ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

我國廢核後的衝擊　堅持非核將與國際趨勢脫節

我們想讓你知道…全球31個擁有核電國家或地區，僅我國和德國廢核，並非主流。2023年更有近20國宣示全球核能產能需提高三倍。可見堅持非核將與國際趨勢脫節。

▲▼核三廠。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）　

▲隨著2025年5月18日核三廠2號機除役，我國民進黨政府正式停止所有核電廠的運轉。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）　

●梁啟源／中央大學管理講座教授、中華經濟研究院前董事長

隨著2025年5月18日核三廠2號機除役，我國民進黨政府正式停止所有核電廠的運轉。而我國廢核後，將面臨供電穩定、區域電網、電價負擔、減碳困難、能源安全等五大結構性風險：

一、 供電穩定急遽惡化

因為天然氣基礎設施不足，再加上新增燃氣與再生能源機組併網進度大幅落，供電能力恐難填補核能缺口。

此外，再生能源建置進度落後，致2024年再生能源電源配比僅11.6％，無法達到2025年20％政策目標；又預估2025年夜間尖峰負載達3,809萬瓩，淨尖峰供電能力4,081萬瓩，備轉容量率僅2.2％，遠低於6％警戒線，一旦遇到極端氣候或機組故障，極可能重演2018年815全台大停電的危機。

二、 區域供電失衡　電網韌性不足

台灣北東地區供電缺口近年逐步擴大，2024年平時尖峰已達317萬瓩，夏季更達467萬瓩，預估2025年缺口將擴大至470萬瓩，遠超過電網安全輸送上限420萬瓩，並將持續惡化。即使大幅投資強化電網韌性建設，短期內難以解決區域供電失衡問題。

此外，中北345kV超高壓輸電幹線若發生超過N-2準則的事件（兩回線或兩部機組同時跳脫），將可能導致區域甚至全台大停電。

三、 電價上漲　產業競爭力削弱

核能發電成本每度僅1.09元，明顯低於燃氣發電與再生能源電力，以我國核能年發電量可達424億度計算，概估廢核後，一年可能增加1,300億元成本。

若以電價上漲因應之，將影響民生，更將削弱產業國際競爭力，對我國經濟造成長期衝擊。台電2024年累計虧損高達4,229億元，如對台電增資與撥補，只是加重國債負擔，由全民買單。

▼概估廢核後，一年可能增加1,300億元成本。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲▼台電,台灣電力公司,停電,用電,省電,跳電,節電,電費,供電,電力。（台電公司圖／記者周宸亘攝）。（電錶圖／記者張暐珩攝）

四、 減碳與空污目標受阻

2025年核電歸零，燃煤占比政策目標雖為30％，但再生能源與燃氣無法如期補上，燃煤實際占比恐難下降。台灣電力部門占台灣全年7成碳排放，若無法有效控制燃煤使用，將加劇空氣污染與碳排放，不僅讓淨零願景破滅，還會影響國民健康。

五、 能源安全　風險加劇

核能屬「準自產能源」，一架飛機所載送核燃料，相當於92艘運煤船或40艘液化天然氣（LNG）船的可發電量。廢核後，台灣能源自主性與安全性大幅降低，面對地緣政治風險時將更加脆弱。

台灣2023年LNG接收站負載率高達121％，無法定期維修，存在大規模故障風險。又台灣天然氣安全存量約僅13天，明顯低於中國大陸、日本、南韓，所以燃氣電廠遭遇天災人禍而停擺的風險極大。

依據本人所建構之「能源安全指標」，2024年第3季台灣能源安全總指標明顯惡化，主因正是核電減少、天然氣周轉次數增加以及備轉容量率偏低，所以核三廠2號機除役，將更不利我國總能源安全。

結語　國際經驗與政策建議

全球31個擁有核電國家或地區，僅我國和德國廢核，並非主流。2023年更有近20國宣示全球核能產能需提高三倍，而日、韓等競爭對手國規劃2030年核能占比均達22％以上。可見堅持非核將與國際趨勢脫節。

