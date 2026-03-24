ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

非核家園「已完成」　所以賴清德沒跳票？

我們想讓你知道…奉勸賴清德，至少要認帳髮夾彎或是承認自己從來就不接受非核家園，並且詳述理由後，代表民進黨與自己，誠懇的對全體國民以及自己的支持者道歉。

▲。（圖／記者劉亮亨攝）

▲賴清德這種說法，似乎就是說，非核家園在賴清德他的任內「已經達成了」，既然已經（曾經）達成了，那就可以基於其他理由而放棄。（圖／記者劉亮亨攝）

●汪葛雷／網路媒體工作者

針對外界質疑綠營「非核家園」政策轉彎。總統賴清德22日強調，在去年5月17號，核三廠二號機停轉之後，就已經達到非核家園的目標。

民進黨根本不是「反核政黨」　只是個「表演反核的政黨」而已

賴清德這種說法，似乎就是說，非核家園在賴清德他的任內「已經達成了」，既然已經（曾經）達成了，那就可以基於其他理由而放棄。依此，非核家園就只是個政治姿態，只是要表態，過水一趟，絕非真誠的信念，亦非基於科學的判斷。民進黨根本不是個「反核政黨」，而只是個「表演反核的政黨」而已。

任何一個政黨設定自己的重大政策目標，其目的都在於「長久維持」，而非曇花一現。換句話說，一件事情如果值得成為重大政策目標，那必然值得「長久維持」。非核家園達成了所以就完畢了？錯！好的事情就要讓它「長久維持」，乃至於長期對國家創造利益，不是嗎？！

政策如果「達成過就好」，那有什麼難的？非核家園蔡英文總統也不用堅持整個任期，只需要2016年一上任就宣布全國核電廠「休息幾天」，不就達成非核家園了？那幾天臺灣真的「非核」啊！

民進黨黨綱明示的「台灣獨立」也一樣，大可立刻宣布臺獨，反正老共如果打來，也不可能一天就拿下臺灣，臺灣獨立總是達成了，至於長期會不會臺獨不成反被統，都不改變臺獨「達成過」。

無論如何，非核家園只「達成」了約一年就要放棄，只有一個合理的解釋：這本來就不是賴清德的目標，只是前任總統蔡英文硬塞給他的，但他又不願意被扣上「髮夾彎」的名號，所以才反覆說非核家園已然達成。此等自作聰明的狡辯，無疑是賴清德對2300萬人的「敷衍」，也讓長期支持非核家園的民進黨支持者更加難堪。

看到這裡，一定會有人指控筆者，說筆者也不是蔡英文與民進黨支持者，替他們叫什麼屈？是的，筆者長期撰文批蔡英文，但這不妨礙筆者於2026年3月認為賴清德更糟。

蔡英文在當總統時，同樣也有過髮夾彎，開放美國萊豬時也受到不少譏諷，也確實與過往立場差距太大，站不太住腳。那時蔡英文與今日賴清德面對的是類似的處境。兩相對照，蔡英文至少沒有扯類似賴清德這次「非核家園已完成」的謬論，她相對老實的承受外界的責難，並默認自己的髮夾彎。

奉勸賴清德，至少要認帳髮夾彎或是承認自己從來就不接受非核家園，並且詳述理由後，代表民進黨與自己，誠懇的對全體國民以及自己的支持者道歉。《論語．顏淵》說「自古皆有死，民無信不立」，現在信用已喪失，至少該誠懇一點來補救。

▼非核家園只「達成」了約一年就要放棄，只有一個合理的解釋：這本來就不是賴清德的目標，只是前任總統蔡英文硬塞給他的，但他又不願意被扣上「髮夾彎」的名號，所以才反覆說非核家園已然達成。（圖／資料照）

▲▼。（圖／資料照）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●本文轉載自「奔騰思潮」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►中東戰事升溫　為何台灣能源討論反而更失真？

►歐洲的「戰略自主」能走多遠　仍然被高風險與不明確性環繞

►不遵法、不副署、不備詢　「三不政府」恐贏選舉卻失了民主

投稿
申訴
奔騰思潮專欄

奔騰思潮專欄 奔騰思潮

《奔騰天下》以奔騰思潮對公共事務的關心為基石，期待在百家爭鳴的網路世代中觸及更多年齡層、價值觀甚至不同世代的閱聽人，提供理性對話且能容納紛呈意見的交流平台。

奔騰思潮最新文章

more

非核家園「已完成」　所以賴清德沒跳票？

一場注定失敗的戰略豪賭　評美國可能派地面部隊攻打伊..

自主人工智能引發的風暴　即將到來

美以伊戰爭的焦點　是否進入地面戰的研判

台日「棒球外交」葫蘆裡賣什麼藥　賴政府恐得不償失付..

關鍵字: 汪葛雷 賴清德 雲論 非核家園 民進黨 蔡英文 核電

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
精準軍事與精準市場　美國如何避免能源失控
非核家園「已完成」　所以賴清德沒跳票？
壽險業外幣資產新規　意在防台幣升值？
台灣能源政策　一場「薛丁格的貓」量子實驗
兩岸維持現狀吧　別玩過頭了！

推薦閱讀

兩岸維持現狀吧　別玩過頭了！

台灣能源政策　一場「薛丁格的貓」量子實驗

非核家園「已完成」　所以賴清德沒跳票？

國民黨新版財劃法屏東縣短少40億　65歲以上免健保..

壽險業外幣資產新規　意在防台幣升值？

一場注定失敗的戰略豪賭　評美國可能派地面部隊攻打伊..

精準軍事與精準市場　美國如何避免能源失控

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

「戰略藐視、戰術重視」　北京在軍售議題上對美的談判..

相關文章

嗆鍾小平造謠害慘李貞秀　游智彬放話：再瞎扯絕對去你服務處砸雞蛋

嗆鍾小平造謠害慘李貞秀　游智彬放話：再瞎扯絕對去你服務處砸雞蛋

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議延燒，國民黨台北市議員鍾小平日前稱，他的陸配樁腳友人成功放棄國籍，只有中華民國國籍。對此，新黨副秘書長游智彬今（..

6小時前

快訊／台美談判推手顏慧欣病逝　總統府：賴總統深感哀痛與不捨

快訊／台美談判推手顏慧欣病逝　總統府：賴總統深感哀痛與不捨

美國主動關切台灣電力不足　盧秀燕：會引起國安問題

美國主動關切台灣電力不足　盧秀燕：會引起國安問題

揭國民黨「皇城內一片祥和」假象　綠：鄭麗文一心只想著鄭習會

揭國民黨「皇城內一片祥和」假象　綠：鄭麗文一心只想著鄭習會

胞弟原有意脫黨選桃市議員　郭昱晴澄清：已退選、全力支持黨提名人

胞弟原有意脫黨選桃市議員　郭昱晴澄清：已退選、全力支持黨提名人

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

兩岸維持現狀吧　別玩過頭了！

兩岸維持現狀吧　別玩過頭了！

台灣能源政策　一場「薛丁格的貓..

非核家園「已完成」　所以賴清德..

壽險業外幣資產新規　意在防台幣..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面