歐洲低調主導伊朗局勢　從袖手旁觀到幕後操盤

▲歐洲並非毫無作為，而是在吸取伊拉克戰爭教訓、權衡國內民意、應對美國政策反覆的複雜局勢下，找到既能維護自身利益、又能影響戰局發展的第三條路。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2026年3月24日，全球政治媒體《GZERO》資深作家扎克·魏茲（Zac Weisz）發表分析文章，指出歐洲在伊朗衝突中的角色正悄然轉變。就在伊朗向英軍迪亞哥加西亞基地發射飛彈後，歐洲各國雖口頭強調「不願捲入戰爭」，卻在幕後調整戰略姿態。從拒絕協助美國重啟荷姆茲海峽，到同意提供軍事基地、參與護航聯名聲明，歐洲正以更為低調卻更具主導性的方式形塑衝突走向。

魏茲的觀察揭示關鍵現實：歐洲並非毫無作為，而是在吸取伊拉克戰爭教訓、權衡國內民意、應對美國政策反覆的複雜局勢下，找到既能維護自身利益、又能影響戰局發展的第三條路。這種轉變讓歐洲從原本被動的旁觀者，逐漸成為決定衝突能否降溫的關鍵力量。

歷史創傷與戰略克制 歐洲拒當「川普戰爭」跟班

歐洲對中東軍事介入的謹慎，根源於2003年伊拉克戰爭的慘痛教訓。當時多個歐洲國家加入美國主導的入侵行動，不僅付出人員傷亡代價，更在國內引發強烈政治反彈。

魏茲指出，這種集體記憶至今深刻影響歐洲領袖決策，尤其在當前歐洲民意普遍反對這場新戰爭的背景下，任何重蹈覆轍的舉動都將面臨巨大政治風險。

因此當美國與以色列於2月底對伊朗發動空襲時，歐洲第一反應是劃清界線。魏茲分析，川普政府給予歐洲盟友的預警時間極短，據報導德國總理僅在數分鐘前才獲知攻擊行動，這種近乎羞辱的溝通方式進一步加深歐洲的不信任感。在此情況下，歐洲領導人最初拒絕了川普要求協助重啟荷姆茲海峽的請求。

然而這種「不參與」立場並非一成不變。魏茲觀察到，歐洲很快意識到完全置身事外既不現實，也未必符合自身利益。隨著衝突持續，能源價格飆漲、區域安全惡化、美國可能將對烏克蘭支持作為施壓籌碼等連鎖效應，都迫使歐洲必須重新校準策略。

飛彈威脅與能源命脈 伊朗攻擊撼動歐洲底線

伊朗於3月21日凌晨對迪亞哥加西亞基地發動的飛彈攻擊，成為歐洲態度轉變的關鍵轉折。這座位於印度洋的英國領地距離伊朗海岸超過4000公里，飛彈能觸及此地，不僅代表對歐洲領土的直接威脅，更顯示伊朗飛彈射程可能遠超分析師先前估計。魏茲引述觀察指出，這意味西歐本土未來也可能暴露在伊朗攻擊範圍內。

儘管英國政府事後仍強調僅會以「防禦性」方式參與，外交大臣柯柏（Yvette Cooper）公開表示不會被捲入更廣泛衝突，但魏茲發現歐洲實際行動已在悄悄升級。在美國壓力下，英國於攻擊發生後數日內同意讓美方使用其位於賽普勒斯的基地，打擊在荷姆茲海峽威脅船隻的伊朗部隊。此外多個歐洲國家與其他傳統美國盟友共同簽署聲明，表示準備加入「適當的努力」，確保油輪安全通行。

然而魏茲警告，這並不意味歐洲將立即投入作戰。能源價格雖因戰爭飆升，短期內推高通膨，但尚未達到讓各國甘願承受國內政治代價直接參戰的程度。

魏茲引述歐亞集團（Eurasia Group）歐洲專家揚·特紹（Jan Techau）的分析指出，現階段對歐洲領導人而言，國內政治考量仍壓倒戰略利益，加入這場「川普戰爭」在國內過於敏感且代價高昂。

