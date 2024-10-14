拆樑失敗未必影響後續罷免潮　持續監督施政是公民責任

● 陳方隅／菜市場政治學共同編輯、東吳大學政治系助理教授

基隆史上首度市長罷免案13日落幕，基隆市長謝國樑以8萬6,014張不同意罷免票保住江山。

如何看罷免結果？

不意外。基隆本來就是一個政治版圖藍大於綠的地方，如果罷免案進入到大規模政黨動員的環節，對國民黨當然是比較有利。不過值得注意的是，這次罷免案發起團體幾乎全是在地的公民團體、個人成員，頗有一種小蝦米對抗大鯨魚的味道。（民進黨的支援當然是有的，但程度上和時間上來看，都不能說是很積極。主要原因就是這裡的政治版圖，搞成藍綠對決其實並不利）

從國民黨的反應來看，整個黨精銳盡出，所有大咖站台，還有舖天蓋地的廣告，以及謝國樑跑去各車站和路口鞠躬，看起來國民黨是真的很擔心罷免成功。

▲ 謝國樑12日舉行「一定出來投不同意罷免」選前之夜。（圖／記者郭世賢翻攝）

有可能影響到接下來的罷免潮？

現在各地組織罷免運動的群體異質性非常高，每一個選區的狀況也都非常不一樣。即使國民黨和黃國昌每天在那邊鬼叫說都是民進黨在組織罷免，事實上民進黨沒有這個能力，也沒有這個興趣在一開始階段就全力投入，各地的罷免組織者基本上是以政治素人、市井小民居多的。每一個地方的狀況不一，所以也很難因為某幾個事件而有所影響。

按照現在國會內的混亂狀況，市民們的怒火應該會繼續累積，罷免運動繼續進行的可能性相當高。​

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罷免運動對政局的影響？



很難說。一方面是罷免要成功是很困難的事情，除非真的人神共憤、真的是太超過，然後也需要全體選區民眾共同關心，例如韓國瑜那樣子，不然真的是很困難。更不用說，到了基層這個層級，很多時候就是國民黨仍然是佔盡優勢，要成功非常難。

但我仍然認為罷免運動的持續不是件壞事，尤其是現在藍白仗著立院的微弱多數，沒收各種討論程序，所有案子全都是逕付二讀然後強行表決通過，現在還要試著癱瘓憲法法庭，幾乎是一個無法無天的狀態。你看像是法律規定立法委員不可以「增加預算」，但現在高金素梅堅持要增加「原住民禁伐補償」，從三萬加到六萬，為了這麼一個明明違法的事情還可以擋掉整個政府總預算，擺明就是違法也要硬上就對了。這種狀態下，難保人們不會把怒氣發在罷免運動上。

▲ 高金素梅堅持應增加「原住民禁伐補償」。（圖／記者屠惠剛攝）

我認為罷免運動即使成功率不高，但接下來公民團體正在倡議成形的「落選運動」是可能會藍白立委們造成一定程度的壓力。換句話說，針對藍白立委們的壓力不會只有明年開始的罷免運動而已，還會持續下去。

罷免門檻有沒有需要調整？

過去國民黨曾經多次調高罷免門檻，就是他們每次面臨罷免的時候就會搞一次。上個會期他們差點也要這樣做了。

我認為罷免的門檻是可以討論，但不能隨便喊價或者惡搞。例如上個會期藍白提出罷免連署必須要附國民身份證，這叫做存心刁難，不叫做調門檻。

罷免的通過門檻，目前25％選民贊成票的設計，不算太高也不算太低，有不少國家的罷免制度都有這個設計。如果要調整，必須要經過充份的討論才能調，不能夠隨便亂喊（例如喊價調到三分之一之類的）。

當然，如果要調回原本的投票率二分之一門檻就太誇張，等於直接讓被罷免方可以躺著（讓它不要達成投票門檻就好），現在的設計讓被罷免方也很積極動員，這看起來不算壞事。

罷樑團體成效超出預期 持續監督施政

▲ 《天下雜誌》日前公布「2024縣市長施政滿意度調查結果」，基隆市長謝國樑敬陪末座 。（圖／《天下雜誌》）

我個人覺得，針對政治首長的罷免案是沒有問題的，因為罷免原因是很具體，我們可以很具體地檢視首長的施政，有沒有浪費錢，有沒有清水溝，有沒有亂做決策這些（謝國樑全都符合，根本亂做一通，所以市政滿意度墊底）。但是針對民意代表的罷免案，我覺得是可以好好討論一下是否應該要暫緩。因為，針對民意代表的罷免案，通常都會是意識型態的動員，而不是具體行為的檢驗。

另外針對這次的罷免案來說，我覺得以公民團體的集結能量來看，如此的結果已經是非常好的結果。（例：事前民調顯示贊成罷免的比例都是兩成左右，投票投出來四成多。雖然母數不同，但實際的結果已經比預期還要好很多）

接下來要想的是怎麼樣延續公民團體們的動能，繼續監督政治人物的施政。特別是，立院的亂象才經過一個會期而已，接下來還有三年呢！

▲ 監督各級民代、各級縣市政府首長，以及監督中央政府，是公民們的責任。（圖／記者郭世賢翻攝）

（當然這不是說不用監督中央政府。監督各級民代、各級縣市政府首長，以及監督中央政府，這完全不衝突，都是公民們的責任。很多網友常常在人們批評國民黨或民眾黨的時候來留言說為什麼不監督「執政黨」。請搞清楚，在基隆的執政黨就是國民黨，在新竹的執政黨就是民眾黨，檢驗京華城等台北市的弊案也是在監督當時的執政者柯文哲。監督地方政府的施政是天經地義的好嗎？)

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