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「川普經濟學」引爆民怨　美國夢碎還是另有算盤？

我們想讓你知道…無論意圖如何，美國經濟未來走向取決於政策能否在動盪中找到平衡。民眾期待的不僅是「美國優先」口號，而是改善生活的實質成果。若川普無法兌現承諾，只是更大風暴的開端。

▲▼川普第二個總統任期的就職典禮。（圖／路透社）

▲2025年初，美國經濟的動盪讓民眾對川普（Donald Trump）推行的經濟政策產生質疑。（圖／路透社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2025年初，美國經濟的動盪讓民眾對川普（Donald Trump）推行的經濟政策產生質疑。高關稅、財政赤字激增等「美國優先」策略看似雷厲風行，卻引發市場不安與民意反彈。

《紐約時報》報導，川普的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾表示「美國不會有衰退」，試圖安撫民心，但數據與民調顯示，民眾的不滿正在快速累積。究竟川普的政策是否偏離民意，還是他有更長遠的考量？本文將從多個角度剖析這場經濟風暴，並探討川普是否真對民怨置之不理。

民意逆風　川普經濟學的挑戰與質疑

川普2025年重返白宮後，迅速將「美國優先」政策推向前台，特別是高關稅措施。《Project Syndicate》專欄作家布雷默（Ian Bremmer）分析，川普試圖以關稅重塑美國在全球經濟的地位，但這引發市場震盪與民眾擔憂。

根據《GZERO Media》，民眾對川普經濟學的不滿在2025年初顯著上升，特別是對關稅推高物價的恐懼。消費者物價指數（CPI）年初數據顯示，通膨壓力已開始顯現，讓中低收入家庭倍感負擔。

民意調查進一步揭示民眾的不安。《愛默生學院民調》（Emerson College Polling） 2025年2月的全國民調顯示，僅38%受訪者對川普經濟政策滿意，55%認為經濟是其政府的「關鍵弱點」，與上任初期的「蜜月期」形成對比。

《YouGov》與《經濟學人》調查也顯示，逾60%民眾擔心高關稅導致物價上漲，影響日常生活。這些數據顯示，川普經濟學正面臨嚴峻民意挑戰。

儘管如此，川普似乎對此不以為意。《GZERO Media》指出，他多次公開強調「美國正在贏」，將市場波動歸咎於外部因素，如中國大陸與歐盟的貿易報復。但經濟學家警告，高關稅可能導致供應鏈中斷，影響就業與成長，與川普「讓美國再次偉大」的承諾相悖。

市場動盪　川普政策的經濟衝擊

川普經濟學核心之一是保護主義政策，特別是針對中國大陸等貿易夥伴的高關稅。《歐亞集團》（Eurasia Group）指出，這策略短期或刺激製造業，但長期恐引發全球貿易戰。

2025年初數據顯示，對中國大陸進口關稅推高電子產品與服裝價格，漲幅達10%至15%，影響消費者購買力與企業成本。

金融市場反應同樣劇烈。《Policy Uncertainty》網站數據顯示，美國經濟政策不確定性指數（EPU）2025年初達近兩年高點，主因是貿易政策與財政支出的不明朗。標普500指數2月下旬一度下跌近5%，顯示投資者對政策風險的擔憂。美元匯率波動也加劇進出口企業的不確定性。

此外，川普的財政政策引發爭議。《GZERO Media》報導，他計畫大幅增加財政支出以刺激經濟，但可能推高赤字。根據美國國會預算辦公室（CBO）估計，2025財年聯邦赤字或達2兆美元，創歷史新高。這策略雖短期刺激成長，卻可能加劇通膨，甚至動搖市場對美元的信心。

▼川普經濟學核心之一是保護主義政策，《歐亞集團》（Eurasia Group）指出，這策略短期或刺激製造業，但長期恐引發全球貿易戰。（圖／路透）

▲▼紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

川普的算盤　不在乎民意還是另有遠見？

面對民意與市場壓力，川普為何看似無動於衷？《CBS News》2025年2月民調顯示，其整體支持率仍維持45%，核心支持者未因經濟動盪動搖。分析認為，川普或將民意不滿視為「必要代價」，專注長期目標，如重建製造業與減少對外進口依賴。《Project Syndicate》指出，川普高關稅政策是一場「豪賭」，試圖顛覆戰後全球經濟秩序。

川普在政治操作上也顯示複雜態度。《納特·西爾弗通訊》（Nate Silver Bulletin）分析，他傾向透過社交媒體與演講塑造形象，而非直接回應負面民調。如2025年初，他多次宣稱「經濟正在起飛」，並以失業率維持4%以下為政績。但《YouGov》調查顯示，逾50%民眾認為經濟惡化，與其樂觀論調脫節。

另一解釋是，川普政策目標非短期取悅民眾，而是為政治遺產鋪路。《GZERO Media》提到，他或試圖以經濟民族主義團結共和黨選民，為未來選舉奠基。這策略雖短期引發不滿，但若成功重塑經濟結構，或為其贏得歷史評價。然若經濟持續動盪，支持率恐進一步下滑。

未來的挑戰　川普經濟學何去何從？

川普經濟學未來走向充滿不確定性。《歐亞集團》指出，高關稅政策或於2025年下半年引發更大國際反彈，特別是歐盟與中國大陸的報復措施，可能推高全球商品價格，影響國內通膨率。聯邦儲備局（Fed）預測，若年底通膨率超4%，或加速升息，對經濟成長構成新挑戰。

同時，川普政府內部政策協調存隱憂。《紐約時報》報導，其經濟顧問團隊在方向上分歧，如盧特尼克的樂觀論調與其他顧問對通膨風險的擔憂相左。這分歧或削弱決策效率，加劇市場不確定性。此外，川普對聯邦儲備局的公開批評，也可能干擾貨幣政策獨立性，引發經濟學界討論。

從民眾角度看，川普經濟學成敗取決於是否帶來實質利益。《愛默生學院民調》顯示，逾60%受訪者希望川普提出具體經濟穩定計畫，而非僅靠關稅與財政刺激。若無法穩定物價與提振就業，不滿情緒恐進一步發酵，影響其政治前景。

結語

川普經濟學在2025年初表現喜憂參半。高關稅與財政刺激為製造業帶來短期利益，但市場動盪與民意不滿顯示其高風險性。川普是否真不在乎民意，或有更長遠目標，仍待觀察。

無論其意圖如何，美國經濟未來走向取決於政策能否在動盪中找到平衡。民眾期待的不僅是「美國優先」的口號，而是改善生活的實質成果。若川普無法兌現承諾，其經濟學的爭議或只是更大風暴的開端。

▼民眾期待的不僅是「美國優先」的口號，而是改善生活的實質成果。（圖／路透）

▲▼ 美國國會山莊,國會大廈,美國國旗。（圖／路透）

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蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

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