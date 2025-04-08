川普挑戰全球的理論基礎　大刀闊斧的體制改革會成功？

▲4月2日川普才公布美國對全球各國的關稅政策，立即就對美國股市造成血崩式的跌價，至今尚未止血。（圖／路透）

●林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

4月2日川普才公布美國對全球各國的關稅政策，立即就對美國股市造成血崩式的跌價，至今尚未止血。台灣因為清明連假，4月7日才進行面臨美國宣布32%關稅後的第一天交易，果然不出意外，上市、上櫃的公司幾乎全面跌停，而且因為跌停鎖住之故，無法「痛快殺價」交易之故，未來幾天全球股市應該會繼續下跌！

川普的關稅政策 是針對貿易失衡

其實，川普所謂對等關稅（Reciprocal Tariffs)的計算並不是指貿易對手國的平均關稅稅率多少，美國就回徵多少關稅，而是建立在美國與該國的貿易逆差的相對數值上，計算方法是（美國與該國的貿易逆差）／（該國出口美國的總金額）／2。

這種所謂「衡量兩國間不公平貿易」的公式，恐怕是川普首創，全球還沒有一個經濟學家使用過這個公式。川普計算方法的目的應該是要改善美國的貿易收支，其實與關稅或不公平貿易沒有直接的關係！

川普一下子就要對外國進口商品課以這樣重的關稅，就是要減少美國的進口，才能快速創造美國製造業發展的空間和機會！川普一直認爲目前全球的貿易體制，對美國非常不利，因為美元做為全球貿易的通用貨幣，各國為了累積美元，不斷鼓勵對美國出口，以賺取更多的美元。這個貿易體制造成美元過於強勢，同時也造成美國製造業快速地空洞化。

但是，川普的團隊對全球貿易體制造成美國在貿易上的不公平地位，連帶掏空美國製造業的論述不是很清楚，只是不斷強調各國在貿易上、匯率佔美國便宜，只有高關稅才能救美國經濟。這種過度簡化的說法，很容易造成其他各國的誤解。

▼川普的團隊對全球貿易體制造成美國在貿易上的不公平地位，連帶掏空美國製造業的論述不是很清楚，只是不斷強調各國在貿易上、匯率佔美國便宜，只有高關稅才能救美國經濟。（圖／路透）

危機感 造成川普採取激烈行動

川普團隊為什麼急於採取這麽強烈的關稅政策呢？應該是川普團隊認為，全球化和自由貿易削弱了美國製造業，特別是讓工作機會流向中國這個主要競爭對手。尤其製造業不僅關乎經濟，還關係到美國的國家安全和社會穩定。

解決方法是對低成本生產國（特別是中國）徵收懲罰性關稅，試圖讓製造業回流美國。川普團隊非常擔心美國不斷走向衰敗，眼看美國回不去過去世界最強的政治和經濟地位。所以，川普才不斷強調的愛國情操，並且傾向於採取激進的解決方法。

除了上述論述之外，川普團隊中有些人另有深一層的論述：當前全球經濟過度依賴美元，美國也因此變成了「赤字國」。外國購買美國債務，支撐了美國的消費，但削弱了美國製造業競爭力。解決方法是削弱美元霸權地位，讓美國產品更有出口優勢，減少對外國資金的依賴。這個論述是重塑全球金融體系，就是要改變目前美元作為國際金融和國際貿易的國際主要貨幣地位。

改變美元的國際地位茲事體大，但是這件事不容易講清楚，一般人也聽不懂。川普及其團隊也就不強調全球金融體係的改造。其實，這件事遠比關稅調整更重要！

川普團隊的兩種論述都認為目前的美國經濟模式不可能再持續下去，而且川普政府認為美國必須馬上行動，否則選擇只會越來越少。雖然改革伴隨風險（如全球經濟衰退、金融危機），但成功的話，能為美國帶來更公平和可持續的經濟體系。

全盤檢討 台灣產業保護政策及非關稅的貿易壁疊

川普大刀闊斧的體制改革會不會成功呢？改革需要堅強的意志力和執行的魄力，無庸置疑這是川普的強項。但是，治大國如烹小鮮，不能隨易翻滾，政策當然也不可朝三暮四，不過川普也擅長於及時應變，應該是有助於改革的成功。

台灣與美國進行關稅談判當然是越快越好，而且也應藉此機會檢討台灣不合時宜的「出口至上」政策、失敗的產業保護政策（例如汽車產業）、過時的貨物稅、進口許可、以及其他不必要的非關稅貿易壁壘。

但是，我們的籌碼非常有限，必要時政府也可以為美國產品另開減免關稅的政策。不過，我們若能多了解川普團隊改革背後的理論基礎，應該有助於我方制定正確談判的方向和策略！

▼台灣與美國進行關稅談判當然是越快越好，而且也應藉此機會檢討台灣不合時宜的「出口至上」政策、失敗的產業保護政策、以及其他不必要的非關稅貿易壁壘。（圖／路透）

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