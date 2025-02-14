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解讀川普的「台灣算計」　保持懷疑才是真愛台灣

我們想讓你知道…各國都在為川普時代傷透腦筋，但台灣內部卻以愛台灣作爲大罷免的原因之一，把內部資源和關注全放在政治人物和政黨的輸贏，如果台灣因為全力配合美國，而失去自己未來的競爭力，不知道現在強調的愛台灣，究竟是哪一種愛？

▲▼ 美國總統川普20日簽署多項行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普再次入白宮，台灣要為可能的衝擊做最壞打算。（圖／達志影像／美聯社）

● 翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國總統川普和日本首相石破茂近日舉行峰會並發表聯合聲明，聲明中表示兩國反對台海單方面改變現狀，並且強調會繼續支持台灣有意義地參與國際組織。這是美國總統川普再次入主白宮以來，首次傳遞出對台灣正向的訊號。

毫無疑問，這樣的聲明，可以讓台灣減少一些對川普政府的憂心。可是，如果因此就以為台美關係仍然處於拜登時期的友好狀態，恐怕就誤會大了！謹慎解讀美日共同聲明，為川普時期可能帶來的衝擊，務實的以最壞打算做準備，是台灣現階段的當務之急，也才是真愛台灣的表現。

台美關係確實出現變化　川普下一步會怎麼走？

要推測川普對台政策的下一步會怎麼走，必須把川普上任後短短幾週內執行的對外強勢政策，甚至不合理的提議作為參考依據，而絕對不能憑藉過去台美關係友好時期的認知，假設台灣一定能得到特殊對待。

解讀美日峰會雙方互動，日本首相石破茂公開表示，日本將加碼投資美國達一兆美元，比目前每年大約八千億的投資，足足增加了百分之二十五。

另外，爭議多時的日本鋼鐵收購美國鋼鐵案，日方也願意讓步，表示願意用投資而非收購的方式，讓美國鋼鐵持續擁有主導權，然而，即便日方釋出極大的善意，川普仍然強調，美、日之間的貿易逆差必須要想辦法消除。顯然，日方的示好，仍然難以改變川普心中要用關稅為手段，讓美國再次偉大的策略。

以美日互動中川普強勢而日本積極配合的態勢來看，美日峰會後所發表的聯合聲明，雖然包含了對台灣的支持段落，但卻很難想像，這樣的文字是日本政府在向美國示好的同時，積極為台灣發聲的結果。

換句話說，這一段明顯力挺台灣的文字更可能是川普的主張，而對照過去這幾個月，川普總統對台灣相對不太正面的評價，甚至可能要對台灣的晶片課徵關稅，為什麼到了美日峰會，就突然做出如此正面的表態，原因絕對不會是自己突然想通。

也許有人會解讀，支持台灣是在支持民主盟國，關稅是貿易手段，所以川普分開處理，也有人會說，川普政府中，有很多支持台灣的政治人物，所以川普現在重新瞭解台灣有多重要。不管再怎麼樣正向解讀，其實都沒有辦法掩蓋台美關係確實出現了變化。

▼不管再怎麼樣正向解讀，其實都沒有辦法掩蓋台美關係確實出現了變化。（圖／路透）

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

台灣即將遇到挑戰　不能只聽最好的可能　

川普這次對台灣的支持，時間點恰好落在美中之間，關稅正要進入談判的時刻。不久之前，川普對加拿大，墨西哥和中國大陸分別提出新的關稅，在川普的算盤裡，加拿大、墨西哥和中國應該都會因為關稅壓力，而向美國讓步。

確實，48小時之內，加拿大和墨西哥都紛紛低頭，表達願意配合執行邊境管制和藥品查緝，但偏偏北京不願意配合。各方消息顯示，原定川普和習近平將在美國與加拿大及墨西哥通話之後，接續進行對話，結果，北京決定先祭出反制動作，拒絕與川普通話，這也導致川普必須臨時對外表示，他並不急著通話。作為商場大亨多年，川普的行事風格特點之一，就是絕對不讓自己吃虧。

看到北京的反應，想想看川普如果要對北京作出反制，有什麼能比打出台灣牌，同時還能讓這張牌打得像是美國被動配合盟友來的方便呢？當然，這只是一種政治算計的可能，我們也不能排除川普一覺醒來，突然愛上了台灣的機率。

不過，在眾多的可能當中，台灣是不是只想聽最好的那種可能，而忽略了台灣即將遇到巨大挑戰，絕對不是靠哪一個成功科技產業，或是哪一個政黨就能解決。

川普上任不到1個月，帶給世界的衝擊卻已經非常巨大，而且還持續在發生。過去幾年，台灣只要聽到美國國會對台灣有新的提案支持，或是拜登總統和任何政府官員，對台灣的言論，只要是正面的，基本上都會引導到台美關係史上最佳的說法，讓民眾覺得美國對台灣總會有特殊對待。

如今，川普上台之後，風向已經改變，否則台積電不會宣布要到美國召開史上第一次的境外董事會。如果這樣的消息，對台灣來說還是沒有感覺到氣氛在轉變，甚至只想粉飾太平的告訴台灣民眾，這是全球佈局的潮流，反指對台積電佈局美國有懷疑者都是疑美論，接下來四年，台灣可能會損失的就不是單單只有部分產業的優勢，而是台灣過去打下的基礎和未來的潛力，都會因為沒有及早準備而逐漸流失！

各國都在為川普時代傷透腦筋，深怕失去自身利益，但台灣內部卻以愛台灣作為大罷免的原因之一，把內部資源和關注全放在政治人物和政黨的輸贏，如果台灣因為全力配合美國，而失去自己未來的競爭力，不知道現在強調的愛台灣，究竟是哪一種愛？

▼各國都在為川普時代傷透腦筋，但台灣內部卻以愛台灣作為大罷免原因之一，把內部資源和關注全放在政治人物和政黨的輸贏。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼全台罷免團體於2/10由曹興誠董事長陪同赴中央選舉委員會遞送罷免選區立委提議連署書，第二波連署書四點已送達中選會。（圖／記者湯興漢攝）

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翁履中專欄 翁履中

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

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