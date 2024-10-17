與其每次批評藝人舔共　不如提供正確文化產業方向

▲ 演員吳慷仁。（圖／三立提供）



● 陳禹瑄／「東協之腦」創辦人兼執行董事

身為長期台劇迷，連在印度深造都要用VPN看台劇的我，聽到吳慷仁轉往中國進入下一階段的事業擴張，我感到的並非憤怒，而是有點難過。台灣長期有藝人到中國發展後「舔共」，我們都感到義憤填膺，然而再說吳慷仁以前，我想講另一個人物：歐陽娜娜。

日本稱其「華族」、韓國說她「國民妹妹」

歐陽娜娜一開始是前往日本發展，她的姑姑歐陽菲菲在日本眾所皆知，因為這層血緣關係，日本雜誌稱呼她為台灣藝人在日本的華族，也就是貴族的意思；2016年更受邀第六屆NASA科學突破獎頒獎典禮，成為亞洲第一個受邀、並與嘻哈歌手Wiz Khalifa同台表演的人，前途一片光明。然而不到4年的時間，韓國保守派媒體《中央日報》就因其在央視唱歌，以「台灣國民妹妹的殞落」報導，一名原本知名度橫跨日、韓，甚至有機會紅到美國的藝人，變成台灣人人喊打的舔共者。

▲ 韓國媒體《中央日報》2020年9月30日以「台灣國民妹妹的墮落...『換國籍吧』批評排山倒海而來的原因」為題報導，該則新聞在當時還一度登上韓國最大入口網站Naver網站國際新聞排行榜的第3名。（圖／翻攝自naver）

原因也很簡單，中國市場相對容易存活。不少台灣人不能理解，一個動輒言論審查、武力恫嚇併吞，對台灣不友善的國家，藝人為何趨之若鶩，最現實的因素：因為語言可以通，在台灣演藝產業薄弱外移，政府又缺乏產業戰略的情況，我們沒有挹注龐大的資源協助歐陽娜娜學習日、韓語，沒有幫助她對接日、韓演藝公司與市場調查，更沒有企圖心打造「輸出日韓市場的台灣品牌形象」，歐陽娜娜與其說是舔共，不如說是被浪費的一名人才。

或許有讀者會抱不平：藝人各憑本事，為什麼要政府負責？然實際上，日本有官、民合股的クールジャパン（Cool Japan），協助動漫、日劇和藝人在海外擴張軟實力，今年參選首相的高市早苗，先前正是擔任此項戰略的負責官員；韓國更不用說，從金大中時期政府的「設計振興院」和「內容振興院」，與大韓貿易投資振興公社合作，針對韓劇、韓團、化妝品等項目，在全球進行擴張，反觀，台灣沒有這樣輸出戰略，是我們辜負了歐陽娜娜，並非歐陽娜娜舔共對不起我們。

▲ 前些日子參選日本首相的高市早苗曾擔任クールジャパン（Cool Japan）的負責官員。（圖／達志影像／美聯社）

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從吳慷仁到金珍妮

不論是形象與演藝實力強大的吳慷仁，或者與叛國者無異的黃安，都顯示同一件事：台灣至今依舊是包含中國在內，全球中文國家與地區文化的金字塔頂端。黃安的《新鴛鴦蝴蝶夢》，依舊在中國有很大的受眾，更不用說華語流行音樂相對不盛行的星馬地區，還有文化更加保守的海外華人地區，台灣應該思考的是：我們為什麼沒有主動輸出包含台語、客家語和華語為基礎的文化，到全球的華人社區。

早期，台灣最強的競爭對手，是一海之隔的香港，港星不僅風靡台灣，連韓國也瘋港劇，今天香港文化產業的沒落，要歸功於中國從政治力到粗糙的文化演繹，破壞了香港的品質，而台灣在2010年代之後，台劇開始拍攝不同的主題與風格，目前台劇已經和20年前有所不同，同時不少導演還拍攝關於台語、客家語的戲劇內容，品質可登上舞台。

▲ 韓國女團BLACKPINK成員之一Jennie日前出席巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

當吳慷仁前往中國之時，韓國的Jennie成功進入美國，還登上巴黎時裝周的焦點，她小時候在紐西蘭留學過，這就是韓國政府與財閥有意識搭配個人的能力與特色，讓他在該要有的舞台發光發熱；假設今天吳慷仁在台灣已經發展的到一定的飽和度，又真的很適合中國市場，台灣的政府和產業界，是否制定一套中國市場擴張的前進與撤退戰略？

建構強大的演藝戰略才不致永遠被動挨打

比方新加坡、馬來西亞、美國和澳洲的華人街等，以吳同時會華語、台語、客家語和廣東話，他是可橫跨全球華人為主的市場，如果連中國市場他都可以攻略，等到他賺到一定程度，被迫政治表態時，政府和產業界就可以將他引出撤退，進入下一個階段。

事實上，韓國、日本可以攻略歐美市場，關鍵也不是他們的語言能力，而是有足夠強大的戰略，有強大的財閥願意投資，彰顯國家的文化，台灣遠比日韓有優勢之處，在於台灣自己的語言就是國際語言，連《周處除三害》這樣原本非熱門的台片，在中國都可以攻略，在其他國家的華人社區，自然也可行。

與其每次批評藝人舔共，不如提供正確的產業方向。

▲ 韓語人口雖然只占全球人口的1%左右，不過使用韓語的韓劇及流行歌卻風靡全世界，靠的正是有足夠強大的戰略。（圖／翻攝自BTS推特）

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