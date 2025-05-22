世界已進入「大交易」時代　賴清德不能再故「獨」自封..

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

●陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

川普獨行其是，百步穿楊，世界已經大不相同。

這是一個、「大翻轉」、「大談判」、「大交易」的時代，執政滿一年的賴清德總統應該看出時代變局，有所變革，而不要再故「獨」自封，否則將把台灣帶入自殘、自毀的際遇中。

世界改弦易轍 唯有賴清德對美立場堅定不移

賴清德的政治性格為何？頑固是也。他對內仍在惡鬥在野黨，極盡所能地應付朝小野大的政治現實，現在更將「大罷免」推到兵火遍地而不回轉；對外不斷升高抗中戰火，對美國則無怨無悔地附從，即使川普對台進行關稅勒索和晶片產業劫奪也要取悅川普到底，誓言幫助「美國再次偉大」。

外國媒體關於賴清德的報導，常不約而同提及他的「固執」、「頑固」性格，並點出如今身處大變局，實應展現若干彈性與靈活度。

國防部長顧立雄看出問題，他前些時候說，國際局勢變化快速且詭譎，台灣也深刻體認國際政治不能只談「價值」，卻不談國家利益，美國也看重自身國家利益。

看到川普美國短期利益至上，為此而對展開無差別的關稅進擊，而對烏克蘭冷酷無情且趁火打劫，全世界國家領導人都感到心寒，不得不調整對美倚靠的路徑依賴，紛紛改弦易轍。唯有賴總統對美立場堅定不移。

他在日本經濟新聞與日經亞洲的專訪中，不改冷戰思維，仍在凸顯「緊扣民主陣營共同合作嚇阻單邊行為論述」及「民主陣營」的敘事與觀點，仍在鼓吹各國以「非紅」的全球半導體供應鏈，制衡中國「不公平」貿易的論調。

在此同時，川普總統大放厥詞，脫口而出「（北京）他們已同意開放中國（市場）、全面開放。我認為，這對中國將極好，對我們（美國）也極好；這對統一與和平非常有利」。

這話雖然不在宣示美國對台政策已經改變，但與中共進行兩岸統一交易的圖謀意在言中；雖非現在進行式，但很可能成為未來式。

川普熱衷交易 台灣只是這場博弈中的一顆棋子

川普的對外言行一再暴露他生意至上的思維與熱衷交易的作風。他日前在沙烏地阿拉伯的演講概括呈現他的外交思維。首先，只認「價格」而不認「價值」，對「價值觀」毫不在意，但任何有「價值」的物件都可以化約為價格，可以競標、交易乃至爭奪；至於他「讓美國再次偉大」的訴求，並非讓美式價值觀在全世界開花結果，而是儘可能讓美國在世界上的國家利益極大化。

他對什麼「民主價值」、「民主與專制之爭」不僅無感，甚至嗤之以鼻。他甚至不再受價值觀的道德約束，只要有利於美國，萬事皆可交易，什麼都可賣個好價錢。

他的關稅戰對中國大陸狠狠吊起、溫柔放下，顯示他看似瘋狂，實則斤斤算計。他「統一與和平」之類的有關台灣的言論，或許只是將台灣做為對中貿易戰的談判籌碼運用，只要對美國經濟甚至川普政府有利，就可出賣台灣而與中共成交，台灣只是他在這場博弈中運用的一顆棋子。

川普毫不珍惜盟友，為了美國利益，他一概皆可割捨，但偏偏賴清德總統還在強調在拜登時期的民主同盟舊主張，仍說要堅決地站在民主陣營。既然曾經是民主國家老大的美國都已不在意民主，則世界上何來理念同盟、民主盟邦？

世人常將台灣與烏克蘭比擬，現在烏克蘭國土喪失五分之一，美國還強逼她要與俄羅斯談停火，並強索稀土資源，顯見在川普主導下，國際政治益趨現實主導一切，抽象的價值堅持與空洞口號是無法救國的。

烏克蘭介於西方與俄羅斯的勢力範圍之間，俄羅斯不能容許它加入北約，但是北約東擴又是以烏克蘭為橋頭堡。同樣的，北京可以暫時容忍台海隔離的現狀存續，但絕不能容忍追求獨立與國土分離。川普時代更是如此。台灣不要以為有美國西方國家乃至日本支持，就可以與大方謀「獨」，仗勢外強與北京對著幹，而未顧全對自己安全最大威脅的相處之道。

▼在川普主導下，國際政治益趨現實主導一切，抽象的價值堅持與空洞口號是無法救國的。（圖／達志影像／美聯社）

賴清德何必堅持台獨價值 冒著引來戰禍的風險？

川普與中國大陸的相處之道也是利益掛帥。如同計算支持烏克蘭的成本效益，川普認定不划算，試圖調解俄烏停火，逼澤倫斯基和普亭談判，達成一個大交易。川普對兩岸關係的算計接近於此，他很可能將台灣當作是美中交易的一部分，只要中共給出好價錢，就可以把台灣出賣給習近平，以換取中共在其他方面對美國的捐輸與讓步。

這並不表示川普已有出賣台灣給中國大陸的計畫，而是像他的對等關稅一樣，用兩岸「統一與和平」的說詞，製造一個籌碼，如果中方順應美國索求，向美國全面開放市場，或者在國際問題上配合實現美國利益，川普可以向習近平承諾支持中共和平統一台灣，達成一樁好買賣。

對中方而言，在美國鬆手之下，不戰而屈服台灣，當然比風險大、代價高的武統好多了。如果川普支持中國和平統一的承諾，是白紙黑字，寫在協定文本上，而不是態度表示或者口頭說說，中方不無可能接受做這筆買賣。

台灣是美國的「戰略利益」，卻是中國大陸的「核心利益」。核心利益涉及價值觀，戰略利益則是基於地緣或經濟價值。核心利益不容改變，戰略利益則可討價還價，如果美國基於利益算計而成全中方和統大業，則中共何樂而不為？何況經過川普的典範轉移，台灣對美國只剩下戰略利益，再也沒有「倚美抗中」的餘地。

賴總統至今還沉浸在「民主威權之爭」的舊有思維框架之中，既對川普典範轉移所塑造的新世界政治無感，也不能面對中國大陸在國際社會中越來越吃重的角色，如何能在大變局中靈活應變？

賴總統最近接受專訪時以「併購」比喻兩岸談判，他說：「中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你要併我的公司，你要提條件，不是台灣提條件」。

但他也提出對岸談判前提為「台灣是中國的一部分」，台灣人民對此不能接受。即使如此，能改變思維方式，以較務實的態度面對問題，總有助於為未來開啟一條活路。

川普已表示願意到中國去見習近平。中國是美國戰略上最強大的戰略對手，也是經濟上最重要的關係人，彼此有討價還價的折衝空間。

當今兩岸溝通橋梁已斷，如果美國介入調停，未嘗不能打開死結。賴總統何必再堅持台獨價值而冒著引來戰禍的風險？

▼賴總統何必再堅持台獨價值而冒著引來戰禍的風險。（圖／路透）

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