非核家園「已完成」　所以賴清德沒跳票？

▲賴清德這種說法，似乎就是說，非核家園在賴清德他的任內「已經達成了」，既然已經（曾經）達成了，那就可以基於其他理由而放棄。（圖／記者劉亮亨攝）

●汪葛雷／網路媒體工作者

針對外界質疑綠營「非核家園」政策轉彎。總統賴清德22日強調，在去年5月17號，核三廠二號機停轉之後，就已經達到非核家園的目標。

民進黨根本不是「反核政黨」 只是個「表演反核的政黨」而已

賴清德這種說法，似乎就是說，非核家園在賴清德他的任內「已經達成了」，既然已經（曾經）達成了，那就可以基於其他理由而放棄。依此，非核家園就只是個政治姿態，只是要表態，過水一趟，絕非真誠的信念，亦非基於科學的判斷。民進黨根本不是個「反核政黨」，而只是個「表演反核的政黨」而已。

任何一個政黨設定自己的重大政策目標，其目的都在於「長久維持」，而非曇花一現。換句話說，一件事情如果值得成為重大政策目標，那必然值得「長久維持」。非核家園達成了所以就完畢了？錯！好的事情就要讓它「長久維持」，乃至於長期對國家創造利益，不是嗎？！

政策如果「達成過就好」，那有什麼難的？非核家園蔡英文總統也不用堅持整個任期，只需要2016年一上任就宣布全國核電廠「休息幾天」，不就達成非核家園了？那幾天臺灣真的「非核」啊！

民進黨黨綱明示的「台灣獨立」也一樣，大可立刻宣布臺獨，反正老共如果打來，也不可能一天就拿下臺灣，臺灣獨立總是達成了，至於長期會不會臺獨不成反被統，都不改變臺獨「達成過」。

無論如何，非核家園只「達成」了約一年就要放棄，只有一個合理的解釋：這本來就不是賴清德的目標，只是前任總統蔡英文硬塞給他的，但他又不願意被扣上「髮夾彎」的名號，所以才反覆說非核家園已然達成。此等自作聰明的狡辯，無疑是賴清德對2300萬人的「敷衍」，也讓長期支持非核家園的民進黨支持者更加難堪。

看到這裡，一定會有人指控筆者，說筆者也不是蔡英文與民進黨支持者，替他們叫什麼屈？是的，筆者長期撰文批蔡英文，但這不妨礙筆者於2026年3月認為賴清德更糟。

蔡英文在當總統時，同樣也有過髮夾彎，開放美國萊豬時也受到不少譏諷，也確實與過往立場差距太大，站不太住腳。那時蔡英文與今日賴清德面對的是類似的處境。兩相對照，蔡英文至少沒有扯類似賴清德這次「非核家園已完成」的謬論，她相對老實的承受外界的責難，並默認自己的髮夾彎。

奉勸賴清德，至少要認帳髮夾彎或是承認自己從來就不接受非核家園，並且詳述理由後，代表民進黨與自己，誠懇的對全體國民以及自己的支持者道歉。《論語．顏淵》說「自古皆有死，民無信不立」，現在信用已喪失，至少該誠懇一點來補救。

▼非核家園只「達成」了約一年就要放棄，只有一個合理的解釋：這本來就不是賴清德的目標，只是前任總統蔡英文硬塞給他的，但他又不願意被扣上「髮夾彎」的名號，所以才反覆說非核家園已然達成。（圖／資料照）

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