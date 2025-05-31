ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

川普效應／少子化不是系所整併的藉口：高教戰略應打造堅實不可取代的學門戰力

▲台灣大學畢業典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲李家儂教授針對台灣高等教育，提出打造強韌高教戰力方向。(資料照／記者林敬旻攝)

●李家儂／中國文化大學土地資源學系教授兼系主任、中華城市管理學會理事長

當台灣進入少子化深水區，高等教育首當其衝。根據教育部預估，2030年全台大專學生人數將低於65萬人，較高峰期大減逾四成。許多大學選擇「快速整併」、「調降招生名額」應對招生壓力，甚至創造出若干名稱新穎卻本質模糊的跨域系所，導致原本具有完整體系、長期貢獻的學門被拆解、弱化、邊緣化。

這種做法並未從根本改善學術發展問題，反而削弱了台灣高教在全球競爭格局中的整體實力。

川普時代政策的反思：人才與學術是國力的根本

川普於2016年至2020年任內，雖主張「美國優先」，卻強調人才本地化與大學功能戰略化。美國聯邦政府推動STEM學門強化、在地工業學院制度、強化大學與在地產業連結，就是為了確保學門體系與國力同步演化。

這給予台灣一個深刻啟示：不是將學門拆得越小越好，而是要強化關鍵領域，使其成為不可取代的整合性戰力。

▲實驗室,學生,大專生,高等教育,產學合作,臺北科技大學。（圖／記者謝婷婷攝）

▲大學實驗室。(ETtoday資料照)

類似學門整體發展的案例：從邊緣到關鍵的典範轉移

觀察台灣多所中型大學，可以發現一些傳統上並不被認為熱門的系所，在近年透過學術升級與跨域整合，逐漸轉型為產學關鍵戰力：
• 環境資源、地球科學、地理學門，與永續發展、淨零碳排等全球趨勢結合後，變成企業永續、碳盤查與風險分析的重點人才供應來源。
• 土地管理、地籍測量、農業經濟學系，在智慧農業、ESG評估與智慧治理興起後，逐漸轉型為「地區治理顧問」與「地產資源管理」專才核心。
• 人文社會類系所（社會學、人類學、教育學等），近年透過數據科技與政策評估能力，成為公共決策分析、社會影響評估不可或缺的一環。

這些案例證明，即使原本不屬於頂尖熱門類別，只要明確定位、深化研究能量、創造跨域應用場景，就能讓一個學門從「邊緣」成為「核心」。

台灣高教的錯誤邏輯：從便於管理到政策懶政

目前許多學校的整併操作，並非基於系所內容或長期產學價值，而是基於「名稱好歸類」、「方便行政管理」、「可交差了事」的心態進行。

然而，這種作法極容易產生下列問題：
1. 系所定位模糊化：學生難以理解所學與就業的關聯。
2. 研究方向弱化：整併後難以聚焦，失去原有師資專長的延續。
3. 產學連結斷裂：產業無法從「整合系所」中找到具體解方或人才。
4. 學術聲譽受損：無法累積國際聲量或打造品牌實力。

▲臺北科技大學,學校,校園,學生,高等教育。（圖／記者謝婷婷攝）

▲李家儂教授認為台灣目前的大學不是系所太多，是策略太少。(ETtoday資料照)

真實數據：有潛力的不是熱門學門，而是完整戰力
• 根據教育部2023年統計，技職體系中以「資源整合學門」為名新設系所的就業率平均僅有58%，遠低於原本「具專業學科歷史」的學系平均73%。

《遠見雜誌》2024年調查指出，雇主對大學系所評價前三名標準為：1. 專業對應力、2. 課程連貫性、3. 實務操作性，皆與整併後新系所不具備的能力密切相關。

建議與呼籲：打造強韌高教戰力的三大方向
1. 強化學門「群體發展」戰略思維，鼓勵具相近知識核心但不同應用取向的系所，共組「研究學群」或「跨院學程」而非取消獨立性。
2. 以長期就業市場與社會需求預測為依據，制定系所調整藍圖，避免過度即時反應式整併。
3. 設立國家級「高教產業對接計畫」，針對非熱門但具潛力的學門（如地球科學、林業、資源管理、社會服務）提供產業轉型介接平台。

不是系所太多，是策略太少

少子化固然是結構挑戰，但錯誤的政策思維才是真正的危機。只有讓台灣的高教學門：無論冷熱，發展成完整、銜接未來的整體戰力，我們才有機會走出困境，進入高教的新戰國時代。

►►思想可以無限大－－喜歡篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
關鍵字: 高等教育 大學 學術 李家儂 雲論 讀者投書

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
川普效應／少子化不是系所整併的藉口：高教戰略應打造..
一起讀判決／三峽78歲肇事老翁不治！　「被告死亡」..
民進黨局勢仍未和緩　大罷免結果變數之一
歐盟印太戰略下的臺灣　機會與挑戰
科技黃牛橫行下的法律困境　罰鍰3萬真能遏止「炒票亂..

推薦閱讀

一起讀判決／三峽78歲肇事老翁不治！　「被告死亡」..

民進黨局勢仍未和緩　大罷免結果變數之一

科技黃牛橫行下的法律困境　罰鍰3萬真能遏止「炒票亂..

川普效應／少子化不是系所整併的藉口：高教戰略應打造..

權力的「極大化」與「極惡化」　常是一線之隔

歐盟印太戰略下的臺灣　機會與挑戰

貓咪討厭的4種氣味！不避開會中毒...

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

川普政府撤銷中國學生簽證　美中緊張加劇「台灣身陷地..

執政週年缺乏政績　賴清德滿意度緩步下滑

相關文章

一起讀判決／三峽78歲肇事老翁不治！　「被告死亡」訴訟怎麼走？

一起讀判決／三峽78歲肇事老翁不治！　「被告死亡」訴訟怎麼走？

當一個人死亡時，財產上的一切權利、義務，除非是具有專屬性，像是慰撫金的請求，不然都會由被繼承人所承受。

一起讀判決 3小時前

民進黨局勢仍未和緩　大罷免結果變數之一

民進黨局勢仍未和緩　大罷免結果變數之一

歐盟印太戰略下的臺灣　機會與挑戰

歐盟印太戰略下的臺灣　機會與挑戰

科技黃牛橫行下的法律困境　罰鍰3萬真能遏止「炒票亂象」？

科技黃牛橫行下的法律困境　罰鍰3萬真能遏止「炒票亂象」？

不是建中！他曬1學校榜單「超多國外名校」　網嘆：一出生就贏

不是建中！他曬1學校榜單「超多國外名校」　網嘆：一出生就贏

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

一起讀判決／三峽78歲肇事老翁..

一起讀判決／三峽78歲肇事老翁..

民進黨局勢仍未和緩　大罷免結果..

科技黃牛橫行下的法律困境　罰鍰..

川普效應／少子化不是系所整併的..

權力的「極大化」與「極惡化」　..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面