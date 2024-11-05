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王義川、王定宇罵劉德華　守護綠營「玻璃心」

我們想讓你知道…政治人物與群眾是相互作用，那麼所有反對這種反智、又撕裂臺灣社會的行為的臺灣人，在遇到忍無可忍的言論時，都應體悟到，該被對抗的不只有政治人物，更有背後的群眾。

▲▼劉德華台北演唱會第二場。（圖／超級圓頂提供）

▲有趣的來了，這樣一位有才、敬業、帥氣、自律又熱衷公益的藝人，近日竟遭逢政治調侃與攻擊，原因無別，因為劉德華是「中國人」。（圖／超級圓頂提供）

● 汪葛雷／網路媒體工作者

隨著網際網路、民主政治與言論自由的盛行，對於公眾人物我們往往會給予較為嚴苛的評價。在這種狀況下，要長期維持好評價，實屬不易。唯有有名氣、長時間未有劣跡、在本行業長期進行貢獻，又有廣泛支持者的公眾人物，才能得到社會較為一致的好評價。

而這其中，資深港星劉德華就是一位。有趣的就來了，這樣一位有才、敬業、帥氣、自律又熱衷公益的藝人，近日竟遭逢政治調侃與攻擊，原因無別，因為他是「中國人」，在臺灣開演唱會。

民進黨政策會執行長王義川（這人有啥政策能力？）為此質疑，劉德華唱他的歌曲《中國人》的片段，是他在中國演唱會的畫面，是「非常非常中國的設計」；綠委王定宇則是批劉是「媚共藝人」，演唱會「不值得去看上一眼」；日本資深媒體人矢板明夫則是酸劉唱「中國人」具中共統戰意味，可能成為「認知作戰」典範。

這些言論坦白說完全無理，徹底幼稚，甚至不值一駁。輿論發酵至今，連綠營自己都感到尷尬，陸委會馬上反駁相關說法，王定宇也隨即改口。而中立與親藍白的媒體及網友，自是大罵特罵王義川、王定宇。然而，我們不應只停留在罵的層級，更應該要思索更深層的問題：

「王義川與王定宇都不是笨蛋，為何會評估失誤，做出此等『自殺式攻擊』？」

▼民進黨政策會執行長王義川、民進黨立委王定宇。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼王義川、王定宇。（示意圖／ETtoday資料照）

原因無他，政治人物與群眾是「相互影響」的關係，誠然大多數時候是政治人物引領群眾，用公開發言與網軍等手段施加影響。但到頭來，群眾同樣「調教」了政治人物，告訴他們怎樣的言論可以成為英雄人物，可以獲得熱愛與流量，進而成為「更大尾的意見領袖」。

久而久之，就成為了一種另類的毒癮，他們對人事物的判斷會越來越與一般人脫離，眼中會只看到同溫層的偏好。

而談到綠營同溫層的偏好為何，許多人會說他們的偏好就是反中、罵藍白，這當然是事實，但這只是一部分，綠營支持者要的還有「身為臺灣人所擁有的優越感」。

偏偏現在綠營失去國會多數，立法院表決永遠敗，在許多輿論議題敗退，年輕一代也不再「天然獨」，未來選舉也不容樂觀的局面下，無疑對綠營支持者自尊心是嚴重衝擊，於是需要「加大劑量服用反中資訊」，餵養優越感。

▼綠營失去國會多數，未來選舉也不容樂觀的局面下，無疑對綠營支持者自尊心是嚴重衝擊，於是需要「加大劑量服用反中資訊」，餵養優越感。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨團準備手舉牌表決 國會改革亂鬥。（圖／記者屠惠剛攝）

這是類似於「我立委沒你多，但你們是腦殘，永遠比不上我們！」的情緒，這種情緒若用最簡單的名詞加以形容，就是三個字：「玻璃心」

這種情況下，綠營政治人物的逢中必反，自是變本加厲，因為這就是綠營群眾的集體需求，這種集體需求共同造就了綠營政治人物與群眾的強迫症，開口閉口就是「中國」、「中共」、「習近平」、「認知作戰」…..等詞彙，看到任何輿論話題就往上面套，於是這次就踢到「劉德華鐵板」了。

綜上所述，既然政治人物與群眾是相互作用，那麼所有反對這種反智、反民主、又撕裂臺灣社會的行為的臺灣人，在遇到忍無可忍的言論時，都應體悟到，該被對抗的不只有政治人物，更有背後的群眾。

若大家可以堅定立場、理清邏輯，不慣著綠營支持者的玻璃心，展現我們的自信與自豪，並反覆提醒他們「你們人少」。那麼自有撥雲見日，柳暗花明的一天。

▼政治人物與群眾是相互作用，那麼所有反對撕裂社會行為的臺灣人，在遇到忍無可忍言論時，都應體悟到，該被對抗的不只有政治人物，更有背後的群眾。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

▲▼民進黨台南宣講人潮滿滿。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

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