川普政府撤銷中國學生簽證　美中緊張加劇「台灣身陷地緣風暴核心」

▲美國國務卿馬可·盧比歐（Marco Rubio）週三(28日)傍晚宣布，川普政府即將「積極撤銷」大批中國學生簽證。（圖／達志影像／美聯社）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

根據《紐約時報》、《華盛頓郵報》與多家國際媒體報導，美國國務卿馬可·盧比歐（Marco Rubio）週三(28日)傍晚宣布，川普政府即將「積極撤銷」大批中國學生簽證，尤其是那些與中國共產黨有聯繫，或在「關鍵領域」如科學、技術、工程與數學（STEM）領域攻讀的學生。

盧比歐強調，美國國務院與國土安全部將強化對來自中國大陸與香港申請人的背景審查，並暫停所有學生簽證面試作業，等候新政策細則出爐。

川普政策激化中國民族主義情緒 進一步惡化中美關係

這項舉措被認為是川普對中國強硬立場的延伸，也與近期白宮對校園親巴勒斯坦示威升高關注有關。川普政府甚至撤銷了哈佛大學招收國際學生的資格，引發法界反彈並迅速遭法院暫時叫停。根據政策草案，美國將要求學生簽證申請人接受社群媒體審查，此舉引發學術界與人權組織強烈關切。

根據國際教育協會（IIE）資料，2023-24學年中國仍是美國第二大國際學生來源國，僅次於印度。然而，中國學生總數已從疫情前的37萬人降至約27.5萬人，顯示赴美意願逐年下滑。若川普政府的簽證政策全面實施，未來數年中國學生人數恐急劇萎縮。

美方聲稱此舉為維護國家安全，防止中國透過學生身分滲透尖端科研，但並未提供明確證據。移民與海關執法局（ICE）近期已開始拘留部分簽證被取消的學生，並引發相關法律訴訟。

中國外交部則在北京強烈回應，表示教育與學術交流不應成為政治對抗的工具，並敦促美方保障中國留學生的合法權益。美方的政策不僅會對教育合作造成長遠破壞，也可能激化中國內部的民族主義情緒，進一步惡化中美關係。

美國教育界也感受到衝擊，國際學生每年為美國貢獻超過440億美元，支撐數十萬個就業機會，政策的不確定性讓多所大學陷入招生與財政雙重壓力。哈佛、MIT等名校的實驗室依賴大批國際學生與研究人員，特別是在STEM領域，缺乏這些人力將直接影響科研進度與國際競爭力。

▼美國教育界也感受到衝擊，國際學生每年為美國貢獻超過440億美元，支撐數十萬個就業機會，政策的不確定性讓多所大學陷入招生與財政雙重壓力。（圖／路透）

美中教育戰線上的對抗 非常可能延燒至台海

川普政府此波針對中國學生的大規模簽證撤銷行動，大家都知道這不是單純的教育政策調整，而是美中戰略競爭升溫下的「教育制裁」。

這種作法反映出川普式的對外關係操作邏輯：只要是可以操作的議題，皆可成為外交槓桿，哪怕是原本認為爭議性較低的教育、文化甚至人員交流。

然而，這種以國家安全為名進行的排除性措施，長期而言只會重創美國自身的軟實力與全球學術影響力。美國之所以能長期成為全球人才匯聚地，靠的就是開放、自由與多元價值觀所打造的高等教育生態系。

一旦這套系統被政治化、武裝化，不僅嚇阻來自中國的學生，也可能影響來自其他國家的優秀青年選擇轉往歐洲、加拿大或新加坡深造。

更值得警惕的是，川普團隊可能誤判了北京的回應方式。北京當局絕非軟柿子，特別是在民族主義高漲與國內穩定壓力下，任何被視為針對中國人民的歧視性政策，都將被利用為強化政權正當性的材料。最終，中美之間的對話空間會因缺乏基礎的交流而進一步萎縮。

從台灣的角度來看，中國學生減少表面上可能創造更多赴美留學的空間，但背後的地緣政治代價卻不容小覷。

隨著中美對抗蔓延到教育、學術與價值領域，台灣自然會被納入華府「反中」戰略框架。這將使台灣議題在華府升溫，進一步壓迫北京表態。換句話說，教育戰線上的對抗，非常可能延燒至台海。

對台灣而言，這是在極高度風險下走鋼索。任何政策言行過於激進，都可能被北京視為挑釁，而美方也可能因此推動更多「代位對抗」作法，透過支持台灣來表達對中國的不滿，讓台灣成為美中角力的工具，而非自主參與的棋手。

因此，台灣政治人物與社會應避免過度將自身議題與美中衝突綁定，更不能輕率操作抗中論述以累積政治紅利。坦白說，台海當前沒有進入到兵兇戰危的緊繃時刻，主要的原因不是台灣已經有充足軍事準備，或是美軍協防佈建完成，而是北京目前仍堅持以戰略穩定的心態面對美國與台灣的互動！

美中關係持續升溫，台灣必須謹記，戰爭絕不會帶來勝利者，一旦衝突爆發，再多的選票與權位都將瞬間歸零。台灣當然需要勇敢面對挑戰者，但真的不能有勇卻無謀！

▼隨著中美對抗蔓延到教育、學術與價值領域，台灣自然會被納入華府「反中」戰略框架。（圖／路透）

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