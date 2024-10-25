川普「美國優先」弊大於利　加劇緊張又削弱自身影響力

▲ 川普提出的「美國優先」政策，強調國家利益至上，對全球化進程和國際貿易格局帶來了重大影響。（圖／路透）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

即將到來的美國總統大選不僅是國內政治的重大事件，更對全球經濟和工業產生深遠影響。尤其是川普（Donald Trump）提出的「美國優先」政策，強調國家利益至上，對全球化進程和國際貿易格局帶來了顯著變化。本文將探討這一政策對美國經濟和工業的影響，並分析其內向化所帶來的後果。

「美國優先」保護製造業 進口成本上升

川普在2016年大選中提出的「美國優先」政策，旨在通過減少貿易逆差、增加就業機會和保護本土產業來振興美國經濟。這一政策的核心是重新談判貿易協定、提高關稅和限制移民，以期達到保護美國工人的目的。

川普上任後，迅速推動了一系列貿易政策變革，包括退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP）、重新談判北美自由貿易協定（NAFTA）並將其改為美墨加協定（USMCA），以及對大陸商品加徵高額關稅。這些措施在短期內確實對美國部分製造業產生了保護作用，但也引發了全球貿易緊張局勢，導致進出口成本上升，影響了美國企業的國際競爭力。

▲ 川普在2016年大選中提出的「美國優先」政策，旨在通過減少貿易逆差、增加就業機會和保護本土產業來振興美國經濟。（圖／達志影像／美聯社）

本土就業機會增加 進口成本增加導致物價上漲

美國優先政策對美國工業的影響是複雜且多面的。一方面，關稅政策促使部分企業將生產線遷回美國，增加了本土就業機會。然而，另一方面，進口成本的上升也導致了生產成本的增加，部分企業不得不將這些成本轉嫁給消費者，導致物價上漲。此外，全球供應鏈的中斷也對美國工業產生了負面影響，特別是在高科技和汽車製造業。

根據美國商務部的數據，2018年美國對大陸的貿易逆差達到4,192億美元，創歷史新高。而在川普政府實施關稅政策後，2019年美國對大陸的貿易逆差下降至3,456億美元。然而，這一政策也導致了美國進口商品價格上漲，根據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）的報導，2019年美國消費者因關稅政策多支付了約620億美元。

▲ 進口成本的上升導致物價上漲。（圖／路透）

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內向化削弱美國經濟影響力 科技業身受其害

美國優先政策的內向化，顯示出美國在全球化進程中的角色轉變。這一政策導致美國與傳統盟友和貿易夥伴的關係緊張，削弱了多邊貿易體系的穩定性。長期來看，這種內向化可能會削弱美國在全球經濟中的領導地位，並使其他國家在國際貿易中尋求新的合作夥伴，進一步削弱美國的經濟影響力。

美國優先政策對科技產業的影響尤為顯著。高科技行業依賴全球供應鏈和國際市場，關稅政策和貿易限制對這些企業造成了不小的挑戰。例如，對中國大陸電子產品的高關稅增加了美國企業的生產成本，削弱了其在全球市場的競爭力。然而，這也促使一些企業加大對本土研發和生產的投入，推動了技術創新和產業升級。

根據美國半導體行業協會（SIA）的數據，2019年美國半導體行業的研發投入達到390億美元，占全球總研發投入的47％。然而，關稅政策導致美國半導體行業的出口下降了約12％，對行業發展造成了一定的負面影響。

▲ 對中國電子產品的高關稅增加了美國企業的生產成本，削弱了其在全球市場的競爭力。（圖／CFP）

衝擊全球供應鏈穩定性 全球氣候變化加劇

川普的美國優先政策不僅影響了經濟，還對國際政治格局產生了深遠影響。美國與中國大陸的貿易戰升級，導致兩國關係緊張，並影響了全球供應鏈的穩定性。此外，美國退出多個國際協定和組織，如《巴黎氣候協定》和聯合國人權理事會，顯示出其在國際事務中的孤立主義傾向，這也使得美國在國際舞台上的影響力有所減弱。

川普政府的能源政策同樣體現了美國優先的理念。通過放寬對化石燃料行業的監管，推動美國成為全球最大的石油和天然氣生產國，這在短期內促進了能源行業的發展，增加了就業和稅收。然而，這一政策也引發了環保人士的強烈反對，因為它忽視了可再生能源的發展，並對全球氣候變化應對造成了負面影響。

根據美國能源資訊署（EIA）的數據，2019年美國的石油產量達到創紀錄的1220萬桶／日，成為全球最大的石油生產國。然而，同年美國的二氧化碳排放量也增加了約3％，對全球氣候變化應對造成了挑戰。

▲ 德國綠黨候選人抗議川普要退出巴黎氣候協定 。（圖／達志影像／美聯社）

全球貿易緊張加劇 各國試圖減少對美市場的依賴

從長期來看，美國優先政策的內向化可能會對美國經濟和工業產生深遠的影響。首先，這一政策可能會削弱美國在全球經濟中的領導地位，因為其他國家可能會尋求新的貿易夥伴和市場，減少對美國的依賴。其次，內向化可能會限制美國企業的國際競爭力，因為它們無法充分利用全球供應鏈和市場。此外，這一政策還可能對美國的創新能力產生負面影響，因為國際合作和技術交流的減少可能會限制技術進步和產業升級。

美國優先政策導致的國際貿易格局變化同樣值得關注。隨著美國加徵關稅和重新談判貿易協定，其他國家也開始採取反制措施，導致全球貿易緊張局勢加劇。例如，中國大陸和歐盟對美國商品加徵報復性關稅，這不僅影響了美國的出口，還導致全球供應鏈的不穩定。此外，一些國家開始加強區域經濟合作，試圖減少對美國市場的依賴，這可能會進一步削弱美國在全球貿易中的影響力。

根據世界貿易組織（WTO）的數據，2019年全球貿易增長率僅為0.5％，創下自2009年金融危機以來的最低水平。這一數據顯示出全球貿易緊張局勢對經濟成長的負面影響。

▲ 中國對美國商品加徵報復性關稅，導致全球供應鏈的不穩定。（圖／達志影像／美聯社）



美國保護主義是全球貿易成長放緩肇因

美國優先政策對全球經濟的影響同樣不容忽視。作為全球最大的經濟體，美國的政策變化對全球經濟有著重要影響。川普政府的貿易保護主義政策導致全球貿易成長放緩，影響了全球經濟的穩定性。此外，美國退出多個國際協定和組織，削弱了多邊貿易體系的穩定性，增加了全球經濟的不確定性。

根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，2019年全球經濟成長率僅為2.9％，低於2018年的3.6％。這一數據顯示出全球經濟成長放緩的趨勢，而美國的貿易保護主義政策是其中一個重要因素。IMF還指出，貿易緊張局勢和政策不確定性是全球經濟成長放緩的主要原因之一。

在保護本土利益與全球化進程之間取得平衡

總結來看，川普的美國優先政策在短期內對美國經濟和工業產生了一定的保護作用，但其內向化的長期後果卻是多方面的。這一政策不僅導致美國與全球貿易夥伴的關係緊張，還可能削弱美國在全球經濟中的領導地位。未來，美國需要在保護本土利益和參與全球化進程之間找到平衡，以維持其經濟和工業的可持續發展。

▲ 川普的美國優先政策在短期內對美國經濟和工業產生了一定的保護作用，但其內向化的長期後果卻是多方面的。（圖／達志影像／美聯社）

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