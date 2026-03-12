美以伊戰爭的焦點　是否進入地面戰的研判

▲這場戰爭，短時間應該還不會結束，未來的戰局發展，還難逆料，可以觀察的焦點不少，值得深入關注與正視。（圖／路透）

●李華球／中華戰略暨兵棋研究協會研究員

美、以、伊戰爭，自2月28日開打迄今。美、以、伊軍事衝突急遽升溫，媒體報導，「伊朗伊斯蘭革命衛隊6日宣稱，導彈與無人機部隊，成功摧毀部署在阿聯酋、約旦的三套美軍薩德反導系統，並造成卡達雷達設施受損。」就此而言，這場戰爭，短時間應該還不會結束，未來的戰局發展，還難逆料，可以觀察的焦點不少，值得深入關注與正視。

美國芝加哥大學哈里斯公共政策學院教授、皮爾遜全球衝突研究所教授布拉特曼(Christopher Blattman)說：「嚮往和平，你就得關心戰爭。」布拉特曼所言，正是吾人，當前應該格外關切與正視之處，因為自2022年2月爆發俄烏戰爭迄今，全球沒有平靜過，人們一直在戰爭的陰影中過著嚮往和平的日子。

美國正評估是否派出地面部隊應戰 這正是觀察這場戰爭的關鍵時刻

布拉特曼運用賽局理論和社會心理學觀點，寫出《戰爭為何發生》這本書。布拉特曼旁徵博引許多歷史事件與國際案例，歸納出引發戰爭的五大根源：

一、不受約制、懷有私利的領導人；

二、舉國上下追求虛幻榮耀與意識型態之類的無形誘因；

三、敵對陣營對於彼此的相對實力與虛張聲勢的能力，有不確定性；

四、欠缺互信基礎的承諾；

五、錯誤感知（過度自信、錯誤投射、錯誤解讀）。

此次美、以、伊戰爭的事態，與上述五大根源有若合符節之處，布拉特曼的高明與先知，的確令人佩服與敬重。

美、以、伊戰爭已進入美國正在評估是否派出地面部隊應戰之時。這正是一個觀察這場戰爭的關鍵時刻，援提以下幾個觀察焦點，供作參考。

一、美、以軍隊（簡稱聯軍）襲殺伊朗最高領袖哈米尼及重要軍政人士，並猛烈空炸伊朗各地重要軍、政、經設施，當前獲致諸多有效戰果。但還在評估是否派出地面部隊迎戰；不敢打持久作戰，恐將陷入僵局，失敗可能性存在。

原因在於，伊朗幅員廣闊，國土面積約164.8萬平方公里，居中東第二大，地形以「四周山脈環繞、中部高原隆起」為核心格局，90%土地為海拔1200公尺以上的高原與山地，主體為伊朗高原，境內分佈有高聳的札格羅斯山脈和厄爾布爾士山脈，中部與東部則為乾旱的沙漠盆地。

上述此種地形地貌，美以聯軍地面部隊，若進入伊朗地面戰區，地形地物不熟，指揮掌握不易、通訊通聯效果易受干擾、崎嶇路面交通運輸困難、後勤補給難度高、戰場野戰炊事不易，營養供給不足，體力難以為繼等，皆為聯軍實施地面戰，其中的局部不利因素；

二、戰爭已超過一週，戰略戰術的變化與轉換，有逐漸朝「去美國化」的態勢出現。伊朗採取不正面應戰，打擊美、以後勤，補給，彈庫，基地，指揮中心，通訊要地等。伊朗之不對稱，不正面作戰態勢，形成戰略清晰，戰術靈活，打擊精準，奇襲進擊，已轉劣勢為局部優勢，並取得逐步優勢進展，新中東不對稱作戰格局出現，這是聯軍地面戰，必須面對的硬仗，殊值慎戰以對；

三、伊朗經過持續抵抗與逐步轉換戰術等作戰過程之後，是一種集體系作戰與傳統作戰的複合式戰略戰術的綜合新型不對稱作戰，及不正面應戰的巧而妙地作戰策略，非常值得深入觀察；

四、川普揚言可能要進行地面戰，這是可能的戰爭行動地預示。因為，要完整完封伊朗，除空戰，海戰，情報戰，科技戰之外，陸戰才可能肅清戰局，才能有效使伊朗就殲，完封戰局。

地面戰的問題在代價極高，完封難度無以預料，至少包含：

（一）兵力火力的運用與整合，不同於之前作戰方式；

（二）指揮管制完全不能同前，因作戰的面積，幅度，深度，張力截然不同；

（三）戰場管理方式，由空轉地之後，地面戰爭的戰場管理更為複雜複合，指揮掌握不易，戰力地集中與精準管控難度甚高；

（四）上述不同，即代表戰爭經費的大不同，地面戰必須取得空優，海優，情優，科優等綜合優勢，方能制敵勝敵，其高昂的戰爭經費，必然高於當前經費。這是川普必須精準評估，有效算計的高難度決策。

▼川普揚言可能要進行地面戰，這是可能的戰爭行動地預示。因為，要完整完封伊朗，除空戰，海戰，情報戰，科技戰之外，陸戰才可能肅清戰局，才能有效使伊朗就殲，完封戰局。（圖／路透）

