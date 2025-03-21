唯一死刑　反而造成實質「廢除死刑」

▲這幾天有很多朋友因為法院審理個案，上街頭陳情司法應該要有「唯一死刑」，這個訴求可能和在野黨的「反廢死」公投混淆在一起。（圖／記者湯興漢攝）

●鄭運鵬／前立委、中華顧問工程司董事長

這幾天有很多朋友因為法院審理個案，上街頭陳情司法應該要有「唯一死刑」，這個訴求可能和在野黨的「反廢死」公投混淆在一起。現場也發生了支持者「不知道現任總統是誰」的插曲。

很多人覺得不知道總統是誰，卻向政府陳情是很瞎的事情，不過這不是訴求的本質，不需要責難訴求本體。其實每個國家都有一定比例這樣的人，不能怪他們，他們有權活在自己的世界、只願意關心他們想要的議題。

但是，稍有現實感的朋友要知道，每一個政策都會影響意想不到的層面，我們都可能是受益者、更多時候是受害者，盲目支持狹隘的觀點到後來很可能倒楣的是自己。從政有權力的人就要盡量幫大家理解這些事情。

之前我分析過台灣現在死刑的基礎和國人不滿的原因，我也提到台灣是「有死刑，但是沒有唯一死刑」，顯然陳情的朋友不知道唯一死刑會有什麼後果，我不是法律專業，但是可以幫大家簡單說明一下「唯一死刑，反而可能造成實質廢除死刑」，如有法律誤解歡迎指導。

從犯罪者來看

如果這個行為會造成唯一死刑，衝動犯罪者可能難逃法網，但是智慧型的犯罪者就會先想好萬一被抓到的時候留點免死空間，到時候讓律師去攻防（智慧型犯罪者某種程度在享受這個攻守過程）。

所以，實務上「唯一死刑」就變成莽夫去死，連續殺人犯免死，這樣不合理吧！偽鈔罪也可以判死，但是製造偽鈔是智慧型的犯罪，主謀一定會留幾個瑕疵以防萬一，這就是真實的犯罪行為。

以懲治犯罪的方向來看，「預謀」的犯罪一定要比「衝動」型的刑責來得重，我相信這一個原則唯一死刑者也不會反對吧？

從檢察官起訴方來看

大家如果喜歡看法律劇，就知道對檢察官來說，「個案」和「定罪率」都是很重要的職場紀錄和社會責任。台灣很多人喜歡舉日本99.9的定罪率來「反觀台灣」，但在全世界的法界學界看這個現象，高定罪率也表示檢察官為了保持自己的高勝率，在沒有把握的個案上，反而會往認定較寬鬆的輕罪去起訴、甚至不起訴，以增加定罪率；更惡劣的，是為了定罪不擇手段，反而造成冤獄冤案。

結果這種司法體制反而因為嚴刑峻法，而錯放了很多智慧型犯罪者、迫害了很多無辜的司法受害者。

所以，「唯一死刑」的法律，一定是定義非常嚴謹的法條，檢察官如果沒有十足把握，更絕對不會用唯一死刑起訴，那又變成莽夫該死的狀況了。

以法院判決來看

即使檢察官以「唯一死刑」法條起訴，法官一定會非常嚴謹地審視是否符合所有要件，但，只要不是剛好被錄影的現行犯和自己認罪的嫌犯，所有案件都有犯人背景、犯罪事實的可爭議處。

如果有一點點疑義，法官要嘛自己跳下來主導調查另罪起訴，要嘛本案不能判死，反而只能被迫判決無罪。這當然不是唯一死刑者要的結果，但這就是只能唯一死刑的結果。

以上幫大家簡單分析，讓大家理解「唯一死刑」為什麼被進步的法治國家淘汰，法院的裁量權為什麼才是重點，關心個案的朋友要求重判合理，但是要求唯一死刑，反而會讓死刑歸零！

再強調一次，這裡不論個案案情，我不是法律專業，歡迎專業者留言指導。

這裡就不管什麼馬英九時代納入兩公約了，對我來說，那是假道學的結果。

▼如果有一點點疑義，法官要嘛自己跳下來主導調查另罪起訴，要嘛本案不能判死，反而只能被迫判決無罪，這就是只能唯一死刑的結果。（圖／記者黃宥寧、黃資真攝）

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