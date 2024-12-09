「阿薩德垮台」中東風雲起　防範恐怖組織趁機擴張

▲敘利亞前總統阿薩德（Bashar Al-Assad）家族統治敘利亞54年。（圖／達志影像／美聯社）

● 翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

8日離台登機前，敘利亞政府仍在努力維繫政權，想不到剛到歐洲，就收到最新消息，敘利亞總統阿薩德已經逃離首都大馬士革，標誌著阿薩德家族長達54年的高壓統治終結。敘利亞的政局劇變不僅影響中東地區的穩定，更揭示了各國地緣政治力量的重大調整。

重點分析：

1. 阿薩德家族的統治終結

阿薩德的逃離象徵著敘利亞政府軍的潰敗，無論是俄羅斯還是伊朗，長期對敘利亞政權的支援最終無法挽救政權的倒台。

2. 俄羅斯與伊朗的困境

俄羅斯正因烏克蘭戰爭而分身乏術，而伊朗也因內部經濟與抗議浪潮陷入困境，無力繼續提供支援。這次阿薩德的失敗更凸顯了伊朗地緣政治影響力的衰退。

3. 沙姆解放組織（HTS）的崛起

在阿薩德政權垮台後，沙姆解放組織（HTS）成為主要的統治力量。然而，HTS本身由伊斯蘭國發展而來，其治理能力與穩定性仍存疑。這使得西方國家對中東局勢的觀察更為謹慎，嚴防ISIS勢力再度崛起。從留言區Dennis根據媒體的地圖來看，敘利亞各反對勢力要能整合都不容易！

▼敘利亞反政府勢力聯盟聚集。（圖／路透）

4. 以色列與伊朗的新挑戰

隨著伊朗撤回支持，外界對以色列下一步的行動抱有高度關注。在打擊真主黨後，以色列是否會直接挑戰伊朗，可能成為中東局勢的新熱點。

5. 美國與國際格局的變化

在拜登政府面臨國內外挑戰之際，敘利亞局勢的變化可能進一步考驗美國的外交策略。隨著2025年川普上任的時間進入倒數，各地反對勢力可能趁拜登政府分身無暇之際紛紛蠢蠢欲動。

▼以色列是否會直接挑戰伊朗，可能成為中東局勢的新熱點。（圖／路透）

中東短期內 難以穩定

敘利亞的政權更迭不僅打破了該國的現狀，更進一步加劇了中東的動盪。雖然阿薩德家族的統治已告一段落，但中東各勢力之間的權力角逐才剛剛開始，短期內穩定局勢的可能性非常渺茫。

國際社會需密切觀察後續發展，特別是防範恐怖組織趁機擴張勢力。

▼敘利亞政權更迭不僅打破該國現狀，更進一步加劇中東動盪。（圖／達志影像／美聯社）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉自「Dennis Weng」。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

