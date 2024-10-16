齊廷洹遭辱「靠爸餘蔭」　願去公務機關演講是基於公益

● 呂秋遠／律師

「齊柏林的導演兒子30歲」

「靠老爸的餘蔭就能過一輩子」

雖說這位苗栗縣政府的活動承辦人，在「錯發訊息」給齊廷洹之後，已經主動請辭獲准。有趣的是，當承辦人向齊先生道歉時，竟然說：「抱歉，我是要傳給我同事，傳錯了。」

欸，不是，道歉的原因應該是「你不該認為人家靠爸」，而是怎麼會是「我是這麼覺得沒錯，但是我傳錯人了。」

齊先生在父親過世前，曾經擔任老師，也曾經因為喜歡車子，所以從事汽車銷售。之所以到基金會擔任董事（他甚至不是董事長），是因為親情壓力才回來，而擔任董事，原則無給職，例外會有微薄的車馬費補貼而已。那麼，演講呢？

▲ 苗栗縣長鍾東錦上午率官員向齊廷洹道歉，強調會進行行政處分和人事調動。（圖／記者楊永盛攝）



抱歉，苗栗縣政府給的預算，是一小時2000元，應該說，全國公務機關邀請演講，原則都是一小時2000元，交通費實支實付，例如高鐵與計程車費。那麼，對於一般民眾而言，時薪2000元也是很高，不是嗎？

除非同樣的主題一再重複，或許可以減少一些準備時間。否則事前準備，包括製作演講投影片等等，或許就需要2小時。交通時間，從台北到苗栗，再從苗栗高鐵到會場，來回需要六小時。我們演講者還得要在演講兩小時後，跟聽眾互動、當人形立牌拍照、回答剛剛害羞不敢在公開場合提問，想要私下問問題的觀眾，至少再一小時。

總共10小時，賺4千元，時薪400元，這樣很高嗎？這都是實際給出去的時間，站著說話2小時，要注意演講內容、聽眾情緒、現場反應，400元很過分嗎？

齊先生要靠爸，才會願意在即使只有40位聽眾，即使只拿到時薪400元，這位約聘公務員也太看得起這筆演講費了。

▲ 齊廷洹遭徐姓約聘承辦人侮辱為「靠爸」後，氣到頭也不回地離開，徐女則跟在後面不斷道歉 。（圖／記者楊永盛翻攝）

身為也會到公務機關演講的人來說，誠摯的希望他們可以知道，我們願意參加公務機關主辦的演講，都是基於公益與推廣理念，很少人會在意這2000元，有能力站在台上面對上百人，讓他們專注2小時聽演講的人，時薪絕對都不只2000元。主辦單位因為預算原因，不能多給，那也無可奈何，歡喜講就甘願受，但是，盡量給演講者最多的尊重，包括：了解演講者的背景、邀請適當的受眾、與演講者好好溝通演講主題、準備適當的演講環境等等，都是讓演講者願意這次來、下次再來的原因。這次對於齊先生的無禮，突顯出承辦人員根本對於齊先生的背景毫無所知，而且以為別人很稀罕這筆演講費，靠爸才有本事來這裡演講，只會讓其他更多有心分享理念的人心灰意冷而已。

簽書會也是一樣，作者賣掉一本書，稿費大概就是20到30元上下，請各位讀者，要踴躍參加，不要讓作者覺得，萬人響應，有人到場，不然作者是會很傷心的。

▲ 齊廷洹針對「靠爸餘蔭」一事回應。（圖／攝影中心攝）



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