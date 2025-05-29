ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

賴總統就職周年演說　未跳脫「新兩國論框架」

我們想讓你知道…賴就職周年演說隱藏是沒有「兩國論」語詞的「新兩國論」。就職周年演說為一去中國化、無兩岸關係的臺灣主體性論述。

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

●柳金財／佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任

對賴總統就職周年演說內容詮釋及評價，各界莫衷一是、南轅北轍。從內容未出現兩岸互不隸屬論、脫鉤斷鏈論、脫中入北論，沒有批判兩岸敵對責任在中國不在臺灣、未出現界定中國境外敵對勢力及批判中國統戰，屬於極為低調溫和、隱晦模糊路線，釋放些微善意。

但賴總統仍在演說文本中，隱藏其傳統意識型態、價值及主張，全篇僅提臺灣，也略帶提國安十七項因應策略，多次論及美臺關係、新南向政策，卻無兩岸關係及政策、議題。

賴清德就職演說　歷屆總統最具挑釁性及善意最低的一次

回顧一年前賴總統就職演說對大陸展現強硬態度，深化兩岸互不隸屬論、以中國取代大陸稱呼，可謂是民選總統以來最為強硬的兩岸政策立場。大陸解讀這是新兩國論，及臺獨宣言、自白書。

此次就職周年演說內容，未提中國、大陸、對岸、兩岸關係，呈現跳躍式政策邏輯。這意謂著賴清德兩岸政策產生髮夾彎或斷裂嗎？或是典範轉移嗎？此非賴原本戰略思維框架，而是其兩岸政策及國際戰略，深受美國勢力所左右影響。

首先，「公司併購論」屬政策邏輯跳躍、斷裂，強化臺灣社會「疑美論」。就職周年談話前，賴接受專訪提出「公司併購論」，以大公司併小公司為喻，暗示兩岸和平統一的可能，及統一有條件論。

先前美國川普總統針對中國在美中對等關稅談判開放，卻邏輯跳躍表述這對統一與和平有利，試圖以臺灣為誘餌逼中國就範退讓。以「公司併購論」來碰觸兩岸統一論，巧妙迴避兩岸在主權、一中原則及九二共識紛爭；也回應川普對中國在對等關稅議題上開放所釋放統一誘餌，大打臺灣牌以獲取美國國家利益，然此恐將強化臺灣社會疑美論。

賴將兩岸統一比喻成公司併購說，釋放統一條件說看似政治善意，然這也意謂著公司合併前為各自獨立法人主體，事實上將國家統一譬喻成公司合併並不恰當，前者更為複雜。

然從極力主張兩岸互不隸屬論，到直跳兩岸和平統一的條件說，中間過程並無論述多元化兩岸融合途徑，無論是兩岸經濟社會文化教育觀光交流皆未觸及，實屬政策邏輯跳躍、斷裂。

其次，臺灣政治圖騰貫穿周年演講，檢視賴就職演說，為歷屆民選總統最具挑釁性及釋放善意最低一次。此種激進的兩岸論述，大陸當局評價為頑固臺獨主張。

強調中華民國臺灣是一個主權獨立的國家，呼籲中國「正視中華民國存在的事實」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，無論是中華民國、中華民國臺灣，或是臺灣，皆是稱呼國家的名稱。賴將中國與中華民國並列，中華民國走向非中國化、去中國化及臺灣化，甚至臺獨化。宣稱國家名稱可以是中華民國，也可以是臺灣，形同將中華民國臺灣化。

這次周年演說中，賴總統計講37次臺灣、0次中華民國、0次中華民國臺灣。對照賴就職演說全文中，提到臺灣高達79次，中華民國9次、中華民國臺灣3次。超過蔡英文在2016年演說的41次與2020年的47次。

周年演說中未見宣稱中華民國、中華民國臺灣，全篇皆是臺灣。在此臺灣已經不是一個純粹地理區域，上升至國家名稱。固然無兩岸論述，也無稱對岸是中國，但此已將國家完全臺灣化。從就職演說宣稱國家名稱有三種，現周年演說僅剩一種：臺灣。

再者，周年演說未論及兩岸關係及中國。就職演說詞中以中國替代對岸及大陸、以雙邊對等關係替代兩岸關係，提出中國與中華民國並列、兩岸互不隸屬論、護主權反併吞、中國威脅論及偉大國家說法。中華民國、中華民國臺灣及臺灣皆是國家名稱，以雙邊對等替代兩岸關係，此被視為新兩國論再起，及凸顯臺獨自白書意涵。

▼檢視賴就職演說，為歷屆民選總統最具挑釁性及釋放善意最低一次。（合成圖／總統府提供）

▲▼。（合成圖／總統府提供）

從公司併購論到全程自稱臺灣　仍彰顯新兩國論特性

此次賴通篇周年演說，看似非常平實理性也無激進性、挑釁性言詞，這是否對兩岸關係釋出政治善意呢？若從既未提及務實臺獨、兩岸關係是國際關係、兩岸兩區兩國，及臺灣不是中國一部份、九二共識是一國兩制說法；也無論及兩岸互不隸屬論、兩岸脫鉤論、脫中入北論，這似乎已彰顯其政治善意。

