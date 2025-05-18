我國廢核後的衝擊　堅持非核將與國際趨勢脫節

▲隨著2025年5月18日核三廠2號機除役，我國民進黨政府正式停止所有核電廠的運轉。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

●梁啟源／中央大學管理講座教授、中華經濟研究院前董事長

隨著2025年5月18日核三廠2號機除役，我國民進黨政府正式停止所有核電廠的運轉。而我國廢核後，將面臨供電穩定、區域電網、電價負擔、減碳困難、能源安全等五大結構性風險：

一、 供電穩定急遽惡化

因為天然氣基礎設施不足，再加上新增燃氣與再生能源機組併網進度大幅落，供電能力恐難填補核能缺口。

此外，再生能源建置進度落後，致2024年再生能源電源配比僅11.6％，無法達到2025年20％政策目標；又預估2025年夜間尖峰負載達3,809萬瓩，淨尖峰供電能力4,081萬瓩，備轉容量率僅2.2％，遠低於6％警戒線，一旦遇到極端氣候或機組故障，極可能重演2018年815全台大停電的危機。

二、 區域供電失衡 電網韌性不足

台灣北東地區供電缺口近年逐步擴大，2024年平時尖峰已達317萬瓩，夏季更達467萬瓩，預估2025年缺口將擴大至470萬瓩，遠超過電網安全輸送上限420萬瓩，並將持續惡化。即使大幅投資強化電網韌性建設，短期內難以解決區域供電失衡問題。

此外，中北345kV超高壓輸電幹線若發生超過N-2準則的事件（兩回線或兩部機組同時跳脫），將可能導致區域甚至全台大停電。

三、 電價上漲 產業競爭力削弱

核能發電成本每度僅1.09元，明顯低於燃氣發電與再生能源電力，以我國核能年發電量可達424億度計算，概估廢核後，一年可能增加1,300億元成本。

若以電價上漲因應之，將影響民生，更將削弱產業國際競爭力，對我國經濟造成長期衝擊。台電2024年累計虧損高達4,229億元，如對台電增資與撥補，只是加重國債負擔，由全民買單。

▼概估廢核後，一年可能增加1,300億元成本。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

四、 減碳與空污目標受阻

2025年核電歸零，燃煤占比政策目標雖為30％，但再生能源與燃氣無法如期補上，燃煤實際占比恐難下降。台灣電力部門占台灣全年7成碳排放，若無法有效控制燃煤使用，將加劇空氣污染與碳排放，不僅讓淨零願景破滅，還會影響國民健康。

五、 能源安全 風險加劇

核能屬「準自產能源」，一架飛機所載送核燃料，相當於92艘運煤船或40艘液化天然氣（LNG）船的可發電量。廢核後，台灣能源自主性與安全性大幅降低，面對地緣政治風險時將更加脆弱。

台灣2023年LNG接收站負載率高達121％，無法定期維修，存在大規模故障風險。又台灣天然氣安全存量約僅13天，明顯低於中國大陸、日本、南韓，所以燃氣電廠遭遇天災人禍而停擺的風險極大。

依據本人所建構之「能源安全指標」，2024年第3季台灣能源安全總指標明顯惡化，主因正是核電減少、天然氣周轉次數增加以及備轉容量率偏低，所以核三廠2號機除役，將更不利我國總能源安全。

結語 國際經驗與政策建議

全球31個擁有核電國家或地區，僅我國和德國廢核，並非主流。2023年更有近20國宣示全球核能產能需提高三倍，而日、韓等競爭對手國規劃2030年核能占比均達22％以上。可見堅持非核將與國際趨勢脫節。

核能延役或重啟已有法源依據，為化解廢核所致風險，建議政府應重啟既有核電廠，以穩定供電、抑制電價、減少碳排與空污，同時提升能源安全、維護國家競爭力。

未來的能源政策方向取決於執政黨態度。唯有務實調整政策，兼顧核能、燃氣、再生能源多元發展，才能在穩定、減碳與安全間取得平衡，確保我國永續發展與國家安全。

（本文為作者觀點，與啟思民本基金會無關。)

▼全球31個擁有核電國家或地區，僅我國和德國廢核，並非主流。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

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