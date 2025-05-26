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傾聽民間倡議　讓社會融合成為臺灣的進行式

我們想讓你知道…這段時間的朝野內耗，讓社會問題蒙上重重的灰，政治仇恨抹滅多少社會能量？總統就職周年，能否放下選票，傾聽不同民間的聲音，讓社會融合成為臺灣的進行式呢？

▲愷愷案凱道集會活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲守護人民的幸福日常，不論其來自何方，或者遭遇任何生活困境，政府應當扛起保護責任，這不正是人民賦予的權力嗎。（圖／記者林敬旻攝）

●王如玄／雍展社會福利慈善基金會董事長

每逢佳節，民間團體總是為社會上需要被關懷、資源整合的族群，包含受暴婦女、受保護的兒少、無依長者、身心障礙的朋友費心費力募款、籌捐物資，盼能在佳節，讓他們感受到一些些的暖意，不會覺得孤單。

社會平權的實踐過程　政府的角色及義務呢？

五月是母親及家庭關懷月，也是聯合國大會在1993年宣布國際家庭日（5月15日)的月份，國際家庭日不僅是狹義的核心家庭，歷年的國際家庭日主題更是聚焦於貧窮和無家可歸首當其衝受害者、家庭和志願者的社會凝聚力、移徙對世界各地家庭的影響、促進社會融合與代間連結、家庭與氣候行動，以及變化中的家庭挑戰等。

今年五月適逢端午節。在端午節前夕，我們和民間公益團體一起攜手包粽傳愛活動，這是一場社會團結行善理念的實現，見證受助於人的朋友，因為社會參與，也能藉著自己的雙手，為真正需要的人傳遞生命的關懷，肯定自我的價值。

在當下，我被輪椅上女孩的專注與堅持深深打動。雖然行動不便，但她仍細心地將粽葉摺疊，將炒熟的糯米和蛋黃、香菇、五花肉等一一放入溫熱的粽葉裡，因為她知道這些她親手緊緊包覆其中的愛，是要送給無家可歸的長者和孩子時，內心充滿了喜悅，在旁父母親開心的笑容裡也閃著淚光，因為孩子是如此的善良，且也可以是助人者。

在紛紛擾擾的社會對立、撕裂之際，這些只是眾多人間溫情的縮影，也讓我們看見人性的美好價值。當政府不斷以聯合國永續發展目標及強調社會平等口號時，有多少民間團體及人士早已用行動具體實踐，包含聯合國永續發展目標第1項「消除貧窮」、第2項「終結飢餓」、第3項「促進健康福祉」、第4項「優質教育」、第5項「性別平等」及第10項「消弭社會不平等」。

然而，社會平權的實踐過程中，政府的角色及義務呢？

在臺灣社會的一角，有更多無法被看見的移工媽媽和她們的子女們，也值得我們關注。在每天處理的無數訴訟或協助案件中，有許多母親因為某些緣故，無法再繼續照顧自己的孩子而要將孩子出養，或被迫與孩子分隔遙遠的兩地，即便孩子出養後，也擔心在寄養家庭過得好不好。在這些人倫掙扎故事中深藏著難以言喻的痛和眼淚，隱藏在社會底層的沈默之聲，需要國家的政策保護。

守護人民的幸福日常，不論其來自何方，或者遭遇任何生活困境，政府應當扛起保護責任，這不正是人民賦予的權力嗎？

▼還記得賴總統在2024年5月20日就職演說提到的重視交通安全，打造符合人本的交通環境，擺脫「行人地獄」的惡名的承諾嗎。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲▼仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路,馬路口,馬路,行車安全。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

政治仇恨抹滅多少社會能量　能否放下選票傾聽不同聲音

母親節過後，日前基隆發生一件家暴父親因分居、談判離婚期間，在行使父親探視權時，將孩子殺害的駭人聽聞事件，這對長期從事婦女運動、家庭暴力防治運動的社會工作者而言，心裡感慨萬千，同時也讓我們重新思考應該如何補上社會安全網的漏洞？

家庭暴力防治法的制定，讓臺灣成為亞洲第一個有民事保護令的國家。法制創建之初，各方共同努力集思獻策才有跨部門、跨專業的橫向連繫，發揮綜效。但這些年，似乎已經忘記了初衷，漸漸掉鏈。依家庭暴力防治法核發民事通常保護令的終結日數卻是效率不彰。

根據司法院保護令核發統計，終結事件中平均一件所需日數：2016年48.87日、2024年52.72日；核發平均終結日數：2016年53.52日、2024年58.77日，縱然是家暴件數逐年增加為原因之一，但民間早已提出示警必須正視保護令核發時效，但仍未見政府提出任何改善措施，家暴被害人的人身安全是不能等的，又要等待多少悲劇發生，問題才能被正視嗎？為人民服務的司法，還有可能存在嗎？

社會安全與人民生命密切相關，日前的三峽車禍悲劇撞碎了幸福的家庭，令人無限哀傷。

還記得賴總統在2024年5月20日就職演說提到的「樂民之樂，憂民之憂」，要持續強化道路安全、校園安全、社會安全網等保障；並且重視交通安全，打造符合人本的交通環境，擺脫「行人地獄」的惡名的承諾嗎？但就職周年演說，卻仍然只是空洞的內政？人民期待的系統性的制度及行政措施檢討呢？

這段時間的朝野內耗，讓社會問題蒙上重重的灰，政治仇恨抹滅多少社會能量？總統就職周年，除了大內宣的獨角戲、同溫層的取暖外，能否放下選票，傾聽不同民間的聲音，讓社會融合成為臺灣的進行式呢？

▼總統就職周年，除了大內宣的獨角戲、同溫層的取暖外，能否放下選票，傾聽不同民間的聲音，讓社會融合成為臺灣的進行式呢。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

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