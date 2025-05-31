民進黨局勢仍未和緩　大罷免結果變數之一

▲美麗島電子報最新民調，賴清德總統和行政院長卓榮泰都只有微幅下滑。（圖／民進黨提供）

●陳敏鳳／資深媒體人

美麗島電子報最新民調，賴清德總統和行政院長卓榮泰都只有微幅下滑，不具有統計學的意義，而在三個政黨的好感度上，卻一直呈現下滑的局勢，民進黨和民眾黨都下滑1.2％與1.4％，國民黨卻下滑3％，國民黨的形象以及對大罷免的抵抗力，可謂堪憂。

不過，四月之前，民進黨的好感度大於藍白政黨的總和，四月反轉，府院黨大幅下滑後，藍白總和大於民進黨了，本月亦維持藍白合大於綠的態勢。

「大罷免治百病」 人民將監督焦點放在執政團隊

整體本月的對政府及政黨的態勢，跟上個月並沒有太大的差別，這似乎應了一句現在很流行的話，「大罷免治百病」。

隨著罷免案一個一個成形之後，國民黨的立委姿態都改了，除了一些不分區立委如翁曉玲者外，都改成低調形式，最明顯的就是在立法院目前各委員會的預算解凍案，行政院提出的解凍案幾乎勢如破竹，即使有的委員首長沒有到會，也一樣無異議的地通過解凍案；委員會裡也讓民進黨立委可以暢所欲言，藍委顯然受到很大的壓力了。

所有的藍委保持低調，避免觸及敏感議題，只求不要上版面，不要上新聞，否則就有基隆林沛祥的例子在眼前，說錯一句話或一段話，導致罷團全面圍攻光明頂，短短八天之內簽下一萬多份連署書，硬把林沛祥的罷免案送進中選會審議。

而國民黨市黨部則在各有立委被罷免的區域例如大安區、松信區等，掛上大布條上面寫著反對大罷免的大字，但卻沒有任何立委的名字，只有區黨部掛名，這也是台北市幫藍委隱身的法術之一。

所以當藍委不再失言、不再出一點亂子，相對地，人民監督的焦點就在執政團隊的表現上，那這二個月的民調基本上說，才是民意對執政黨執政評價的分數，賴總統上任後達到五成以上的滿意度，基本上都是用藍白的愚蠢堆積而上的。

如今賴政府所面對的，才是真實的民意。但雖然比以往低，可48.5％的信任度以及46.3％施政滿意度，都不算低，可惜的是，不信任度41.3％及不滿意的45.8％，也是不低，也就是說對於賴總統的信任度和滿意度呈現各半的情況。

這種情況很像走在高崖上，一不平衡就可以偏向那一方，若偏向平原的方面那就很好，若偏向不好的一方，那就可能掉深淵，而一旦民調整個下去之後一般都認為會很難挽回。

當然，也不是沒有例外，台北市長柯文哲在任時最著名的也是民調起死回生的事，柯文哲也常以此為自豪。

而前總統蔡英文也是如此，在第一任後期民調下滑至令人懷疑其是否可以連任成功，尤其當時流失非常多的年輕選票，但蔡總統在2020連任時，勇於改變自己，留住了年輕選票，更因面臨對手韓國瑜，創下史上最高得票率的總統，到第二任為止，蔡總統的民調一直都維持一定的水準。

▼美麗島五月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）

面臨轉折「關鍵期」 民調存在下滑的危機

賴總統顯然也是面臨到每個總統都會遇到的轉折「關鍵期」。四月民調下落，除了藍白不作怪之外，川普關稅衝擊的外來因素，加上有些閣員失言、亂講話都是因素，五月則有賴總統的520各項活動及談話，其中一個最衝突的就是公司併購說，引發了議論，以至後來520當天，賴總統乾脆就不提任何兩岸關係了，平息了爭議。

但在520致詞時提出的各項民生議題，企圖心很大，但重點太多卻反而沒有新聞焦點，大家也無所感，所幸也許是前一陣子風傳要內閣大改組，所有部會首長都謹言慎行了，也不太說錯話，只有教育部次長葉丙成的性平案在燒。

520沒有內閣改組了，各個部會是不是又會出錯呢？27日又發生監察院秘書長用公家車送狗美容的事情，如果這種小錯不斷，雖沒有大錯，賴政府沒有給人振奮人心的作法，這種看似平靜的過日子，久而久之會讓老百姓也覺得政府沒有作為，民調也不會上來。

將要六月了，開始了台灣天災抗災期，尤其颱風可能造成的災害，不管是風災還是雨災，一旦政府救災不力，這種考驗就會現實而殘酷，政府要在天災中與天爭民調高低，其實是很難的。

賴總統應該整理一些政策，是人民期待的，例如司法的繼續改革，能源危機的解決之道，賴總統應該勇敢走出來向人民說明清楚國家未來的走向，才能形成賴總統的政策亮點。

最好的防守就是攻擊，若是賴總統持續走目前的路，民調還是會存在下滑的危機，而這時刻也正是大罷免的三階投票以及補選的時間，賴政府如果無法在旁邊補氣加油，大罷免氣勢難免受到影響，也影響了賴總統改變國會結構的布局大計。

▼賴政府如果無法在旁邊補氣加油，大罷免氣勢難免受到影響，也影響了賴總統改變國會結構的布局大計。（圖／記者湯興漢攝）

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