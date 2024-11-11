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煤電核電除役不拆除　台灣又創惡例

我們想讓你知道…台中電廠5到10號燃煤機組將於2035年提前除役，但除役後不拆除轉備用。賴政府提出這種政策其實是自作自受。既然知道核電與煤電對國家能源供應安全的重要，為何仍要堅持非核家園。

▲▼台中火力發電廠。（圖／台中市政府提供）

▲台中電廠現有5到10號燃煤機組將於2035年提前除役，但除役後不拆除轉備用。（圖／台中市政府提供）

● 陳立誠／台灣能源部落格版主、前吉興工程顧問公司董事長

日前環保部通過台中電廠第二期燃氣機組計劃（3到6號機）環評案時有一重要宣布：台中電廠現有5到10號燃煤機組將於2035年提前除役，但除役後不拆除轉備用。提前除役及除役後不拆除都是重大決定，都很值得進一步討論。

首先回顧這6部燃煤機組原先預期之除役時間。台中電廠現有5到7號3部燃煤機組於1996年同年完工商轉。8、9、10三部機組分別於1997，2005與2006完工商轉。台電燃煤機組都是規劃商轉40年後除役，所以5到7號機組原來預定於2036年除役，8號機於2037年除役。9、10兩部機於2045年及2046年除役。換句話說，5到7號機提前1年除役，8號機提前兩年除役，9、10兩部機更大幅提前10年及11年除役。

燃煤機組提前除役的原因也很簡單，為了降低碳排。但燃煤機組提前除役，只好提前興建燃氣機組補上缺口，必將增加資本支出，導致電價上漲。好像一部轎車原本可用10年，現在用7年就被迫換新，當然造成車主購買新車的經濟壓力。

9、10兩部機當初建廠成本約400億元，原本折舊年限40年，現在縮短為30年，加速折舊造成的損失少說100億元。煤電的碳排並不算在台電頭上而是由用戶以間接排放支付碳費，這6部機組提前除役對台電本身並没有太大好處，折舊年限縮短增加的電費最終還是全民負擔。

▼燃煤機組提前除役的原因也很簡單，為了降低碳排。（圖／台中市政府提供）

▲▼中火擬新增2新燃煤機組，台中市政府開記者會提2大原則。（圖／台中市政府提供）

要達到2050年淨零排放，每年全球減碳成本是天文數字。國際能源總署IEA曾估算，最大的成本並非新增綠能投資而是為了減碳將價值20兆美元的全球石化能源基礎設施提前除役的成本。臺灣以前並無將能源基礎設施提前除役的先例。現在台電牛刀小試，剛一出手，大家就知道厲害了。

電廠除役後不拆除轉備用令人更為詫異。因各種原因，全球電力機組提前除役不乏先例，但除役而不拆除則是絕無僅有。

因為缺電，去年大林5號機及興達1號機（均為50萬瓩），在除役後不拆除改為緊急備用機組，但不計入每天備轉容量。每日不論什麼供電燈號，台電口袋都偷藏了100萬瓩緊急備用機組，難怪老神在在。

但台中6部機組除役後不拆除並不只為了應付缺電而是另有深意，考慮的是國安問題。2025年後台灣成為非核家園，2035年後更進一步提前將台中燃煤機組全部除役，供電完全依賴靠天吃飯的綠電及燃料儲量最多只能使用2週的燃氣發電，號稱全球供電最危險的國家應不為過。

近兩年共軍圍台軍演是步步進逼，包圍圈越縮越小，有人稱之為蟒蛇戰法，目的之一即為阻斷台灣液化天然氣進口造成斷電，逼台灣不戰而降。賴政府深感此為重大國安問題，故在日前決定核二、三廠除役不拆廠後，現又提出台中6部機組也同樣除役不拆廠。因燃煤儲量約為兩個月，核能更換一次燃料更能運轉一年半之久。保留燃煤機組與核能機組的主要原因在於破解共軍之蟒蛇戰法。

▼保留燃煤機組與核能機組的主要原因在於破解共軍之蟒蛇戰法。 （圖／翻攝 中國海警、東部戰區）

▲▼ 大陸軍演 利劍2024Ｂ 。（圖／翻攝 中國海警、東部戰區）

電廠除役而不拆除，賴政府又創世界先例，並且同時適用於燃煤與核能機組，令人「佩服」民進黨政府的「勇氣」。為何全球其他國家均無此例？電廠硬體固然重要，但如何維持運轉維護團隊更為重要。不拆電廠是為了國安，所以維持團隊不是一年半載而是要從長計議。共軍很可能十年二十年都不攻臺，即使電廠硬體狀況良好，運維團體也要在如此長的時間無所事事在電廠孵豆芽嗎？

現有團隊維持一兩年或有可能，但台電員工老化嚴重，現有人員退休後，如何招募訓練新血？有年輕人願意虛度光陰，將青春埋葬於一個已除役的電廠嗎？不論在電廠「工作」多久，新進人員「工作經驗」將是一片空白。一旦政府改變政策將機組拆除，年輕人履歷一片空白，何能另謀工作？

全球沒有國家有長期電廠除役不拆之先例，不是沒有原因而是實務上不可行。以上僅以人員新陳代謝為例，其他各種考量千頭萬緒。以核能電廠而言，除役機組已無新燃料棒，留下機組如何發電？除役機組新購燃料棒是否合於預算編列法令？

賴政府提出這種令人嘆為觀止的無腦政策其實也是自作自受。既然知道核電與煤電對國家能源供應安全的重要，為何仍要堅持非核家園政策，現在又規劃燃煤機組提早除役？拿石頭砸自己腳一次不夠還要砸兩次？奉勸政府改變錯誤能源政策，回歸正途，不要一再鬧笑話。

▼賴政府提出令人嘆為觀止的政策其實是自作自受。既然知道核電與煤電對國家能源供應安全的重要，為何仍要堅持非核家園政策。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼賴清德「國家希望工程」國政願景發表會 鄭麗君。（圖／記者屠惠剛攝）

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