然這仍需要持續觀察，因為先前三月賴十七條已將相關衝突性兩岸論述納入，儘管最近也特別澄清定位中國為境外敵對勢力是不得已不得不選擇；也解釋脫中入北論是個別學者主張，臺灣全球佈局包括中國。

最後，倡議多元化經貿策略，獨缺西進兩岸經貿關係。周年演說雖未倡議脫中入北論，實際還是獨尊親美路線，策略上著重連結全球北方國。雖未倡議兩岸脫鉤論，但也未論及兩岸經貿正常化、制度化。

賴宣稱臺灣的貿易策略選擇，除擴大和美國以外，更多朝向民主自主國家，行銷全世界。並論及臺灣與美國完成簽署，「台美21世紀貿易倡議」首批協定；與英國簽署「提升貿易夥伴關係協議」；與加拿大簽署「投資促進及保障協議」，幾乎皆是北方國家。

這顯示賴不僅要推動以市場為導向，推動立足臺灣、布局全球、加強美國的經濟路線。同時，臺灣也要與菲律賓、印度、越南及泰國等國家更新投資保障協定，這顯示賴也非常重視新南向政策。

然而，由於先前賴倡議脫中入北論廣受批評，後又宣稱臺灣全球佈局當然也包括中國；但在周年演說，並未觸及兩岸經貿正常化。

總體而論，賴就職周年演說隱藏是沒有「兩國論」語詞的「新兩國論」。就職周年演說為一去中國化、無兩岸關係的臺灣主體性論述。

值得關注是，賴總統在周年演說前拋出兩岸統一是公司併購論，從務實臺獨工作者轉向有條件統一論，可謂是極大政治轉進，並非獨派傳統國家論述。

周年演說竟未提中華民國或中華民國臺灣，全部皆用臺灣自稱，更直接淡化兩岸關係。雖未明確重申兩岸互不隸屬論，避免觸碰兩岸主權爭議，但卻提出國家主權基金說法。從公司併購論到全程演說自稱臺灣、國家主權基金，仍彰顯新兩國論特性，這樣兩岸政策邏輯及目標豈不矛盾哉？

▼賴就職周年演說隱藏是沒有「兩國論」語詞的「新兩國論」。（圖／路透）

▲▼中台關係,中國,台灣,軍演,兩岸。（圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「奔騰思潮」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►政治力介入校園　川普「自廢武功」

►執政週年缺乏政績　賴清德滿意度緩步下滑

►2025Computax　高光後的AI烏托邦之影

►台外交替代役林睿庠淪毒梟落網　外交部豈可切割聲稱無責？

投稿
申訴
奔騰思潮專欄

奔騰思潮專欄 奔騰思潮

《奔騰天下》以奔騰思潮對公共事務的關心為基石，期待在百家爭鳴的網路世代中觸及更多年齡層、價值觀甚至不同世代的閱聽人，提供理性對話且能容納紛呈意見的交流平台。

奔騰思潮最新文章

more

關鍵字: 柳金財 雲論 奔騰思潮 兩國論 賴清德 周年演說

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
國際火線／共諜威脅潛伏：《天外魔花》與《寄生獸》
賴總統就職周年演說　未跳脫「新兩國論框架」
川普政府撤銷中國學生簽證　美中緊張加劇「台灣身陷地..
特斯拉的信任危機　當品牌神話崩塌時「該誰來救」？
執政週年缺乏政績　賴清德滿意度緩步下滑

推薦閱讀

賴總統就職周年演說　未跳脫「新兩國論框架」

川普政府撤銷中國學生簽證　美中緊張加劇「台灣身陷地..

貓咪討厭的4種氣味！不避開會中毒...

特斯拉的信任危機　當品牌神話崩塌時「該誰來救」？

執政週年缺乏政績　賴清德滿意度緩步下滑

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

2025Computax　高光後的AI烏托邦之影

中國正在引領人類進入「天算時代」

從三峽車禍與AI防酒駕　談智慧駕駛的未來防線

相關文章

陸國防部又痛批「台獨」沒好下場　解放軍「時刻準備著」戰鬥姿態

陸國防部又痛批「台獨」沒好下場　解放軍「時刻準備著」戰鬥姿態

總統賴清德在520執政週年前夕，接受日媒專訪，談及台灣將繼續加強國防力量，以備戰來避戰。對此，大陸國防部國防部新聞發言人張曉剛大校今（29）..

5小時前

川普政府撤銷中國學生簽證　美中緊張加劇「台灣身陷地緣風暴核心」

川普政府撤銷中國學生簽證　美中緊張加劇「台灣身陷地緣風暴核心」

賴清德視導海巡　力挺強化科技、資安防護、添購新船

賴清德視導海巡　力挺強化科技、資安防護、添購新船

特斯拉的信任危機　當品牌神話崩塌時「該誰來救」？

特斯拉的信任危機　當品牌神話崩塌時「該誰來救」？

批侯友宜「凱旋苑」坑學生！民進黨8人不起訴　賴清德案簽結

批侯友宜「凱旋苑」坑學生！民進黨8人不起訴　賴清德案簽結

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

賴總統就職周年演說　未跳脫「新..

賴總統就職周年演說　未跳脫「新..

川普政府撤銷中國學生簽證　美中..

貓咪討厭的4種氣味！小心中毒

特斯拉的信任危機　當品牌神話崩..

執政週年缺乏政績　賴清德滿意度..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面