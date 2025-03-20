國軍為何實施「立即備戰操演」　全因共軍對台威脅型態有變化！

▲3月18日逢甲軍艦監控衢州艦畫面。（圖／國防部提供）

●揭仲／中華戰略前瞻協會研究員、淡江戰略所兼任助理教授

鑒於2024年以來，共軍在台灣周邊的軍事活動已出現明顯改變；為應付這些變化所可能造成的挑戰，國防部規劃從今年起，除年度例行的漢光演習與各戰區輪流實施的戰備月外，將再實施「立即備戰操演」，訓練國軍應對不同型態威脅的能力，並從3月17日至21日，進行首次操演。

由於此一「立即備戰操演」在執行時，是由國防部開設之應變中心，依據近期共軍演習之關鍵徵候，設計各種狀況，並依照「低、中、高」強度進行分級，然後下達各戰區，要求部隊根據戰備規定馬上做出處置；由於參演部隊遍及各戰區，使整個操演形同小型、卻更無預警的漢光演習實兵操演，引發外界的高度關注。

近期共軍在台灣周邊的動態 有哪些變化

至於國防部為何要在漢光與戰備月外，另外再規劃「立即備戰操演」，主要原因是自去年以來，中共海空軍在台灣周邊、甚至西太平洋的動態，均已出現明顯變化。

首先在台灣周邊海空域，共軍常態性部署的軍艦數量，已從2022年8月裴洛西(Nancy Pelosi)訪臺後的4艘次，增加為現在的平均每天7至8艘次；還以平均每個月3到5次的頻率，於台灣周邊海空域進行「聯合戰備警巡」，藉此提高東部戰區海空軍應急部隊的戰備程度，與緊急狀況下的快速出動能力。

共軍這些部署的目的，就是要縮短其海空軍部隊在接獲北京中央軍委的命令後，能夠在極短的時間內，迅速占領指定的戰術位置，力求在國軍還來不及反應時，開始執行「聯合封鎖作戰」以遲滯、甚至拘束國軍海空軍主力的調動，破壞國軍的戰力保存計畫。

然後這些已佔領重要戰術位置的海空軍部隊，將再和中國大陸本土的火箭軍與遠程火箭部隊合作，對所選定的「首戰目標」，從台灣的四面八方發動「聯合火力打擊作戰」，以最大程度地癱瘓國軍的C4ISR系統，並捕捉、殲滅國軍海空軍的主力，替關鍵的「聯合登島作戰」創造有利條件。

近期共軍在西太平洋的動態 有哪些變化

在強化台灣周邊海空域軍力部署的同時，共軍也從2023年起，大幅提升在西太平洋的演習頻率與規模。光是2023年，共軍在西太平洋執行各項演習，所支用的經費約1100億人民幣（約153億美元）、是中共當年度國防預算的7%。

共軍各型軍機在西太平洋飛行逾9200架次，總飛行時數高達2.9萬小時；海軍船艦則在西太平洋水域航行超過7萬艘次，在海上時間合計超過170萬小時。

2024年下半年，共軍在西太平洋的演習模式似乎又有變化，除航艦戰鬥群在半年內五度進入西太平洋，然後於宮古島南方、沖之鳥礁與菲律賓海等戰時主要戰術位置進行操演，更頻繁派遣軍艦編隊從津輕海峽、宮古海峽與巴士海峽等戰略水道，穿出第一島鏈實施遠航訓練，呈現常態性地在西太平洋固定維持艦隊巡弋的模式。

尤其值得注意的是，共軍軍艦不排除是在演練於武力犯臺前，先派艦隊從日本北海道附近水域穿越第一島鏈進入西太平洋，然後於接獲指令後，就從西太平洋調頭向西，朝宮古島南方約400至500公里的海域前進，與日後將常態性於西太平洋巡弋的航艦戰鬥群及海上預置補給船團會合，出其不意地於臺灣東面組成強大的打擊部隊。

由於津輕海峽等北方航道，是在國軍的監控範圍外；因此，共軍屆時可能會在大陸東南沿海各軍港，維持若干軍艦，並擺出隨時可能出擊的態勢，吸引國軍的注意力，並讓國軍從共軍增援艦隊還未出港，也未嘗試從宮古與巴士海峽突破等情形，得出共軍還需一段時間才能發動攻擊的錯誤判斷。

換言之，共軍近期在台灣周邊與西太平洋頻繁演練，就是為了戰時能大幅縮短其海空軍進佔台灣周邊重要戰術位置的時間，更要混淆當狀況發生時，國軍對共軍何時能完成攻擊準備的判斷，以便對政府與國軍造成戰術奇襲。使國軍來不及在共軍攻勢發動前，完成必要的動員與接戰準備。

▼3月18日左營軍艦監控長春艦畫面。（圖／國防部提供）

「立即備戰操演」 成為後續修訂「應變計畫」依據

面對共軍對台威脅型態的變化，國軍確實有必要調整應變計畫，除提升承平時期的戰備程度，縮短國軍完成反應準備的時間，也有必要視共軍的動態，逐步讓更多的部隊完成戰備，以便將誤判共軍攻擊發起時間所可能導致的風險，降到最低。

國軍之所以要在3月17日至21日，連續五天實施「立即備戰操演」，應該就是想對修訂後的應變計畫，和國軍各部隊的戰備程度與完成準備的速度，進行驗證，作為後續修訂的依據。

儘管國軍實施「立即備戰操演」的確有其必要，但在由志願役人員為核心所組成的主戰部隊，編現比普遍未達70%的情況下，是否真能達到國軍維持更多高戰備單位的初衷？同時，在主戰部隊人力本已嚴重不足的情況下，戰備操演的增加，是否會導致人力流失的情形更加惡化，值得國防部密切注意。

假戲真做的「立即備戰操演」

只是人算不如天算，在3月17日國軍操演開始後不久，中共為了對美國國務院修改該院網站中，關於美台關係的內容，表達抗議，也刻意在同一天無預警的實施大規模的「聯合戰備警巡」。

總計共軍在24小時內，共派出59架次各式軍機，其中逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域43架次，加上9艘軍艦；更疑似於台灣北方和西南方空域，同步實施由戰鬥機、轟炸機與輔助機種混合編組之「體系化打擊機群」，在從台灣海峽與西南空域進入，繞行至台灣東方模擬執行目標搜索任務之多架無人機的支援下，演練對台灣東部國軍海空軍戰力保存區實施攻擊。

共軍的舉動，使國軍原本由應變中心發布狀況，引導各作戰區實施演練的「立即備戰操演」，被迫只能假戲真做，瞬間變成應付真實情況的戰備警戒，對操演指揮單位與各戰區國軍部隊，形成莫大的考驗。

▼3月18日空軍第五聯隊執行恢復戰備潛力裝掛。（圖／國防部提供）

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