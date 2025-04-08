ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

川普挑戰全球的理論基礎　大刀闊斧的體制改革會成功？

我們想讓你知道…川普大刀闊斧的體制改革會不會成功呢？改革需要堅強的意志力和執行的魄力，無庸置疑這是川普的強項。川普也擅長於及時應變，應該是有助於改革的成功。

▲▼川普。（圖／路透）

▲4月2日川普才公布美國對全球各國的關稅政策，立即就對美國股市造成血崩式的跌價，至今尚未止血。（圖／路透）

●林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

4月2日川普才公布美國對全球各國的關稅政策，立即就對美國股市造成血崩式的跌價，至今尚未止血。台灣因為清明連假，4月7日才進行面臨美國宣布32%關稅後的第一天交易，果然不出意外，上市、上櫃的公司幾乎全面跌停，而且因為跌停鎖住之故，無法「痛快殺價」交易之故，未來幾天全球股市應該會繼續下跌！

川普的關稅政策　是針對貿易失衡

其實，川普所謂對等關稅（Reciprocal Tariffs)的計算並不是指貿易對手國的平均關稅稅率多少，美國就回徵多少關稅，而是建立在美國與該國的貿易逆差的相對數值上，計算方法是（美國與該國的貿易逆差）／（該國出口美國的總金額）／2。

這種所謂「衡量兩國間不公平貿易」的公式，恐怕是川普首創，全球還沒有一個經濟學家使用過這個公式。川普計算方法的目的應該是要改善美國的貿易收支，其實與關稅或不公平貿易沒有直接的關係！

川普一下子就要對外國進口商品課以這樣重的關稅，就是要減少美國的進口，才能快速創造美國製造業發展的空間和機會！川普一直認爲目前全球的貿易體制，對美國非常不利，因為美元做為全球貿易的通用貨幣，各國為了累積美元，不斷鼓勵對美國出口，以賺取更多的美元。這個貿易體制造成美元過於強勢，同時也造成美國製造業快速地空洞化。

但是，川普的團隊對全球貿易體制造成美國在貿易上的不公平地位，連帶掏空美國製造業的論述不是很清楚，只是不斷強調各國在貿易上、匯率佔美國便宜，只有高關稅才能救美國經濟。這種過度簡化的說法，很容易造成其他各國的誤解。

▼川普的團隊對全球貿易體制造成美國在貿易上的不公平地位，連帶掏空美國製造業的論述不是很清楚，只是不斷強調各國在貿易上、匯率佔美國便宜，只有高關稅才能救美國經濟。（圖／路透）

▲▼紐約,華爾街,紐約證券交易所。（圖／路透）

危機感　造成川普採取激烈行動

川普團隊為什麼急於採取這麽強烈的關稅政策呢？應該是川普團隊認為，全球化和自由貿易削弱了美國製造業，特別是讓工作機會流向中國這個主要競爭對手。尤其製造業不僅關乎經濟，還關係到美國的國家安全和社會穩定。

解決方法是對低成本生產國（特別是中國）徵收懲罰性關稅，試圖讓製造業回流美國。川普團隊非常擔心美國不斷走向衰敗，眼看美國回不去過去世界最強的政治和經濟地位。所以，川普才不斷強調的愛國情操，並且傾向於採取激進的解決方法。

除了上述論述之外，川普團隊中有些人另有深一層的論述：當前全球經濟過度依賴美元，美國也因此變成了「赤字國」。外國購買美國債務，支撐了美國的消費，但削弱了美國製造業競爭力。解決方法是削弱美元霸權地位，讓美國產品更有出口優勢，減少對外國資金的依賴。這個論述是重塑全球金融體系，就是要改變目前美元作為國際金融和國際貿易的國際主要貨幣地位。

改變美元的國際地位茲事體大，但是這件事不容易講清楚，一般人也聽不懂。川普及其團隊也就不強調全球金融體係的改造。其實，這件事遠比關稅調整更重要！

川普團隊的兩種論述都認為目前的美國經濟模式不可能再持續下去，而且川普政府認為美國必須馬上行動，否則選擇只會越來越少。雖然改革伴隨風險（如全球經濟衰退、金融危機），但成功的話，能為美國帶來更公平和可持續的經濟體系。