核能延役或重啟已有法源依據，為化解廢核所致風險，建議政府應重啟既有核電廠，以穩定供電、抑制電價、減少碳排與空污，同時提升能源安全、維護國家競爭力。

未來的能源政策方向取決於執政黨態度。唯有務實調整政策，兼顧核能、燃氣、再生能源多元發展，才能在穩定、減碳與安全間取得平衡，確保我國永續發展與國家安全。

（本文為作者觀點，與啟思民本基金會無關。)

▼全球31個擁有核電國家或地區，僅我國和德國廢核，並非主流。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲2025年5月17日，台灣最後一座核電廠正式停機，環團在北市台電大樓前舉行晚會，慶祝非核家園到來。（圖／記者林挺弘攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「啟思平台」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►大罷免是國民黨的危機和轉機　改變「萬年在野心態」將截然不同

►「中美貿易破冰」關係改善第一步？　還是長期博弈的序幕

►迎接機器人時代來臨！　將重新思考何謂「人類工作」價值

►前後任全球首富為了窮人開罵　馬斯克、比爾蓋茲槓上了！

投稿
申訴
啟思平台

啟思平台 啟思平台

《啟思平台》啟思民本基金會是中華民國派智庫的言論平台，一如「以民為本，啟思未來」的宗旨，探討台灣面對民主深化過程中公共事務的挑戰。

啟思平台最新文章

more

關鍵字: 梁啟源 雲論 啟思平台 核電 民進黨 能源 火力發電 電價

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
我國廢核後的衝擊　堅持非核將與國際趨勢脫節
新增「軍購特別預算」　可能造成那些後遺症
自動還錢換減刑　詐團成員「犯罪所得」怎麼算？
「終戰」背後的史觀　民進黨政府卻與日本右派同調
生成式AI吞噬網路　對新聞媒體產生近乎災難性的打擊

推薦閱讀

我國廢核後的衝擊　堅持非核將與國際趨勢脫節

生成式AI吞噬網路　對新聞媒體產生近乎災難性的打擊

十元醫師／韓住院醫時薪與基本薪相當！台灣待遇較好？

共軍演習新規格　台灣2027在劫難逃？

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

川普實施對等關稅　難解「美債危機」

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

貓咪討厭的4種氣味！不避開會中毒...

黃仁勳美食聲量地圖2.0！　AI教父欽點「台灣國民..

迎接機器人時代來臨！　將重新思考何謂「人類工作」價..

相關文章

無核首日火力發電「破9成」　翁曉玲秀數據：髒空氣將成為常態

無核首日火力發電「破9成」　翁曉玲秀數據：髒空氣將成為常態

核三廠二號機昨晚停役，結束40年運轉，台灣正式成為東亞第一非核家園。國民黨立委翁曉玲今（18日）表示，無核首夜火力發電全開，煤氣油發電佔比達..

8小時前

核電歸零！他曝火力發電「飆破9成」　醫憂空汙害慘中南部人

核電歸零！他曝火力發電「飆破9成」　醫憂空汙害慘中南部人

賴清德「尊重」國民黨520罷賴　朱立倫：話講很好聽實際拒絕溝通

賴清德「尊重」國民黨520罷賴　朱立倫：話講很好聽實際拒絕溝通

「文化大使」林昶佐將派駐芬蘭　藍批酬庸

「文化大使」林昶佐將派駐芬蘭　藍批酬庸

核三2號機今除役！卓榮泰宣告「無核時代來臨」：迎夏峰也不缺電

核三2號機今除役！卓榮泰宣告「無核時代來臨」：迎夏峰也不缺電

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

我國廢核後的衝擊　堅持非核將與..

我國廢核後的衝擊　堅持非核將與..

生成式AI吞噬網路　對新聞媒體..

住院醫事廉價勞力？　台韓比一比

共軍演習新規格　台灣2027在..

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面