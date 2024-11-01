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探討「川普政府2.0」的外交與安全政策　優先派勢力抬頭

我們想讓你知道…隨著川普可能再次當選，川普政府2.0的外交與安全政策將繼續以「美國優先」為核心，並在全球範圍內推行強硬的外交策略。

▲▼共和黨參選人、前總統川普。（組圖／達志影像／美聯社）

▲隨著川普可能再次當選，川普政府2.0的外交與安全政策，如何發展將成為全球關注的焦點。（組圖／達志影像／美聯社）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

川普（Donald Trump）在第一任期內的「外交與安全政策」已經引起了廣泛的討論和爭議。隨著他可能再次當選，川普政府2.0的外交與安全政策，如何發展將成為全球關注的焦點。本文將探討川普政府2.0的主要外交與安全政策，並分析對全球局勢的影響。

「優先排序派」勢力崛起　美國優先政策延續

川普政府2.0將繼續推行「美國優先」的政策，這意味著美國將更加注重自身利益，減少對國際事務的干預。這一政策的核心是通過經濟和軍事手段來確保美國的全球領導地位。具體來說，川普政府將優先考慮美國的經濟利益，這包括重新談判貿易協定，以確保美國企業和工人的利益。此外，川普政府還將加強邊境安全，防止非法移民和毒品進入美國。

川普政府在第一任期內對中國大陸採取了強硬的立場，這一政策在第二任期內將會延續甚至加強。美國將繼續在貿易、科技和軍事領域對大陸施加壓力，以遏制其崛起。具體措施包括對大陸商品加徵關稅，限制大陸企業在美國的投資，並加強對大陸科技公司的監管。此外，川普政府還將加強與亞太地區盟友的合作，以共同應對大陸的挑戰。

川普政府2.0可能會重新評估與傳統盟友的關係，特別是北約（NATO）和歐盟（EU）。美國將要求盟友承擔更多的防務責任，同時減少自身的軍事投入。這意味著美國將減少在歐洲的軍事存在，並要求歐洲國家增加軍費開支。此外，川普政府還可能重新談判與盟友之間的貿易協定，以確保美國的經濟利益。

▼ 川普政府2.0將繼續推行「美國優先」政策，意味著美國將更加注重自身利益，減少對國際事務的干預。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 川普支持者。（圖／達志影像／美聯社）

對中東政策的變化　支持以色列

川普政府將繼續支持以色列的納坦雅胡，並可能進一步加強雙邊關係。這包括在耶路撒冷問題上的立場以及對以色列安全的承諾。具體措施包括繼續承認耶路撒冷為以色列首都，並將美國大使館遷至耶路撒冷。此外，川普政府還將加強對以色列的軍事援助，以確保其在中東地區的軍事優勢。

川普政府2.0將繼續對伊朗實施嚴厲的制裁政策，以遏制其核計劃和地區影響力。這一政策可能會引發地區緊張局勢的升級。具體措施包括對伊朗的石油出口實施禁運，凍結伊朗在美國的資產，並對與伊朗有業務往來的外國公司實施制裁。此外，川普政府還可能加強在波斯灣地區的軍事存在，以應對伊朗的威脅。

川普政府將繼續在中東地區推行和平計劃，特別是針對巴以衝突。美國將支持以色列的立場，同時試圖通過經濟手段來穩定該地區。具體措施包括推動巴勒斯坦自治政府與以色列之間的和平談判，並提供經濟援助以改善巴勒斯坦地區的經濟狀況。此外，川普政府還將加強與沙烏地阿拉伯和阿聯酋的合作，以共同應對地區挑戰。

▼ 川普政府將繼續支持以色列的納坦雅胡，加強軍事援助，以確保其在中東地區的軍事優勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 圖為以色列軍隊。（圖／達志影像／美聯社）

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對俄羅斯普丁的態度　制裁與合作並存

川普政府2.0可能會在對俄羅斯善丁的政策上採取雙重策略。一方面，繼續對俄羅斯實施制裁，以回應其在烏克蘭和其他地區的行動；另一方面，尋求在反恐和軍控等領域的合作。具體措施包括對俄羅斯的能源和金融部門實施制裁，並加強對俄羅斯官員的簽證限制。此外，川普政府還可能與俄羅斯在敘利亞問題上進行合作，以共同打擊恐怖主義。

美國將要求北約成員國增加軍費開支，以應對來自俄羅斯的威脅。同時，美國可能會減少自身在歐洲的軍事存在，將更多資源投入到亞太地區。具體措施包括減少在德國和波蘭的駐軍，並增加在日本和南韓的軍事部署。此外，川普政府還將推動北約成員國在網絡安全和反恐領域的合作，以應對新型威脅。

▼川普政府2.0會對俄羅斯政策採取雙重策略。一方面，繼續實施制裁；另一方面，尋求在反恐和軍控等領域的合作 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 通俄門,川普,普丁,20國集團的第12次高峰會,德國漢堡。（圖／達志影像／美聯社）

亞洲政策的重點　處理北韓問題

川普政府2.0將繼續對北韓施加壓力，要求其放棄核武計劃。美國可能會加強與南韓和日本的合作，以應對來自朝鮮的威脅。具體措施包括對朝鮮實施更嚴厲的經濟制裁，並加強在朝鮮半島的軍事存在。此外，川普政府還可能推動與朝鮮的直接談判，以尋求和平解決核問題。

美國將繼續在南海問題上對大陸施壓，支持東南亞國家的主權要求。這一政策將包括增加在該地區的軍事存在和進行自由航行行動。具體措施包括與菲律賓、越南等國家加強軍事合作，並在南海地區進行聯合軍事演習。此外，川普政府還將推動東盟（ASEAN）國家在南海問題上的團結，以共同應對大陸的挑戰。

▼川普政府2.0將繼續對北韓施加壓力，可能推動與朝鮮的直接談判，以尋求和平解決核問題。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼即便越南河內川金會最後宣告破局，川普卻願意用空軍一號在金正恩回家。（圖／達志影像／美聯社）

結語

川普政府2.0的外交與安全政策將繼續以「美國優先」為核心，並在全球範圍內推行強硬的外交策略。這一政策的實施將對全球局勢產生深遠影響，特別是在中東、亞洲和歐洲地區。未來幾年，國際社會將密切關注川普政府的政策走向及其對全球安全的影響。

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蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

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