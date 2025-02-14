解讀川普的「台灣算計」　保持懷疑才是真愛台灣

▲美國總統川普再次入白宮，台灣要為可能的衝擊做最壞打算。（圖／達志影像／美聯社）

● 翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國總統川普和日本首相石破茂近日舉行峰會並發表聯合聲明，聲明中表示兩國反對台海單方面改變現狀，並且強調會繼續支持台灣有意義地參與國際組織。這是美國總統川普再次入主白宮以來，首次傳遞出對台灣正向的訊號。

毫無疑問，這樣的聲明，可以讓台灣減少一些對川普政府的憂心。可是，如果因此就以為台美關係仍然處於拜登時期的友好狀態，恐怕就誤會大了！謹慎解讀美日共同聲明，為川普時期可能帶來的衝擊，務實的以最壞打算做準備，是台灣現階段的當務之急，也才是真愛台灣的表現。

台美關係確實出現變化 川普下一步會怎麼走？

要推測川普對台政策的下一步會怎麼走，必須把川普上任後短短幾週內執行的對外強勢政策，甚至不合理的提議作為參考依據，而絕對不能憑藉過去台美關係友好時期的認知，假設台灣一定能得到特殊對待。

解讀美日峰會雙方互動，日本首相石破茂公開表示，日本將加碼投資美國達一兆美元，比目前每年大約八千億的投資，足足增加了百分之二十五。

另外，爭議多時的日本鋼鐵收購美國鋼鐵案，日方也願意讓步，表示願意用投資而非收購的方式，讓美國鋼鐵持續擁有主導權，然而，即便日方釋出極大的善意，川普仍然強調，美、日之間的貿易逆差必須要想辦法消除。顯然，日方的示好，仍然難以改變川普心中要用關稅為手段，讓美國再次偉大的策略。

以美日互動中川普強勢而日本積極配合的態勢來看，美日峰會後所發表的聯合聲明，雖然包含了對台灣的支持段落，但卻很難想像，這樣的文字是日本政府在向美國示好的同時，積極為台灣發聲的結果。

換句話說，這一段明顯力挺台灣的文字更可能是川普的主張，而對照過去這幾個月，川普總統對台灣相對不太正面的評價，甚至可能要對台灣的晶片課徵關稅，為什麼到了美日峰會，就突然做出如此正面的表態，原因絕對不會是自己突然想通。

也許有人會解讀，支持台灣是在支持民主盟國，關稅是貿易手段，所以川普分開處理，也有人會說，川普政府中，有很多支持台灣的政治人物，所以川普現在重新瞭解台灣有多重要。不管再怎麼樣正向解讀，其實都沒有辦法掩蓋台美關係確實出現了變化。

▼不管再怎麼樣正向解讀，其實都沒有辦法掩蓋台美關係確實出現了變化。（圖／路透）

台灣即將遇到挑戰 不能只聽最好的可能

川普這次對台灣的支持，時間點恰好落在美中之間，關稅正要進入談判的時刻。不久之前，川普對加拿大，墨西哥和中國大陸分別提出新的關稅，在川普的算盤裡，加拿大、墨西哥和中國應該都會因為關稅壓力，而向美國讓步。

確實，48小時之內，加拿大和墨西哥都紛紛低頭，表達願意配合執行邊境管制和藥品查緝，但偏偏北京不願意配合。各方消息顯示，原定川普和習近平將在美國與加拿大及墨西哥通話之後，接續進行對話，結果，北京決定先祭出反制動作，拒絕與川普通話，這也導致川普必須臨時對外表示，他並不急著通話。作為商場大亨多年，川普的行事風格特點之一，就是絕對不讓自己吃虧。

看到北京的反應，想想看川普如果要對北京作出反制，有什麼能比打出台灣牌，同時還能讓這張牌打得像是美國被動配合盟友來的方便呢？當然，這只是一種政治算計的可能，我們也不能排除川普一覺醒來，突然愛上了台灣的機率。

不過，在眾多的可能當中，台灣是不是只想聽最好的那種可能，而忽略了台灣即將遇到巨大挑戰，絕對不是靠哪一個成功科技產業，或是哪一個政黨就能解決。

川普上任不到1個月，帶給世界的衝擊卻已經非常巨大，而且還持續在發生。過去幾年，台灣只要聽到美國國會對台灣有新的提案支持，或是拜登總統和任何政府官員，對台灣的言論，只要是正面的，基本上都會引導到台美關係史上最佳的說法，讓民眾覺得美國對台灣總會有特殊對待。

如今，川普上台之後，風向已經改變，否則台積電不會宣布要到美國召開史上第一次的境外董事會。如果這樣的消息，對台灣來說還是沒有感覺到氣氛在轉變，甚至只想粉飾太平的告訴台灣民眾，這是全球佈局的潮流，反指對台積電佈局美國有懷疑者都是疑美論，接下來四年，台灣可能會損失的就不是單單只有部分產業的優勢，而是台灣過去打下的基礎和未來的潛力，都會因為沒有及早準備而逐漸流失！

各國都在為川普時代傷透腦筋，深怕失去自身利益，但台灣內部卻以愛台灣作為大罷免的原因之一，把內部資源和關注全放在政治人物和政黨的輸贏，如果台灣因為全力配合美國，而失去自己未來的競爭力，不知道現在強調的愛台灣，究竟是哪一種愛？

▼各國都在為川普時代傷透腦筋，但台灣內部卻以愛台灣作為大罷免原因之一，把內部資源和關注全放在政治人物和政黨的輸贏。（圖／記者湯興漢攝）

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