在地緣政治漩渦中前行　台灣CPTPP挑戰升級

我們想讓你知道…台灣要突破目前的僵局，必須在制度接軌、供應鏈合作、兩岸敘事與利益結盟等面向同步推進；使成員國逐步形成「台灣加入有助提升區域整體利益」的認知，CPTPP 才有可能開啟台灣談判的大門。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣在2021年9月申請加入CPTPP，已經5度叩關，迄今仍未能順利成立工作小組，取得談判門票。（示意圖／達志影像／美聯社）

●劉大年／中華經濟研究院區域發展研究中心主任

今年跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會，日前在澳大利亞墨爾本召開，討論包括台灣在內等7國的新申請案。在聯合宣言中決議立刻啟動與烏拉圭的加入談判，而對印尼、菲律賓與阿拉伯聯合大公國的申請，預計可望在 2026 年「視情況啟動」。

另外在去年成立工作小組的哥斯大黎加入會談判已進入收尾階段，也預計在今年年底前完成談判，哥斯達黎加可望繼英國之後，成為CPTPP另一新成員。

此次包括台灣、中國大陸、烏克蘭及厄瓜多的申請案，仍然沒有實質進展。事實上，印尼、菲律賓、阿拉伯聯合大公國均是「後發先至」，其中菲律賓及阿拉伯聯合大公國還是今年才提出申請，但已有具體進展。台灣在2021年9月申請加入CPTPP，已經5度叩關，迄今仍未能順利成立工作小組，取得談判門票。

雖然台灣在制度透明、法規一致性與貿易自由化等面向，高度符合 CPTPP 高標準，並優於所有的申請國，但入會始終受政治因素而非經濟條件所限。中國大陸以「一中原則」持續阻撓台灣國際參與，並在台灣申請 CPTPP 後立即以政治理由否定台灣資格，反對台灣加入。

美國淡出區域經貿舞台後，中國大陸更積極深化與CPTPP成員國的雙邊關係；在影響力擴大下，使各國在處理台灣申請時必須考量大陸立場，形成台灣入會的主要阻力。

此次會議清楚呈現申請加入的「排隊順序」，且隊伍已明顯拉長，台灣仍未進入優先處理的前段名單，顯示未來加入之路將面臨更大的挑戰。

議題廣度與深度　與時俱進

本次會議完成CPTPP 成立以來首次「一般性檢討」，為後續強化協定運作奠定關鍵基礎。成員國並同意設立常設性的單位，負責協定執行與運作；也決定在投資、國營事業、創新、性別主流化、經濟脅迫與市場扭曲等領域展開更具體行動，以提高協定的完整性。

CPTPP 早已超越傳統商品與服務自由化，未來也加強推動電子商務、綠色與數位經濟、供應鏈韌性等新興議題；同時將協定塑造成更具包容性與永續性的貿易安排，特別強調婦女、原住民族與中小企業在區域經貿中的實質參與。另外，面對氣候變遷的環境危機，未來也會全力提升在全球永續挑戰中的應變能力。

值得注意的是，本次聯合宣言首次將「經濟脅迫」納入核心語彙，表示反對利用經濟依賴作為施壓手段，強調 CPTPP 將合作嚇阻並降低相關風險。此可視為針對中國大陸經濟脅迫行為的回應。

擴大中的CPTPP磁吸力

CPTPP 的吸引力正快速擴張，不僅正式申請加入的國家持續增加，也有不少國家表達加入的意願。CPTPP約外溢效應也體現在區域組織的合作上。

本次會議期間，同步分別舉行了 CPTPP 與東協、歐盟的對話，聚焦在貿易多元化、供應鏈韌性、以及數位與綠色轉型等重要議題，CPTPP 已成為各主要區域組織對接的核心平台。

雖然未來合作程度仍待觀察，但已顯示出CPTPP 的「制度性磁吸力」正在提升。

中國申入CPTPP 　仍無進展

美中貿易戰與全球供應鏈重組，使中國重新意識到 CPTPP 的戰略價值，擴大推動加入 CPTPP 力度。中國大陸多次宣稱「完全具備符合 CPTPP 高標準的能力」，並強調中國大陸加入將有助於鞏固多邊主義，並可為區域帶來經濟利益。

其次，中國大陸於 9 月宣布未來不再於世界貿易組織（WTO ）談判中援引「開發中國家特殊與差別待遇」身分，被解讀為向國際宣示有能力履行高標準規範的訊號。

不過在CPTPP的領域中，各國對中國改革意願仍普遍有疑問，特別是在國營企業補貼、資料流通管理、數位貿易、邊境措施透明度等敏感領域中國並無明確改善跡象，所以對中國申入持保留立場。中國大陸也經歷5度叩關，但仍然在原地踏步。

▼美中貿易戰與全球供應鏈重組，使中國重新意識到 CPTPP 的戰略價值，擴大推動加入 CPTPP 力度。（圖／路透社）

▲▼。（圖／路透社）

台灣應多管其下　尋求突破

未來6年，CPTPP 將由越南、祕魯、馬來西亞、智利、汶萊與英國輪流擔任主席國，而主席國在議程安排主導上具有相當影響力。台灣面臨的首要挑戰是這些國家未曾支持台灣申入案，立場傾向中國，勢必使台灣的入會程序遭到延宕。因此，台灣不能寄望主席國態度自然轉向支持，而必須主動建構使各國認為「台灣加入更能符合自身利益」的框架。

在制度面，台灣應持續以國內法規對接 CPTPP 的高標準，包括電子商務、跨境資料流動、國營事業透明度，以及環境規範等領域，展現台灣具備「準會員」制度的成熟度。

而在經貿與供應鏈方面，台灣必須使各成員清楚看到納入台灣的實質利益，例如半導體供應穩定、數位安全能力、綠色科技能量與中小企業動能。

特別是本次聯合宣言首次納入「經濟脅迫」議題，明確表示反對利用經濟脅迫來操弄依賴關係。台灣未來在對外溝通上，應強調台灣與CPTPP價值相容，並將台灣定位為「最了解經濟脅迫風險的精實供應鏈夥伴」，而不是單純「想加入的經濟體」，以爭取更多支持。

在兩岸議題上，台灣應避免讓國際社會將 CPTPP 視為兩岸零和對抗的場域。若能以「高標準一體適用」而非排他性論述作為基調，將有助於降低各國面臨的選邊壓力，而在評估台灣申請時更具廻旋空間。

整體而言，台灣要突破目前的僵局，不能依賴偶發性的外交契機，而必須在制度接軌、供應鏈合作、兩岸敘事與利益結盟等面向同步推進；使成員國逐步形成「台灣加入有助提升區域整體利益」的認知，CPTPP 才有可能開啟台灣談判的大門。

▼未來6年，CPTPP 將由越南、祕魯、馬來西亞、智利、汶萊與英國輪流擔任主席國，而主席國在議程安排主導上具有相當影響力。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

►政治壓力下的財政韌性　台灣如何避免從「戰略投資」變「財政黑洞」

►美政府停擺落幕　全球經濟動盪風暴正逼近

►多元因素重構黃金價格走勢

關鍵字: 劉大年 雲論 CPTPP 跨太平洋夥伴全面進步協定 中國 台灣 經濟

在地緣政治漩渦中前行　台灣CPTPP挑戰升級
