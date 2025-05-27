人工智慧革命　揭開「效率新時代」受益產業大祕密

▲人工智慧（AI）正在改變全球經濟格局，其帶來的效率與生產力提升無疑是當今最引人注目的趨勢。（圖／ETtoday資料照）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

人工智慧（AI）正在改變全球經濟格局，其帶來的效率與生產力提升無疑是當今最引人注目的趨勢。隨著技術的快速發展，企業與產業如何適應與應用AI，將決定其未來的競爭力與成長潛力。根據摩根士丹利投資管理公司（Morgan Stanley Investment Management）專家湯瑪斯·卡梅（Thomas Kamei）的深入研究，AI不僅影響顯而易見的科技領域，更將重塑傳統產業的面貌。

本文將基於其研究成果，探討哪些產業將從AI驅動的效率提升中受益最多，並揭示背後的第二順位效應，幫助讀者理解這場技術革命的深遠影響。

AI效率提升的廣泛潛力

AI的發展正推動各產業實現前所未有的效率提升。

湯瑪斯·卡梅指出，AI不僅能取代藍領勞動，還能優化白領工作流程，這一特性使其應用範圍遠超傳統預期。尤其是在全球最大的千家企業中，若將自動化工作崗位減少50%，約170萬個工作機會將被取代，進而節省約2070億美元的支出。這一數據顯示，AI的影響力不僅限於技術層面，更將深刻改變勞動市場結構與企業成本管理。

此外，AI的效率增益並非單一面向。透過機器學習與大數據分析，企業能更精準地預測需求、優化資源分配，並提升整體運營效能。

這種廣泛的潛力意味著，無論產業屬性如何，凡能有效整合AI技術的企業，都可能在競爭中脫穎而出。這也促使投資者與企業管理者重新審視產業價值鏈，尋找潛在的受益者。

值得注意的是，AI的影響並非一蹴而就。湯瑪斯·卡梅強調，歷史經驗顯示，市場往往過於快速地追逐新興技術的製造端，而忽視其間接受益者。

以汽車產業為例，雖然汽車製造商如福特（Ford）在百年間帶來約20倍的回報，但投資於因汽車促成的郊區化與零售業（如沃爾瑪，Walmart）則可實現1600倍的驚人成長。這提醒我們，AI的真正價值或許藏於第二順位效應中。

傳統產業 AI轉型契機

AI的應用已逐步滲透至看似「沉睡」的傳統產業，為其注入新的生命力。湯瑪斯·卡梅以辛塔克斯（Cintas）為例，這家專注於提供制服與清潔服務的公司，通過AI驅動的中央化清潔設施與數據分析，顯著提升了生產力。這種轉型不僅降低勞動成本，還增強了其收購競爭對手的實力，展現出AI如何幫助碎片化行業實現整合與差異化。

同樣，廢物管理公司（Waste Management）也開始採用機器人在回收線上分揀塑膠廢料，將原本虧損的業務轉為潛在利潤來源。這種轉型不僅減少勞動力需求，還允許員工轉向其他部門，展現AI如何實現勞動力的內部再配置。這些案例表明，傳統產業若能善用AI技術，不僅能降低成本，還能開闢新的收入來源。

這些轉型的關鍵在於數據與自動化的結合。透過分析過去十五年的300萬員工數據，湯瑪斯·卡梅的團隊開發出「文化量化」（Culture Quant）模型，幫助識別哪些公司能從AI中獲得最大效益。

這種方法論顯示，AI的價值不僅在於技術本身，更在於企業如何將其融入運營策略中，進而推動產業升級。

▼AI的應用已逐步滲透至看似「沉睡」的傳統產業，為其注入新的生命力。（圖／CFP）

第二順位效應 間接受益者的崛起

AI的影響力不僅限於直接應用其技術的企業，還延伸至間接受益的產業，這正是第二順位效應的核心。湯瑪斯·卡梅引用歷史案例指出，汽車產業的興起最終造就了郊區化與大賣場經濟，而非僅僅惠及汽車製造商。同理，AI的普及或許將重塑供應鏈、物流與服務業的格局。

例如，AI驅動的效率提升可能使供應商獲得更多議價能力，從而提高其利潤率。同時，消費者也可能因成本下降而享受更低的商品價格，這種效應的分配取決於產業結構與市場競爭狀況。

湯瑪斯·卡梅團隊的研究強調，投資者應關注這些間接受益者，而非僅追逐AI技術提供者，如顯卡製造商或軟體公司。

這種思維方式需要跳脫傳統框架。湯瑪斯·卡梅提到，摩根士丹利反點全球團隊（Counterpoint Global）自2004年起便專注於顛覆性變革研究，強調「與眾不同」的文化。這一理念促使他們尋找市場共識尚未涵蓋的機會，特別是在AI浪潮中尋找未被充分認可的受益產業。

投資視角 識別AI受益者的挑戰與策略

識別AI的受益者並非易事，需結合定量分析與前瞻性洞察。湯瑪斯·卡梅團隊與哈佛商學院（Harvard Business School）教授合作，借助牛津大學弗雷-奧斯本模型（Frey-Osborne Model），分析AI對工作崗位自動化的影響。這一研究奠定了他們識別潛在受益公司的基礎，尤其是在華爾街共識尚未形成的早期階段。

投資過程中的挑戰在於區分短期炒作與長期價值。湯瑪斯·卡梅指出，市場常過度關注AI技術的顯著應用，如機器人與軟體開發，卻忽略了工業與服務業的潛在轉型。為此，他們專注於分析企業的文化、員工保留率與技術整合能力，尋找那些能在AI浪潮中實現可持續成長的公司。

這種策略的成功依賴於持續研究與數據更新。湯瑪斯·卡梅表示，團隊將在未來六個月內發布新發現，反映AI影響的動態變化。這一承諾顯示，識別AI受益者需要長期投入與靈活調整，而非單一時點的判斷。

結語

人工智慧的興起正重塑全球產業格局，其效率與生產力提升為傳統與新興領域帶來前所未有的機會。從辛塔克斯與廢物管理公司的轉型，到第二順位效應下潛在的供應鏈與服務業受益者，AI的影響力遠超表面。

湯瑪斯·卡梅的研究提醒我們，真正的價值或許藏於市場尚未充分認識的領域，關鍵在於前瞻性的視野與數據驅動的分析。

隨著AI技術的持續演進，企業與投資者需積極適應，尋找最適合的應用場景。170萬個自動化工作崗位與2070億美元的成本節省僅是開始，未來將有更多產業因AI而煥發新生，把握這一趨勢，或許是通往下一個經濟盛宴的入場券。

▼人工智慧的興起正重塑全球產業格局，其效率與生產力提升為傳統與新興領域帶來前所未有的機會。（圖／路透）

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