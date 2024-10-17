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不端佳餚硬要端剩菜剩飯　國民黨恐重蹈上會期的覆轍

我們想讓你知道…立法院這個會期原本其實是很多juice的，但國民黨面對一堆山珍海味的食材，卻不思考如何烹煮，堅持要給所有民眾吃上會期留下來的剩菜剩飯。

▲ 基隆市長謝國樑罷免案13日進行投票，最終結果同意罷免票6萬9934票、不同意罷免票8萬6014票，罷樑案未通過。（圖／記者徐文彬攝）

● 單厚之／資深媒體人

13日，國民黨以非常可觀的差距贏得了基隆市長謝國樑的罷免案，不同意票86,104遠超過同意票的69,934，也跨越了投票權人總數1/4的門檻，是台灣罷免史上第一個強勢否決罷免的公職。但就在謝國樑大勝的同時，國民黨團卻喊出要修改《選罷法》防惡罷，剛贏得比賽就要改遊戲規則，國民黨是在想什麼？

謝國樑的勝利，是國民黨從今年一月總統敗選以來的第一場大勝，這不僅是謝國樑的信任投票，也可引申為國民黨仍獲民眾的肯定，不像民調表現得那樣不堪。大勝之後理應擺出無所畏懼的勝利者姿態，慶祝勝利、鼓舞支持者的士氣，但國民黨卻選擇築起政治的高牆、躲在壕溝裡，彷彿隨時會被民進黨殲滅，說多窩囊就有多窩囊。

不端出佳餚　硬要民眾吃上會期的廚餘

國民黨的窩囊不只這一樁，立法院9月20日開議至今，國民黨沒有提出任何的方向和對策，引發退回總預算爭議的原住民禁伐補助金，是無黨籍立委高金素梅開了第一槍，國民黨只是補充了健保點值、公糧收購等議題，不算是主導戰場。而國民黨喊出要修改《財劃法》，連自己執政縣市首長都還沒溝通過，根本不可能在這會期通過，純粹是喊爽的。

▲ 無黨籍立委高金素梅9月20日提案退回中央政府總預算，並向卓榮泰抗議《原住民禁伐補償條例》。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院這個會期原本其實是很多juice的，有像是姚立明被提名為司法院副院長之類的人事同意權，與總預算相關的則有撥補台電一千億、有電價上漲、潛艦預算等一堆議題可以打得眼花撩亂，而且每一個議題的贏面都非常大。但國民黨面對一堆山珍海味的食材，卻不思考如何烹煮，堅持要給所有民眾吃上會期留下來的剩菜剩飯。

立法院擋總預算付委不是第一次，在陳水扁執政8年朝小野大時就不只一次上演，最終被民進黨扣上「『在』怎麼『野』蠻，也不能…」的帽子，讓國民黨在選舉中吃了大苦頭。

對執政黨來說，卡總預算其實沒有太大的威嚇力，即便預算沒有通過，絕大多數的政務都能繼續運作，而且在輿論的攻防上更加輕鬆。如果在野黨認真審總預算，所有不合理之處都要面對檢驗，在網路時代尤其容易星火燎原，當初唐鳳的一個「點麵線」就一夕從天才AI大臣變成笑話。而立法院不審總預算，執政黨卻可以倒打一耙是惡意杯葛、妨礙國家運作，既躲過監督，又可以讓深綠同仇敵愾。

▲ 綠委批藍白惡意杯葛預算案，妨礙國家運作。（圖／記者屠惠剛攝）

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把自己搞到沒台階下　藍將重蹈上會期的覆轍？

對在野黨而言，卡總預算是一個毫無戰略縱深的戰場，進不得、退不得，只要行政院堅持不退讓，在野黨有再大的人數優勢也無用武之地，而且時間並不站在立法院這一邊，拖得越久，民意和輿論給在野黨的壓力就會越來越大。

過去這段時間，是因為有柯文哲、罷樑案、祖國論等一堆議題分散了民眾的注意，讓民進黨對卡預算攻擊的效果大不如前，但真的卡得太過分，還是會引起民眾的反感。此外，總預算遲遲不付委審查，其實是壓縮了在野黨自己的空間，原本應該有近三個月的戰場，可以嚴格監督揭發弊端，並透過一個又一個議題得分，如今卻硬生生被國民黨自己耗掉一個月。

這會期開議前，韓國瑜在國民黨立法實務研討會中曾提醒國民黨立委，「人生直線走不通，走曲線也可以」，還說中間選民跟藍軍對國民黨都有所不滿。韓國瑜的話既是說上個會期，又像是一個預言，國民黨還是一樣一條道走到黑，還是沒把中間選民和藍軍放在心中，最關心的只有立委自身的政治利益。

▲ 韓國瑜9月19日在國民黨立法實務研討會中，嚴厲告誡國民黨團一定要警惕自己、知恥知病、面對問題。（圖／記者湯興漢攝）

因為卡總預算，國民黨內出現鷹派與鴿派的矛盾，黨鞭可以和卓榮泰叫板、透過吃和解飯獲得關注，但其他的立委卻失去了戰場，還要承擔民意反彈的怒火。歸根結底，還是黨鞭的怠惰和失能，對戰場缺乏規劃，又不願意下功夫找議題，所以只能靠卡總預算這一招，用同一套理由和論述一直混下去。

國民黨自己把自己搞到沒有樓梯可下的局面，總預算也已經卡到不能再卡，遲早必須要放手的，但若接著上檔的居然是《選罷法》這種案子，民眾真的會買單嗎？當初說好的要拿出倚天劍、屠龍刀對付民進黨，如今卻是挖壕溝、穿防彈衣、戴鋼盔，把自己保護的密不通風。

國民黨總是批評民進黨每天只會搞政治對抗，國民黨自己又何嘗不是？到目前為止，國民黨究竟提出了什麼福國利民、讓中間選民或藍軍有感的法案？除了政治口水之外，又拿出什麼辦法來對抗民進黨的專斷？上個會期國民黨的表現已經夠失敗了，這會期恐怕又要重蹈覆轍。

▲ 國民黨總是批評民進黨每天只會搞政治對抗，國民黨自己又何嘗不是？（圖／記者崔至雲攝）

● 本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

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