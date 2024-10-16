藝人挺中共軍演幾近教唆殺人　立法註銷戶籍勢不可擋

▲ 歐陽娜娜、張韶涵等藝人常在社群軟體發表挺中貼文。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博、張韶涵臉書）



● 顏擇雅／雅言文化創辦人

近日，歐陽娜娜、歐陽娣娣、張韶涵、林瑞陽、張庭、文淇、明道、陳楚河、邱心志等藝人（不知還會不會增加）表態挺中共對台軍演，很多人討論可否取消其國籍或健保。

《憲法》保障言論自由，支持「統一」與「世上只有一個中國」這種言論是受《憲法》保障的。但支持中共武力犯台較接近教唆殺人，我認為可以禁。軍演不等於武力犯台，卻是刻意製造擦槍走火的風險，當然屬於「非和平手段」。

所以可立法定義一種「教唆境外敵對勢力以非和平手段危害我國主權」的行為，除了罰款，還可註銷戶籍。

剝奪國籍是違反國際法的。註銷戶籍則沒類似問題，而且註銷戶籍自然會喪失健保。

藍白應該要支持，因為這種立法可讓「歐陽娜娜們」知道底線在哪裡，也可拿來當作抵擋中方施壓的擋箭牌。

▲ 歐陽娜娜、張韶涵在社群軟體公開表態支持中共圍台軍演。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜、張韶涵）



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