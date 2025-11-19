「台灣病」不是病　而是改革起點

▲《經濟學人》近日以「台灣病」為題，指出台灣在高速成長表象下所面臨的結構性失衡。（圖／記者林敬旻攝）

●劉大年／中華經濟研究院區域發展研究中心主任

《經濟學人》近日以「台灣病」為題，指出台灣在高速成長表象下所面臨的結構性失衡。文中強調所謂「台灣病」並非衰退，而是一種在亮眼數據背後逐漸加深的脆弱結構。台灣長期依賴出口與半導體，使經濟重心過度集中於單一產業及市場；為維持出口競爭力，央行壓抑新台幣升值並維持低利率，引導大量資金流向房地產並推升資產價格。高房價不僅造成沉重社會壓力，也壓縮內需與薪資成長，形成典型的「外熱內冷」。

此外，文中也直指依賴出口的結構使得台灣對全球經濟情勢高度敏感。科技循環、地緣政治緊張、供應鏈重組，以及美國關稅政策，都可能在短期內牽動整體經濟走勢。

過度依賴半導體所造成的產業集中，使台灣在所得分配與產業發展上出現落差，只要半導體景氣波動，整體成長與就業便可能受到衝擊。

台灣真正問題不是缺乏動能 而是經濟體質已到必須重新調整的轉折點



《經濟學人》並提醒台灣表面繁榮背後隱含低利率下的資金配置偏差，產業集中度過高，以及政策空間受限等脆弱性，若不及時調整，恐使風險累積更加嚴重。

把台灣經濟現象定錨於「台灣病」實在過於沉重，將台灣經濟結構問題主要歸因於匯率亦過於片面，但此也點出台灣經濟問題的挑戰。出口強、外需旺，但內需不足；穩匯率政策維持競爭力，卻推升資產價格偏差；半導體全球領先，但其他產業無法共享成長紅利。真正問題不是缺乏動能，而是經濟體質已到必須重新調整的轉折點。

台灣首先要重新設定經濟優先順序。過去維持出口競爭力為主要政策考量，如今面對美國關稅、科技管制、產地查核與供應鏈重組等外部壓力，台灣已無法僅靠「保出口」來維持成長，而必須轉向「強體質」，全面強化供應鏈韌性、產業多元化與本土創新能量。

更重要的是，台灣需扭轉過度依賴半導體的結構。半導體固然具有世界級的競爭力，但其風險高度集中。一旦外需減弱或政治風險升高，整體經濟皆受影響。

因此，台灣亟需打造AI、精準製造、生技、資安、綠能、國防供應鏈等新興產業，建立多元成長支點，使經濟能從單一高峰轉為多峰支撐。

政府也應打造完善的創新生態系統，透過研發投入、跨域人才流動、創新誘因與市場示範，加速新興產業的集聚與擴張，使台灣在未來從全球技術供應鏈的重要環節，進一步升級為創新鏈與價值鏈核心，從而改善「科技業強、其他產業弱」的結構性落差。

台灣在金融面的問題不是資金不足，而是資金配置失衡。長期低利率使資金沉澱於房地產與短期金融商品，無法支撐新興產業成長。要化解這些矛盾，關鍵在於提升資金配置效率，讓金融體系從「避險主導」轉向「支持產業轉型」，透過改善授信機制與強化多元資本市場工具，使資金流向具成長潛力的領域。

總結而言，「台灣病」並非衰退，而是繁榮本身產生的張力：出口熱、資金旺、科技強，但內需弱、房價高，以及外部壓力又不斷加劇。唯有藉由多元改革，才能將目前矛盾式繁榮轉化為可持續的成長動能。

最後，不論是推動升級、改革或是體質調整，最根本的前提仍是兩岸關係的穩定。維持兩岸和平、降低衝突風險，是台灣經濟得以運轉的先決條件。唯有在和平環境下，台灣才能進行結構調整，打造更平衡、更具韌性的經濟未來。

▼台灣需扭轉過度依賴半導體的結構。半導體固然具有世界級的競爭力，但其風險高度集中。一旦外需減弱或政治風險升高，整體經濟皆受影響。（圖／達志影像／美聯社）

