成員國合作改革WTO，但具體行動仍有待觀察。

2. 改革進程：WTO成員國需要在2024年前就爭端解決機制改革達成共識，這將是一個艱鉅的任務。

3. MPIA的發展：隨著更多案例的積累，MPIA可能會進一步完善其運作機制，吸引更多國家加入。

4. 新興經濟體的角色：中國大陸、印度等新興經濟體在WTO改革中的立場和參與度將影響未來的全球貿易格局。

重塑全球貿易秩序 仍需要會員國間的配合

MPIA的出現無疑為WTO爭端解決機制注入了新的活力，為維護全球貿易「法治」提供了一線希望。然而，它並非萬能良藥。要真正重塑全球貿易秩序，仍需要WTO成員國，特別是主要經濟體之間的深入對話與合作。在此過程中，如何平衡各方利益、提高效率、增強透明度，將是關鍵挑戰。MPIA的經驗或許能為未來WTO的全面改革提供有益參考，但最終能否成功，還需要國際社會的共同努力與智慧。

▲ MPIA的經驗，或許能為未來WTO的全面改革提供有益參考。（圖／路透）

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