真正的轉折點可能在於若油價持續居高不下，或者伊朗威脅明確指向歐洲本土，屆時各國政府的政治算盤才可能改變。

▼伊朗於3月21日凌晨對迪亞哥加西亞基地發動的飛彈攻擊，成為歐洲態度轉變的關鍵轉折。這座位於印度洋的英國領地距離伊朗海岸超過4000公里，飛彈能觸及此地，不僅代表對歐洲領土的直接威脅，更顯示伊朗飛彈射程可能遠超分析師先前估計。（圖／路透）

幕後支援與檯面克制 歐洲在「不參戰」與「挺美」間平衡

在維持「不參戰」立場的同時，歐洲各國實際上已透過多種方式為美國軍事行動提供關鍵支援。魏茲根據報導揭露，美國轟炸機已被允許使用法國、德國、希臘、義大利、葡萄牙及英國等國家的軍事基地。一位美國空軍將領甚至直言，大多數歐洲盟友「都非常支持」。這些基地的使用讓美軍能以更近距離、更低成本對伊朗發動打擊。

魏茲強調，這種「幕後支援、檯面克制」模式精準反映歐洲當前的戰略困境。一方面歐洲需要向美國展現同盟價值，避免在未來外交與安全議題上被邊緣化；另一方面各國政府又必須極力避免任何可能被解讀為「直接參戰」的行為，以免引發國內反戰民意反撲。這種微妙平衡讓歐洲既能影響戰局，又能將政治風險降到最低。

除了軍事基地支援，歐洲也透過外交手段展現影響力。魏茲觀察到，歐洲國家在聲明中的用詞從早期的「批評」，逐漸轉向「有條件的支持」。它們不再公開抨擊美國軍事行動，而是聚焦於確保區域穩定與能源安全等較為中性的目標。這種語調轉變既回應美國期待，也為歐洲保留未來在和平進程中扮演調停者的空間。

烏克蘭變數與能源價格 決定歐洲下一步的兩大關鍵

魏茲分析指出，歐洲是否會進一步涉入伊朗衝突，最終取決於兩個外部變數：俄烏戰爭的發展以及能源價格走勢。自從美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，歐洲最深的恐懼之一，便是中東衝突將搶佔美國戰略資源，導致對烏克蘭的支援遭到削減。這種擔憂在川普政府宣布暫時解除對俄羅斯石油制裁後進一步加劇。

歐亞集團歐洲分析師丹妮·波德戈列茨卡婭（Dani Podgoretskaya）向魏茲透露，歐洲官員初期確實曾擔心美國會將情報共享與武器銷售作為懲罰歐洲的籌碼。然而這種憂慮近期稍有緩解，因為華盛頓據報拒絕了克里姆林宮提出以停止對烏克蘭與伊朗情報共享作為交換的要求。此舉向歐洲釋出訊號：美國不至於完全放棄對基輔的支持。

另一方面，能源價格的長期走勢將是另一個關鍵。魏茲指出，歐洲已因衝突感受到能源價格飆漲的痛苦，這不僅將加劇通膨，更可能對執政者的政治前景造成負面影響。特紹警告，雖然目前油價尚未高到足以讓歐洲加入戰爭，但若價格持續不降，政治上的臨界點可能在未來被觸發。

魏茲總結認為，考量到能源價格預計在今年稍晚回落、美國可望繼續以某種形式援助烏克蘭、以及伊拉克戰爭的陰影仍在歐洲民眾心中揮之不去，歐洲在伊朗扮演重大軍事角色的可能性目前依然渺茫。

結語 低調主導「歐洲以風險規避換取戰略影響力」

歐洲在伊朗問題上並未如外界預期淪為旁觀者，反而透過審慎低調的操作，逐漸佔據幕後主導地位。魏茲的分析顯示，歐洲的戰略核心在於風險規避：避免重蹈伊拉克戰爭覆轍、避免直接軍事捲入、避免國內政治反彈，同時又透過提供基地、參與護航、外交協調等方式，確保自身在能源安全與區域穩定上的核心利益。

這種「不主導戰爭，但主導戰爭條件」的姿態，反映歐洲不再跟隨美國的戰爭節奏，卻能透過控制關鍵資源與後勤節點，對衝突的烈度與範圍施加實質影響。

未來隨著烏克蘭戰局演變、能源價格波動，歐洲的立場仍有調整空間，但已證明自己不再是單純的追隨者，而是這場棋局中耐心的低調主導者。

▼歐洲在伊朗問題上並未如外界預期淪為旁觀者，反而透過審慎低調的操作，逐漸佔據幕後主導地位。（圖／路透）

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