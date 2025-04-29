「426凱道遊行」後　找到台灣對話與經濟的未來

▲國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，左起侯友宜、盧秀燕、朱立倫、韓國瑜、蔣萬安 。（圖／記者李毓康攝）

●涂力旋／台中市社皮里里長

懷著一絲不安的情緒走出中正紀念堂，天空不時飄著細雨。心中不禁浮起一絲疑惑，等等會是怎麼樣的一個狀況呢？

看到外頭滿滿的人潮，來自全台灣四面八方，舉著各自團體的旗幟、手舉牌，當然還有最熟悉的中華民國國旗。往景福門方向走去，沿途不時會突然冒出「罷免賴清德、戰獨裁」的口號，立刻就獲得滿滿的回應，跟著一起喊，越喊越大聲。

原來有這麼多人跟我在一起

整條凱道已經堵得水洩不通，然而，離舞台還有約三百公尺，仍聽不清楚台上人的聲音，只好穿過層層的人群，奮力的想擠到前面去，被人擠得差點喘不過氣來，才能勉強的看到大螢幕上的人。

趁著時間，稍稍觀察一下週遭的人群結構，依舊是傳統藍軍的支持者居多，偶爾會出現一群較為年輕的面孔，多數都是貼著民眾黨的貼紙，他們雖然看起來稍稍有點不適應，卻都跟著喊著口號，兩群體間互相的合作與鼓勵。隨著雨勢越來越大，現場的民眾卻沒有離開，有種希望展現出一定要把聲音傳遞出去的感覺。

從擔憂、抗議到對話

然而，此時心情開始出現了擔憂，一旁跑來搭訕的大哥，一句話擊中了我。他問說：「我們站出來，不是也展現了更大的民意，接下來該怎麼辦呢？」

近幾年來，不同意執政黨的民眾數次走上街頭，不能淪為「為走而走」！這麼一大群人，都是賴清德總統所提到的，應該去大陸天安門抗議的「親共」同路人嗎？

民主政治的基礎是對話，唯有對話的過程中，才能找出彼此的異同，並且盡量往彼此最大共識的方向前進。然而，誠如國民黨朱立倫主席所說，目前賴政府心中只有「鬥」。

對立場不同者，選擇只有對立、不聽、不信的方式，失去了對話，當然也失去了基礎。這也是近年來台灣民主政治光譜的兩極化，持續對立，彼此的同溫層只有越來越厚實。政治人物開始願意展開對話，才能有一點點改變的契機。

探索台灣經濟未來 刻不容緩

「笨蛋，問題出在經濟！（It's the economy, stupid!）」這句話是1992年，美國民主黨總統候選人柯林頓（Bill Clinton）擊敗爭取連任的共和黨籍總統老布希（George H. W. Bush）的關鍵名言。面對美國「大關稅」時代來臨，對台灣產業來說，會是一個最關鍵的時刻，這也是賴政府無法忽視的議題。

目前賴政府提出「脫中入北」政策，可能讓台灣更深陷於險境之中。只是，美國總統川普（Donald J. Trump）的政策朝令夕改，他確有可能在國內經濟的劇烈影響之下而改變政策方向。

全球的經濟議題將也會牽動國內政治局勢改變，畢竟「先顧腹肚，才顧佛祖」。鄰近的韓國早已帶著含括貿易、投資、造船、能源等在內的「7月方案」前往美國關稅磋商，然而我們只聞樓梯響，不見人下樓。總不能連這個都輸韓國吧！台灣產官學或朝野各界還不對話謀求解方嗎？

4月26日那天離開凱道和中正紀念堂，身上衣服早已經濕透，有種結束一場派對的感受，雖然仍有千頭萬緒，卻也要再次整頓後，為了台灣，明天再次出發啟程。

▼民主政治的基礎是對話，唯有對話的過程中，才能找出彼此的異同，並且盡量往彼此最大共識的方向前進。（圖／記者李毓康攝）



►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權至「啟思平台」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。