全盤檢討　台灣產業保護政策及非關稅的貿易壁疊

川普大刀闊斧的體制改革會不會成功呢？改革需要堅強的意志力和執行的魄力，無庸置疑這是川普的強項。但是，治大國如烹小鮮，不能隨易翻滾，政策當然也不可朝三暮四，不過川普也擅長於及時應變，應該是有助於改革的成功。

台灣與美國進行關稅談判當然是越快越好，而且也應藉此機會檢討台灣不合時宜的「出口至上」政策、失敗的產業保護政策（例如汽車產業）、過時的貨物稅、進口許可、以及其他不必要的非關稅貿易壁壘。

但是，我們的籌碼非常有限，必要時政府也可以為美國產品另開減免關稅的政策。不過，我們若能多了解川普團隊改革背後的理論基礎，應該有助於我方制定正確談判的方向和策略！

▼台灣與美國進行關稅談判當然是越快越好，而且也應藉此機會檢討台灣不合時宜的「出口至上」政策、失敗的產業保護政策、以及其他不必要的非關稅貿易壁壘。（圖／路透）

▲Alphabet的現金流攀升至1,170億美元，超越蘋果成為「現金之王」。（圖／路透）

►►思想可以無限大－－喜歡篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►川普關稅　美國霸權的最後狂歡與崩潰序曲？

►中國「海峽雷霆2025A」演習淺析　對台灣威脅不可輕忽

►對等關稅旋風衝擊全球　火力四射果然是川普的最愛

►論民進黨政策盲點　造成的台灣困境

投稿
申訴
林忠正專欄

林忠正專欄 林忠正

經濟學博士、前中研院研究員。

林忠正最新文章

more

關鍵字: 川普 林忠正 雲論 美國 關稅 經濟

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
退將挺「大罷免」　別掉入道理不通的陷阱
川普挑戰全球的理論基礎　大刀闊斧的體制改革會成功？
中國強力反擊美國　傳達的強烈信號
川普對中國下最後通牒！　全球經濟風暴警報響起
川普關稅　美國霸權的最後狂歡與崩潰序曲？

推薦閱讀

退將挺「大罷免」　別掉入道理不通的陷阱

川普對中國下最後通牒！　全球經濟風暴警報響起

川普挑戰全球的理論基礎　大刀闊斧的體制改革會成功？

中國強力反擊美國　傳達的強烈信號

川普關稅　美國霸權的最後狂歡與崩潰序曲？

中國「海峽雷霆2025A」演習淺析　對台灣威脅不可..

共軍演習新規格　台灣2027在劫難逃？

離婚後生活怎麼辦？　一文看懂「贍養費新制度」

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

對等關稅旋風衝擊全球　火力四射果然是川普的最愛

相關文章

居民轟他川普關稅毫無作為　他傻眼「我只是小里長」

居民轟他川普關稅毫無作為　他傻眼「我只是小里長」

美國總統川普宣布將對台灣課徵高達32%對等關稅，引發台灣企業與民眾恐慌。台北市文山區華興里里長陳峙穎無奈說，他7日收到里民來電，罵他在川普關..

5小時前

國家隊出手！中國版平準基金橫空出世　央視：資金充足雄厚

國家隊出手！中國版平準基金橫空出世　央視：資金充足雄厚

川普關稅七傷拳開打！習近平最後一搏　汪潔民揭貿易戰「最大贏家」

川普關稅七傷拳開打！習近平最後一搏　汪潔民揭貿易戰「最大贏家」

25%關稅太痛！「Jaguar Land Rover、奧迪」宣布暫停出口美國新車

25%關稅太痛！「Jaguar Land Rover、奧迪」宣布暫停出口美國新車

台中加盟展4／11登場　品牌赴美開店轉趨觀望！改搶內需市場

台中加盟展4／11登場　品牌赴美開店轉趨觀望！改搶內需市場

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

退將挺「大罷免」　別掉入道理不..

退將挺「大罷免」　別掉入道理不..

川普對中國下最後通牒！　全球經..

川普挑戰全球的理論基礎　大刀闊..

中國強力反擊美國　傳達的強烈信..

川普關稅　美國霸權的最後狂歡與..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面