ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

唯一死刑　反而造成實質「廢除死刑」

我們想讓你知道…如果有一點點疑義，法官要嘛自己跳下來主導調查另罪起訴，要嘛本案不能判死，反而只能被迫判決無罪。這當然不是唯一死刑者要的結果！但這就是只能唯一死刑的結果。

▲▼ 剴 。（圖／記者湯興漢攝）

▲這幾天有很多朋友因為法院審理個案，上街頭陳情司法應該要有「唯一死刑」，這個訴求可能和在野黨的「反廢死」公投混淆在一起。（圖／記者湯興漢攝）

●鄭運鵬／前立委、中華顧問工程司董事長

這幾天有很多朋友因為法院審理個案，上街頭陳情司法應該要有「唯一死刑」，這個訴求可能和在野黨的「反廢死」公投混淆在一起。現場也發生了支持者「不知道現任總統是誰」的插曲。

很多人覺得不知道總統是誰，卻向政府陳情是很瞎的事情，不過這不是訴求的本質，不需要責難訴求本體。其實每個國家都有一定比例這樣的人，不能怪他們，他們有權活在自己的世界、只願意關心他們想要的議題。

但是，稍有現實感的朋友要知道，每一個政策都會影響意想不到的層面，我們都可能是受益者、更多時候是受害者，盲目支持狹隘的觀點到後來很可能倒楣的是自己。從政有權力的人就要盡量幫大家理解這些事情。

之前我分析過台灣現在死刑的基礎和國人不滿的原因，我也提到台灣是「有死刑，但是沒有唯一死刑」，顯然陳情的朋友不知道唯一死刑會有什麼後果，我不是法律專業，但是可以幫大家簡單說明一下「唯一死刑，反而可能造成實質廢除死刑」，如有法律誤解歡迎指導。

從犯罪者來看

如果這個行為會造成唯一死刑，衝動犯罪者可能難逃法網，但是智慧型的犯罪者就會先想好萬一被抓到的時候留點免死空間，到時候讓律師去攻防（智慧型犯罪者某種程度在享受這個攻守過程）。

所以，實務上「唯一死刑」就變成莽夫去死，連續殺人犯免死，這樣不合理吧！偽鈔罪也可以判死，但是製造偽鈔是智慧型的犯罪，主謀一定會留幾個瑕疵以防萬一，這就是真實的犯罪行為。

以懲治犯罪的方向來看，「預謀」的犯罪一定要比「衝動」型的刑責來得重，我相信這一個原則唯一死刑者也不會反對吧？

從檢察官起訴方來看

大家如果喜歡看法律劇，就知道對檢察官來說，「個案」和「定罪率」都是很重要的職場紀錄和社會責任。台灣很多人喜歡舉日本99.9的定罪率來「反觀台灣」，但在全世界的法界學界看這個現象，高定罪率也表示檢察官為了保持自己的高勝率，在沒有把握的個案上，反而會往認定較寬鬆的輕罪去起訴、甚至不起訴，以增加定罪率；更惡劣的，是為了定罪不擇手段，反而造成冤獄冤案。

結果這種司法體制反而因為嚴刑峻法，而錯放了很多智慧型犯罪者、迫害了很多無辜的司法受害者。

所以，「唯一死刑」的法律，一定是定義非常嚴謹的法條，檢察官如果沒有十足把握，更絕對不會用唯一死刑起訴，那又變成莽夫該死的狀況了。

以法院判決來看

即使檢察官以「唯一死刑」法條起訴，法官一定會非常嚴謹地審視是否符合所有要件，但，只要不是剛好被錄影的現行犯和自己認罪的嫌犯，所有案件都有犯人背景、犯罪事實的可爭議處。

如果有一點點疑義，法官要嘛自己跳下來主導調查另罪起訴，要嘛本案不能判死，反而只能被迫判決無罪。這當然不是唯一死刑者要的結果，但這就是只能唯一死刑的結果。

以上幫大家簡單分析，讓大家理解「唯一死刑」為什麼被進步的法治國家淘汰，法院的裁量權為什麼才是重點，關心個案的朋友要求重判合理，但是要求唯一死刑，反而會讓死刑歸零！

再強調一次，這裡不論個案案情，我不是法律專業，歡迎專業者留言指導。

這裡就不管什麼馬英九時代納入兩公約了，對我來說，那是假道學的結果。

▼如果有一點點疑義，法官要嘛自己跳下來主導調查另罪起訴，要嘛本案不能判死，反而只能被迫判決無罪，這就是只能唯一死刑的結果。（圖／記者黃宥寧、黃資真攝）

▲▼ 剴剴案開庭，法院外聚集聲援民眾 。（圖／記者黃宥寧、黃資真攝）

►►思想可以無限大－－喜歡篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「鄭運鵬」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►別遺忘了無法再說話的「剴剴」　把破網補起來是我們能做的

►綠色政權靠「反紅」訴求撐起　還能挺多久？

►「川普經濟學」引爆民怨　美國夢碎還是另有算盤？

►陸配鼓吹武統就「驅逐出境」？　台灣還是自由法治國家？

投稿
申訴
關鍵字: 鄭運鵬 雲論 死刑 廢死 國民黨 民進黨 法律

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
唯一死刑　反而造成實質「廢除死刑」
流行歌曲話當年／繁花裡，《再回首》
國軍為何實施「立即備戰操演」　全因共軍對台威脅型態..
川普主義　最新發展與全球影響
從震驚社會的「剴剴案」　看台灣兒童保護法律的不足與..

推薦閱讀

國軍為何實施「立即備戰操演」　全因共軍對台威脅型態..

唯一死刑　反而造成實質「廢除死刑」

陸配鼓吹武統就「驅逐出境」？　台灣還是自由法治國家..

川普主義　最新發展與全球影響

國民黨一手造成「大罷免35：0慘劇」　現在真要提倒..

黃明鎮／為管理員正名 提升獄政士氣

用倒閣與多數黨組閣　解決憲政僵局

從震驚社會的「剴剴案」　看台灣兒童保護法律的不足與..

張競／逐名求利迷失人生的老狗

張哲生／1976－1978年北門圓環高架道路興建全..

相關文章

國軍為何實施「立即備戰操演」　全因共軍對台威脅型態有變化！

國軍為何實施「立即備戰操演」　全因共軍對台威脅型態有變化！

鑒於2024年以來，共軍在台灣周邊的軍事活動已出現明顯改變；為應付這些變化所可能造成的挑戰，國防部規劃從今年起，除年度例行的漢光演習與各戰區..

揭仲 7小時前

2台人在大馬被抓「恐死刑或終身監禁」　若逃死須鞭刑12下

2台人在大馬被抓「恐死刑或終身監禁」　若逃死須鞭刑12下

中國對4名加國公民「執行死刑」　陸外交部：打擊毒販是共同責任

中國對4名加國公民「執行死刑」　陸外交部：打擊毒販是共同責任

爆徐巧芯「4個月狂借365個時段」　顏若芳要民政局查有無藉機宣傳反罷

爆徐巧芯「4個月狂借365個時段」　顏若芳要民政局查有無藉機宣傳反罷

賴清德21日公布財劃法　藍籲綠：勿再以釋憲、暫時處分阻礙地方發展

賴清德21日公布財劃法　藍籲綠：勿再以釋憲、暫時處分阻礙地方發展

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

國軍為何實施「立即備戰操演」　..

國軍為何實施「立即備戰操演」　..

唯一死刑　反而造成實質「廢除死..

陸配鼓吹武統就「驅逐出境」？　..

川普主義　最新發展與全球影響

國民黨一手造成「大罷免35：0..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面