綠色政權靠「反紅」訴求撐起　還能挺多久？

▲賴清德的「17條」的起心動念或許是為捍衛台灣安全，但各方強烈質疑其目的是喚起民眾恐中、懼共情緒，並與「大罷免」相互為用。（圖／民進黨提供）

●陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

民進黨正在進行對國民黨立法委員的「大罷免」，在此同時，賴清德總統近日把中國大陸標定為「境外敵對勢力」，並提出「五大國安威脅」和「十七項因應策略」，積極管理兩岸交流，對民眾涉陸行為處處設防。

綠營激起民眾不安心理 打造「綠色永續執政」路徑

「大罷免」明明是為了奪回民進黨在立法院的主控權，卻將其渲染為掃除「紅統」委員，剷除習近平的應聲蟲。「17條」的起心動念或許是為捍衛台灣安全，但各方強烈質疑其目的是喚起民眾恐中、懼共情緒，並與「大罷免」相互為用，藉以打造一條「綠色永續執政」的路徑。

這兩項大動作都以遏制中共對台滲透、威脅為口實，運用恐懼訴求的政治宣傳手法，藉以激化民眾的不安心理，將在野政黨與「境外敵對勢力」掛鉤，一方面引發民眾對其產生更強烈的惡感，一方面則激發民眾支持執政黨抵抗外侮及剷除內奸對行動。

細看「17條」，不僅針對中共的統戰及其對國安的威脅，更充滿對參與兩岸交流民眾的不信任與質疑，動輒以處罰、限制、審查、登錄、揭露、管理、規範等方式，劍指軍公教、公職人員、赴陸旅遊、大陸來台人士、演藝人員、台商、台青等人士，不僅限制民眾各項自由與權利，而且是在內部區分反中敵我，尋找其心目中的敵人。「恐共」、「反中」之情溢於言表。 在野陣營高度賴政府是在利用中共統戰的恐懼來進一步強化對社會的控制。

這種政治氛圍加上刻意擴張解釋的國安法、反滲透法，未來任何與對岸的接觸都可能被視為「叛國」，讓人民對任何與大陸的交流恐懼不安，在自我審查與節制之餘，還擔心遭受法律制裁的風險。

賴清德宣布對岸為「境外敵對勢力」同時，立法院民進黨召集委員更預計從四月起，陸續排案審查多項國安法案，並定位為「國安法會期」，目的在於訂定綿密的反紅法制，增強民進黨的懲治工具，並強化民眾對在野黨的仇恨。

「恐懼訴求」 已是民進黨無往不利的伎倆

「恐懼訴求」是民進黨無往不利的宣傳伎倆。二○一九年蔡英文從香港反修例運動「撿到槍」，大賣「芒果乾」，結果翻轉選情，連任成功。賴清德近期推出一系列新的特製芒果乾，管束事項與對象更廣，相應的懲罰措施更嚴厲。

民進黨這樣揮動大刀砍殺兩岸交流，在「17條」推出後，將進行相關的立法、修法行動，令人擔憂賴政府即將羅織大網，把台灣推向反中的綠色恐怖中，同時對進行中的更是「大罷免」添加柴火。

賴政府宣告中國大陸為「境外敵對勢力」並祭出「17條」後，行政院長卓榮泰領軍的「人民是頭家」政策宣講會隨即登場，內容重點是大罷免以及「17條」之必要，宣講主軸是「國家要安全，台灣要向前」，兩相結合，相互為用。

「反紅」的政治訴求貫穿其中，串流全台，所謂「民主內戰」浩蕩展開。綠與紅兩股勢力是對立的，但在民進黨的巧妙運用下，紅為綠用，成為爭取權力與維繫權力的工具。

對於「大罷免」的意義，民進黨立法院黨團總召柯建銘明白指出，最後國民黨所有立委將無一倖存，全部下課，其危害國家安全、出賣國家，必定插翅難飛；深藍、紅統的國民黨壽終正寢。

