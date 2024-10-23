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賴政府為黨強硬到底　不願委曲求全恐危及台灣民主

我們想讓你知道…在賴清德的頑固性格作祟之下，兩岸關係和朝野關係的對峙必趨於長期化，如果不願意妥協折衷政策，受損的將不只是民進黨，而是整體台灣的安全以及民主的體制。

▲ 共軍22日在平潭牛山島沿海部分區域展開實彈射擊。紅點為平潭牛山島，距離新竹約119公里、距離台北市約165公里，威嚇意味濃厚。（圖／翻攝Google地圖）

● 陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

共軍繼「聯合利劍2024-B」圍台軍演之後，22日又在平潭牛山島沿海部分區域展開實彈射擊，禁止一切船舶駛入。如此密集軍演，當然是衝著賴清德總統而來，意在威嚇他：不要再搞台獨。

賴總統掌權以來，又是互不隸屬，又是中華人民共和國不是中華民國的祖國，又是中華人民共和國無權代表台灣，說得不亦樂乎，但在現實上，中共步步進逼，對台灣的封鎖越勒越緊，由訓轉戰的態勢越來越清楚，但賴政府似乎沒有危機感，不以為意，愈戰愈是昂然奮進。

在內政上，賴政府也是勇武以對，雖是「雙少數」，但權力的運用不願由奢入儉，堅持己見，拒不退讓。立法院藍白兩黨聯手封殺總預算案，卓榮泰堅不重編預算，寧可同歸於盡，也寸步不讓。甚至不惜擺出發動大罷免潮或是鼓勵立法院倒閣以重選立委的態勢，目的無非是為了改變目前立法院朝小野大結構，再度回到全面執政的格局。

▲ 賴政府雖是「雙少數」，但執政上堅持己見，拒不退讓。（圖／記者湯興漢攝）

賴政府對外對內都是高姿態、強對抗，強硬到底，盡採與實力不相稱的對剛硬行動。面對中共的軍事威迫，駐美代表俞大㵢回之以「台灣人準備好作戰」，一副不惜一戰的樣態；面對中共的外交打壓，外交部長林佳龍下令反制，要南非駐台機構搬出台北市，以為這樣是對等的反擊，殊不知這樣反把兩國外交關係搞得各壞，對方其實毫不在意。卓榮泰院長或許是秉持上意，不能對在野黨退讓，寧可玉碎，不可瓦全，積累相罵本最重要，居然撂出「餐廳可以決議把他趕出去」的狠話。

賴清德總統520上任後，中國對台動作頻頻，兩岸情勢越來越緊張；可以預見，除非賴總統改弦易轍，否則對岸必然持續加大壓力，甚至祭出軍事行動。台灣真的如俞大㵢說的「準備好作戰」嗎？台灣民意基金會22日發布的民調顯示，對於「如果中共近期武力犯台，台灣人對國軍的信心」的提問，有超過5成沒信心，顯示台灣人民對國軍防衛能力沒有信心。

賴總統對中擺出強硬姿態，甚至無懼於一戰，但民眾對國軍可沒有足夠信心。海軍司令唐華研判共軍隨時可以封鎖台灣，遂行其「蟒蛇戰略」，賴總統除了仰賴美軍馳援之外，可有什麼退敵法寶？

▲ 據台灣民意基金會最新民調顯示，逾半台灣人民對國軍防衛能力沒有信心。（圖／達志影像／美聯社）

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上有好者，下必甚焉。俞大㵢的發言，實際上無助爭取美國支持，反而提高兩岸緊張情势，難怪有人說他「像是黑熊部隊的發言人」。

林佳龍不懂中共在外交戰場上居於絕對優勢而且處處進逼之下，台灣必須委曲求全，不能引刀成一快，否則損失更大的是自己。像他這樣一路從事選戰的人，考量更多的是民意支持的起落，而不是國家的損益，所以遇事不脫選舉算計。整個賴政府都是選票思維凌駕國家利益，所追求的快感是站在民眾感受及本黨受益的角度上，而不是立足於國家整體利益的立場上。

俞大㵢被逼問備戰問題，林佳龍被迫處理搬家問題，其實都是賴總統強行宣揚「新兩國論」造成的後果；卓院長面對進退兩難的總預算被擱置的難題，也可說是賴總統要立委黨團、政院從政同志堅持對抗立場所承受的局面。

▲ 外交部長林佳龍不懂台灣必須委曲求全，不能引刀成一快。（圖／翻攝林佳龍臉書）

賴清德就任以來，對內對外採取的全面對抗路線，已使裡外局勢充滿戰鬥氣息。如果實力相稱，尚可一搏，問題是軍力遠不如共軍，立院席次比不上在野政黨，憑什麼對抗到底？

賴清德兩岸兩國的路線不足以帶領台灣破解兩岸關係的困局，反將台灣推上火線，面臨更大的戰爭危險。他強硬對抗在野黨的戰法，同樣無法馴服藍白，只會使朝野關係更緊張、執政阻力更大。

可以預見，在賴清德的頑固性格作祟之下，兩岸關係和朝野關係的對峙必定敵意螺旋不斷攀升，而且對抗局面趨於長期化；至於受損較大的，將是軍事實力居於劣勢的台灣，以及政令難以暢行的民進黨。

賴總統如果沒有這樣的危機感，不願意改採妥協折衷政策，只求在對抗中尋求意志推引的快感，則受損的將不只是民進黨，而是整體台灣的安全以及民主的體制。這是執政者不能不算計的危機。

為了保護台灣民眾的安全，為了維繫政府基本的產能，賴總統應盱衡大局，有所節制，而不應只圖快行己意，執拗到底：畢竟，台灣的安穩不能動搖，民主體制運行不容出現窒礙。

▲ 在賴清德的頑固性格作祟之下，兩岸關係和朝野關係的對峙必定敵意螺旋不斷攀升。（圖／記者林敬旻攝）

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陳國祥專欄

陳國祥專欄 陳國祥

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

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