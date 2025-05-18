新增「軍購特別預算」　可能造成那些後遺症

▲媒體報導，為達到「總體國防支出」占GDP比例3%的承諾，國防部已規劃提出新的重大軍事採購特別預算。（圖／記者李毓康攝）

●揭仲／中華戰略前瞻協會研究員、淡江戰略所兼任助理教授

媒體報導，為達到「總體國防支出」占GDP比例3%的承諾，國防部已規劃提出新的重大軍事採購特別預算，雖然總金額與項目還要視與美方磋商的結果才能確定，但預判全案上看3000億至5000億，將分5年編列，平均每年約600億至1000億，最快8月底就會送立法院審查。

由於國防部在115年，還有「海空戰力提升計畫」與「新式戰機採購」這二項特別預算、共691億待執行，加上行政院的4100億特別預算中，約1500億「強化國土安全韌性項目」是由國防部及海委會執行，使國防部115年將創下同時執行四個特別預算的紀錄。

編列特別預算的優點

平心而論，要在115年使「總體國防支出」占GDP比例達到3%，編列高額特別預算似乎是不得已的做法。

以今年GDP預估值26兆4493億元為基準，若以每年2%的幅度成長，115年GDP預估值約26兆9783億，3%為8093億，比今年「總體國防支出」編列數6470億元，足足增加1623億。

這1600多億若不編新的特別預算，全由年度總預算支應，將對經濟、交通、科技、教育與社福等支出，造成嚴重排擠；除非115年總預算歲出，能從114年的3兆1325億，擴張至3兆3500億以上，但可能性顯然不高。

不過連年編列高額國防採購特別預算，雖能避免排擠其他政事支出，卻也可能造成「國防支出結構嚴重失衡」、「志願役人力加速流失」與「舉債金額恐大幅增加」等三大後遺症。

國防支出結構 嚴重失衡

因為特別預算通常只能用於武器採購、基地整建與武器研發等用途，屬於預算結構中的「軍事投資」；而這些武器服役後的燃料水電、維護保養、性能提升與人員訓練等支出，還是由年度預算中的「作業維持」費來支應。

一般而言，國防部每年的「軍事投資」與「作業維持」預算，最好維持1比1，確保所獲得的武器裝備能有合格的人員操作、足夠的燃料來運作，和獲得必要的保養與維護。

但近年國防部的廣義「軍事投資」預算，因特別預算的挹注而水漲船高。112年至114年分別為2110億、2251億，與2362億；但年度「作業維持」預算卻因無法獲得特別預算挹注，成長數遠不及廣義「軍事投資」，112年為1337億、113年減為1310億、114年則是1487億。使112年至114年廣義「軍事投資」預算與「作業維持」預算的比例，分別為1.58比1、1.72比1與1.59比1，結構失衡情形已經浮現。

但115年廣義「軍事投資」預算，在四項特別預算的挹注後，總額恐將突破3000億、甚至逼近3800億，若年度「作業維持」預算無法大幅增加，前述比例不排除暴增為2比1、甚至2.5比1，失衡情形異常嚴重！屆時國軍雖在帳上有許多高性能武器裝備，但由於衍生的龐大保養維護經費，已超出正常稅收能負擔的程度，使這些價值不菲的武器裝備可能「泡沫化」，實際能獲得的戰力遠低於帳面數字！

志願役人力 恐加速流失

未來三到五年，國軍主戰部隊將同時接收十多種主戰裝備，壓力早就十分沉重，又要抽調人力去支援新單位成立、步兵旅復編與充實後備，加上份量越來越重的戰演訓任務，使近幾年主戰部隊志願役人員，因為蠟燭多頭燒導致人員快速流失，造成許多主戰部隊「編現比」不到70%，人力不足的情形極為嚴重。

所幸在國防部採取包括鼓勵義務役士兵志願前往主戰部隊服役，與調高「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」等措施後，情形已開始緩解；但如果未來5年又要用特別預算採購多項武器裝備，將使主戰部隊志願役人員的負擔更重，恐重啟「基層人力不足、勤務負擔過重、人員大量求去」的惡性循環。

▼如果未來5年又要用特別預算採購多項武器裝備，將使主戰部隊志願役人員的負擔更重，恐重啟「基層人力不足、勤務負擔過重、人員大量求去」的惡性循環。（圖／ETtoday資料照）

舉債金額 恐大幅增加

根據往例，特別預算的財源主要為「歲計賸餘」和「舉借債務」。

113年中央政府的歲入、歲出賸餘為3589億元，扣除債務還本1948億元後，尚有賸餘1641億元。這個「家底」加上以前年度的累積「歲計賸餘」，讓行政院可以表示4100億的因應國際情勢特別預算中，有一部分可用「歲計賸餘」支應。

但如今又加上為期五年、總額3000億至5000億的軍事採購特別預算，恐怕已無法再由「歲計賸餘」支應，大多數只有透過舉債，使政府舉債金額大幅增加。

國防部年度預算 也應適度增加

為減緩前述後遺症，建議政府不應全部用特別預算、大量增加「軍事投資」的方式，來使「總體國防支出」達到占GDP比例3%的目標，還是應該先盡可能增加國防部的年度預算金額，以增加「作業維持」與「人員維持」的預算，除了讓所添購的武器裝備獲得足夠保養外，也應再適度增加「戰鬥部隊加給」，防止志願役人力快速流失的惡性循懷重現！

但國人也該有心理準備，因為川普政府的壓力，未必會因明年我方達到GDP的3%而暫歇；事實上，華府普遍、但缺乏學理依據的共識是5%，最低也有3.45%，以116年GDP的預估值27兆5179億為例，3.45%為9494億，比114年「總體國防支出」多出近3000億。

就算華府不再施壓我方繼續增加「總體國防支出」，GDP的3%也會長期化，等歲計賸餘甚至舉債上限都耗盡後，最後恐怕難逃加稅一途。

▼為減緩前述後遺症，建議政府不應全部用特別預算、大量增加「軍事投資」的方式，來使「總體國防支出」達到占GDP比例3%的目標。（圖／ETtoday資料照）

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