他呼籲，「台灣人民每個都是鍾馗，我們一起來除妖吧」，偉大的時代來臨、國家軸線翻轉了，出賣國家的妖魔鬼怪一定掃入歷史焚化爐；只有民進黨真的在保衛台灣。這套言辭是政治宣傳上恐懼訴求的操作典範。

恐懼訴求是一種試圖通過喚起受眾的恐懼情緒來影響其態度和行為的傳播策略，總是強調威脅的存在，多半突出外部威脅，聲稱國家、社會或群體正面臨嚴峻的外部危險，也常渲染内部危機，並將兩者結合，內勾外連，以喚起民眾的恐懼和對自身陣營的支持。

這套宣傳手法總是誇大威脅的重大和後果的可怕，有些也提供解決方案，推出政策主張，在喚起恐懼後，提出相應的政策建議或是行動方案，聲稱這些措施能夠有效應對危機，消除恐懼。例如，罷免國民黨籍立委，或是不與「境外敵對勢力」有任何交流。

恐懼訴求有價值被肯定的案例，如二戰時期英國對德國空襲的宣傳，英國政府通過各種媒體渠道，向民眾宣傳德國空襲的殘酷性和破壞性，強調如果不抵抗德國，英國將面臨更嚴重的災難。

這種宣傳喚起英國民眾對德國侵略的恐懼和憤怒，增強了民眾的愛國情感和團結意識，激發了民眾支持戰爭和抵抗侵略的決心，使英國軍民在艱苦的戰爭環中保持高的士氣，為最終贏得戰爭勝利奠定了堅實的心理防線。

更多的是價值被否定的案例，最受詬病的一個例子是，1950年代，美國一些鷹派誇大蘇聯的軍事力量和擴張野心，宣傳共產主義廣泛而深入地滲透到美國內部的情狀，制造「紅色恐慌」，尤其是在麥卡錫主義盛行時期，大肆渲染共產主義分子在美國政府、軍隊和社會各領域無所不在，且猖狂行事，塑造輿論對所謂的「共產主義同情者」進行調查和迫害。

▼「恐懼訴求」是民進黨無往不利的宣傳伎倆。（圖／記者李毓康攝）

負面訴求多為政治私利 最終將帶來反效果

負面的恐懼訴求出發點多半不是為了整體的公共利益，而是出諸政治私利，許多政治團體或是候選人往往利用恐懼訴求來操縱公眾的情緒和行為，以實現自身的私利或政治目的，而不顧及公眾的真正利益和社會的長遠發展。

例如，通過虛假宣傳或歪曲事实實來製造恐懼，誘導民眾支持特定的政黨、政策或候選人。這樣的操弄手法煽動不同群體之間的仇恨和衝突，難免破壞社會的和諧與穩定，不利於團結。

恐懼訴求本身並非絕對不符合道德規範，關鍵在於在使用的目的、方式和程度。如果是基於真實的威脅，以促进進公眾利益和社會福祉為目的，並且在合理的範圍內用妥適的方法行之，則可以是一種善性的宣傳手段。如果被惡用在私己利益或不道德的目的上，且手段無所節制，甚至違背道德原則，就會對社會和公眾造成傷害。

在對岸的統一政策威脅下，民進黨擅長利用恐懼訴求激起民眾的恐懼情緒，同時把競爭的政黨或是候選人污衊為「在地協力者」，而自身則是愛台的護國神山。

這種訴求的宣傳效果十分宏大，多半能得逞，但基於整體及公眾的利益，實應純化動機，節制手段；否則，一旦眾多民眾看穿其伎倆，產生反感與惡感，則將失去宣傳力，甚至遭來反面效果，最終被多數民眾唾棄。

▼一旦眾多民眾看穿其伎倆，產生反感與惡感，則將失去宣傳力，甚至遭來反面效果，最終被多數民眾唾棄。（圖／記者李毓康攝）



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