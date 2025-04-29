ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

「426凱道遊行」後　找到台灣對話與經濟的未來

我們想讓你知道…民主政治的基礎是對話，唯有對話的過程中，才能找出彼此的異同，並且盡量往彼此最大共識的方向前進。然而，誠如國民黨朱立倫主席所說，目前賴政府心中只有「鬥」。

▲▼國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，左起侯友宜、盧秀燕、朱立倫、韓國瑜、蔣萬安 。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，左起侯友宜、盧秀燕、朱立倫、韓國瑜、蔣萬安 。（圖／記者李毓康攝）

●涂力旋／台中市社皮里里長

懷著一絲不安的情緒走出中正紀念堂，天空不時飄著細雨。心中不禁浮起一絲疑惑，等等會是怎麼樣的一個狀況呢？

看到外頭滿滿的人潮，來自全台灣四面八方，舉著各自團體的旗幟、手舉牌，當然還有最熟悉的中華民國國旗。往景福門方向走去，沿途不時會突然冒出「罷免賴清德、戰獨裁」的口號，立刻就獲得滿滿的回應，跟著一起喊，越喊越大聲。

原來有這麼多人跟我在一起

整條凱道已經堵得水洩不通，然而，離舞台還有約三百公尺，仍聽不清楚台上人的聲音，只好穿過層層的人群，奮力的想擠到前面去，被人擠得差點喘不過氣來，才能勉強的看到大螢幕上的人。

趁著時間，稍稍觀察一下週遭的人群結構，依舊是傳統藍軍的支持者居多，偶爾會出現一群較為年輕的面孔，多數都是貼著民眾黨的貼紙，他們雖然看起來稍稍有點不適應，卻都跟著喊著口號，兩群體間互相的合作與鼓勵。隨著雨勢越來越大，現場的民眾卻沒有離開，有種希望展現出一定要把聲音傳遞出去的感覺。

從擔憂、抗議到對話

然而，此時心情開始出現了擔憂，一旁跑來搭訕的大哥，一句話擊中了我。他問說：「我們站出來，不是也展現了更大的民意，接下來該怎麼辦呢？」

近幾年來，不同意執政黨的民眾數次走上街頭，不能淪為「為走而走」！這麼一大群人，都是賴清德總統所提到的，應該去大陸天安門抗議的「親共」同路人嗎？

民主政治的基礎是對話，唯有對話的過程中，才能找出彼此的異同，並且盡量往彼此最大共識的方向前進。然而，誠如國民黨朱立倫主席所說，目前賴政府心中只有「鬥」。

對立場不同者，選擇只有對立、不聽、不信的方式，失去了對話，當然也失去了基礎。這也是近年來台灣民主政治光譜的兩極化，持續對立，彼此的同溫層只有越來越厚實。政治人物開始願意展開對話，才能有一點點改變的契機。

探索台灣經濟未來　刻不容緩

「笨蛋，問題出在經濟！（It's the economy, stupid!）」這句話是1992年，美國民主黨總統候選人柯林頓（Bill Clinton）擊敗爭取連任的共和黨籍總統老布希（George H. W. Bush）的關鍵名言。面對美國「大關稅」時代來臨，對台灣產業來說，會是一個最關鍵的時刻，這也是賴政府無法忽視的議題。

目前賴政府提出「脫中入北」政策，可能讓台灣更深陷於險境之中。只是，美國總統川普（Donald J. Trump）的政策朝令夕改，他確有可能在國內經濟的劇烈影響之下而改變政策方向。

全球的經濟議題將也會牽動國內政治局勢改變，畢竟「先顧腹肚，才顧佛祖」。鄰近的韓國早已帶著含括貿易、投資、造船、能源等在內的「7月方案」前往美國關稅磋商，然而我們只聞樓梯響，不見人下樓。總不能連這個都輸韓國吧！台灣產官學或朝野各界還不對話謀求解方嗎？

4月26日那天離開凱道和中正紀念堂，身上衣服早已經濕透，有種結束一場派對的感受，雖然仍有千頭萬緒，卻也要再次整頓後，為了台灣，明天再次出發啟程。

▼民主政治的基礎是對話，唯有對話的過程中，才能找出彼此的異同，並且盡量往彼此最大共識的方向前進。（圖／記者李毓康攝）

▲ 國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動 。（圖／記者李毓康攝）

►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權至「啟思平台」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►川普「關稅奇襲」與朱鎔基「談判傳奇」　美日關稅戰的策略啟示

►川普對等關稅　誤區與臆測

►黑馬來了！AI三大天王比一比　多一利器在手就是王道

►「經濟相對論」　美中大戰第二回合鹿死誰手

投稿
申訴
啟思平台

啟思平台 啟思平台

《啟思平台》啟思民本基金會是中華民國派智庫的言論平台，一如「以民為本，啟思未來」的宗旨，探討台灣面對民主深化過程中公共事務的挑戰。

啟思平台最新文章

more

關鍵字: 涂力旋 雲論 國民黨 民進黨 426 賴清德 經濟

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
意識形態、過度崇拜　台灣正走向能源「不自主不韌性」..
「426凱道遊行」後　找到台灣對話與經濟的未來
識破檢調鷹犬的辦案奥步　期盼台灣司法人員勿忘初衷
國際火線／搞砸結局是編劇快樂的事？另類的爛尾陸劇
我對韓國的觀察　不禁反思對文化的理解是否過於表面

推薦閱讀

識破檢調鷹犬的辦案奥步　期盼台灣司法人員勿忘初衷

我對韓國的觀察　不禁反思對文化的理解是否過於表面

關於「426上凱道」的觀察與感想　有4點值得一提！

「426凱道遊行」後　找到台灣對話與經濟的未來

意識形態、過度崇拜　台灣正走向能源「不自主不韌性」..

黑馬來了！AI三大天王比一比　多一利器在手就是王道

融資租賃專法需對症下藥　可先從規範BNPL（先買後..

張宮熊／政經循環有規律可循　2024開啟新十年產業..

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

相關文章

挺區桂芝轉發「中共徵文」　翁曉玲批陸委會：只會欺負善良百姓

挺區桂芝轉發「中共徵文」　翁曉玲批陸委會：只會欺負善良百姓

北一女教師區桂芝再陷爭議，近日因在LINE群組宣傳中共徵文比賽，鼓勵學生投稿，遭到民眾檢舉，陸委會回應，此案涉及違反《兩岸條例》33條之1，..

1小時前

批台獨「一代不如一代」　蘇起轟賴「沒有李蔡素養」

批台獨「一代不如一代」　蘇起轟賴「沒有李蔡素養」

核電5月歸零　他諷：漲電價、送走半導體是賴政府不缺電解方？

核電5月歸零　他諷：漲電價、送走半導體是賴政府不缺電解方？

查到自己人！國民黨工涉死亡連署遭押　身份竟是新北選委會委員

查到自己人！國民黨工涉死亡連署遭押　身份竟是新北選委會委員

批賴清德綁架台灣人　連勝文：如果不是國民黨兩岸早就開戰了

批賴清德綁架台灣人　連勝文：如果不是國民黨兩岸早就開戰了

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

識破檢調鷹犬的辦案奥步　期盼台..

識破檢調鷹犬的辦案奥步　期盼台..

我對韓國的觀察　不禁反思對文化..

關於「426上凱道」的觀察與感..

「426凱道遊行」後　找到台灣..

意識形態、過度崇拜　台灣正走向..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面