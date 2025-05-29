賴總統就職周年演說　未跳脫「新兩國論框架」

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

●柳金財／佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任

對賴總統就職周年演說內容詮釋及評價，各界莫衷一是、南轅北轍。從內容未出現兩岸互不隸屬論、脫鉤斷鏈論、脫中入北論，沒有批判兩岸敵對責任在中國不在臺灣、未出現界定中國境外敵對勢力及批判中國統戰，屬於極為低調溫和、隱晦模糊路線，釋放些微善意。

但賴總統仍在演說文本中，隱藏其傳統意識型態、價值及主張，全篇僅提臺灣，也略帶提國安十七項因應策略，多次論及美臺關係、新南向政策，卻無兩岸關係及政策、議題。

賴清德就職演說 歷屆總統最具挑釁性及善意最低的一次



回顧一年前賴總統就職演說對大陸展現強硬態度，深化兩岸互不隸屬論、以中國取代大陸稱呼，可謂是民選總統以來最為強硬的兩岸政策立場。大陸解讀這是新兩國論，及臺獨宣言、自白書。

此次就職周年演說內容，未提中國、大陸、對岸、兩岸關係，呈現跳躍式政策邏輯。這意謂著賴清德兩岸政策產生髮夾彎或斷裂嗎？或是典範轉移嗎？此非賴原本戰略思維框架，而是其兩岸政策及國際戰略，深受美國勢力所左右影響。

首先，「公司併購論」屬政策邏輯跳躍、斷裂，強化臺灣社會「疑美論」。就職周年談話前，賴接受專訪提出「公司併購論」，以大公司併小公司為喻，暗示兩岸和平統一的可能，及統一有條件論。

先前美國川普總統針對中國在美中對等關稅談判開放，卻邏輯跳躍表述這對統一與和平有利，試圖以臺灣為誘餌逼中國就範退讓。以「公司併購論」來碰觸兩岸統一論，巧妙迴避兩岸在主權、一中原則及九二共識紛爭；也回應川普對中國在對等關稅議題上開放所釋放統一誘餌，大打臺灣牌以獲取美國國家利益，然此恐將強化臺灣社會疑美論。

賴將兩岸統一比喻成公司併購說，釋放統一條件說看似政治善意，然這也意謂著公司合併前為各自獨立法人主體，事實上將國家統一譬喻成公司合併並不恰當，前者更為複雜。

然從極力主張兩岸互不隸屬論，到直跳兩岸和平統一的條件說，中間過程並無論述多元化兩岸融合途徑，無論是兩岸經濟社會文化教育觀光交流皆未觸及，實屬政策邏輯跳躍、斷裂。

其次，臺灣政治圖騰貫穿周年演講，檢視賴就職演說，為歷屆民選總統最具挑釁性及釋放善意最低一次。此種激進的兩岸論述，大陸當局評價為頑固臺獨主張。

強調中華民國臺灣是一個主權獨立的國家，呼籲中國「正視中華民國存在的事實」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，無論是中華民國、中華民國臺灣，或是臺灣，皆是稱呼國家的名稱。賴將中國與中華民國並列，中華民國走向非中國化、去中國化及臺灣化，甚至臺獨化。宣稱國家名稱可以是中華民國，也可以是臺灣，形同將中華民國臺灣化。

這次周年演說中，賴總統計講37次臺灣、0次中華民國、0次中華民國臺灣。對照賴就職演說全文中，提到臺灣高達79次，中華民國9次、中華民國臺灣3次。超過蔡英文在2016年演說的41次與2020年的47次。

周年演說中未見宣稱中華民國、中華民國臺灣，全篇皆是臺灣。在此臺灣已經不是一個純粹地理區域，上升至國家名稱。固然無兩岸論述，也無稱對岸是中國，但此已將國家完全臺灣化。從就職演說宣稱國家名稱有三種，現周年演說僅剩一種：臺灣。

再者，周年演說未論及兩岸關係及中國。就職演說詞中以中國替代對岸及大陸、以雙邊對等關係替代兩岸關係，提出中國與中華民國並列、兩岸互不隸屬論、護主權反併吞、中國威脅論及偉大國家說法。中華民國、中華民國臺灣及臺灣皆是國家名稱，以雙邊對等替代兩岸關係，此被視為新兩國論再起，及凸顯臺獨自白書意涵。

▼檢視賴就職演說，為歷屆民選總統最具挑釁性及釋放善意最低一次。（合成圖／總統府提供）

從公司併購論到全程自稱臺灣 仍彰顯新兩國論特性

此次賴通篇周年演說，看似非常平實理性也無激進性、挑釁性言詞，這是否對兩岸關係釋出政治善意呢？若從既未提及務實臺獨、兩岸關係是國際關係、兩岸兩區兩國，及臺灣不是中國一部份、九二共識是一國兩制說法；也無論及兩岸互不隸屬論、兩岸脫鉤論、脫中入北論，這似乎已彰顯其政治善意。

然這仍需要持續觀察，因為先前三月賴十七條已將相關衝突性兩岸論述納入，儘管最近也特別澄清定位中國為境外敵對勢力是不得已不得不選擇；也解釋脫中入北論是個別學者主張，臺灣全球佈局包括中國。

最後，倡議多元化經貿策略，獨缺西進兩岸經貿關係。周年演說雖未倡議脫中入北論，實際還是獨尊親美路線，策略上著重連結全球北方國。雖未倡議兩岸脫鉤論，但也未論及兩岸經貿正常化、制度化。

賴宣稱臺灣的貿易策略選擇，除擴大和美國以外，更多朝向民主自主國家，行銷全世界。並論及臺灣與美國完成簽署，「台美21世紀貿易倡議」首批協定；與英國簽署「提升貿易夥伴關係協議」；與加拿大簽署「投資促進及保障協議」，幾乎皆是北方國家。

這顯示賴不僅要推動以市場為導向，推動立足臺灣、布局全球、加強美國的經濟路線。同時，臺灣也要與菲律賓、印度、越南及泰國等國家更新投資保障協定，這顯示賴也非常重視新南向政策。

然而，由於先前賴倡議脫中入北論廣受批評，後又宣稱臺灣全球佈局當然也包括中國；但在周年演說，並未觸及兩岸經貿正常化。

總體而論，賴就職周年演說隱藏是沒有「兩國論」語詞的「新兩國論」。就職周年演說為一去中國化、無兩岸關係的臺灣主體性論述。

值得關注是，賴總統在周年演說前拋出兩岸統一是公司併購論，從務實臺獨工作者轉向有條件統一論，可謂是極大政治轉進，並非獨派傳統國家論述。

周年演說竟未提中華民國或中華民國臺灣，全部皆用臺灣自稱，更直接淡化兩岸關係。雖未明確重申兩岸互不隸屬論，避免觸碰兩岸主權爭議，但卻提出國家主權基金說法。從公司併購論到全程演說自稱臺灣、國家主權基金，仍彰顯新兩國論特性，這樣兩岸政策邏輯及目標豈不矛盾哉？

▼賴就職周年演說隱藏是沒有「兩國論」語詞的「新兩國論」。（圖／路透）

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