川普效應／少子化不是系所整併的藉口：高教戰略應打造堅實不可取代的學門戰力

▲李家儂教授針對台灣高等教育，提出打造強韌高教戰力方向。(資料照／記者林敬旻攝)

●李家儂／中國文化大學土地資源學系教授兼系主任、中華城市管理學會理事長

當台灣進入少子化深水區，高等教育首當其衝。根據教育部預估，2030年全台大專學生人數將低於65萬人，較高峰期大減逾四成。許多大學選擇「快速整併」、「調降招生名額」應對招生壓力，甚至創造出若干名稱新穎卻本質模糊的跨域系所，導致原本具有完整體系、長期貢獻的學門被拆解、弱化、邊緣化。

這種做法並未從根本改善學術發展問題，反而削弱了台灣高教在全球競爭格局中的整體實力。

川普時代政策的反思：人才與學術是國力的根本

川普於2016年至2020年任內，雖主張「美國優先」，卻強調人才本地化與大學功能戰略化。美國聯邦政府推動STEM學門強化、在地工業學院制度、強化大學與在地產業連結，就是為了確保學門體系與國力同步演化。

這給予台灣一個深刻啟示：不是將學門拆得越小越好，而是要強化關鍵領域，使其成為不可取代的整合性戰力。

▲大學實驗室。(ETtoday資料照)

類似學門整體發展的案例：從邊緣到關鍵的典範轉移

觀察台灣多所中型大學，可以發現一些傳統上並不被認為熱門的系所，在近年透過學術升級與跨域整合，逐漸轉型為產學關鍵戰力：

• 環境資源、地球科學、地理學門，與永續發展、淨零碳排等全球趨勢結合後，變成企業永續、碳盤查與風險分析的重點人才供應來源。

• 土地管理、地籍測量、農業經濟學系，在智慧農業、ESG評估與智慧治理興起後，逐漸轉型為「地區治理顧問」與「地產資源管理」專才核心。

• 人文社會類系所（社會學、人類學、教育學等），近年透過數據科技與政策評估能力，成為公共決策分析、社會影響評估不可或缺的一環。

這些案例證明，即使原本不屬於頂尖熱門類別，只要明確定位、深化研究能量、創造跨域應用場景，就能讓一個學門從「邊緣」成為「核心」。

台灣高教的錯誤邏輯：從便於管理到政策懶政

目前許多學校的整併操作，並非基於系所內容或長期產學價值，而是基於「名稱好歸類」、「方便行政管理」、「可交差了事」的心態進行。

然而，這種作法極容易產生下列問題：

1. 系所定位模糊化：學生難以理解所學與就業的關聯。

2. 研究方向弱化：整併後難以聚焦，失去原有師資專長的延續。

3. 產學連結斷裂：產業無法從「整合系所」中找到具體解方或人才。

4. 學術聲譽受損：無法累積國際聲量或打造品牌實力。

▲李家儂教授認為台灣目前的大學不是系所太多，是策略太少。(ETtoday資料照)

真實數據：有潛力的不是熱門學門，而是完整戰力

• 根據教育部2023年統計，技職體系中以「資源整合學門」為名新設系所的就業率平均僅有58%，遠低於原本「具專業學科歷史」的學系平均73%。

《遠見雜誌》2024年調查指出，雇主對大學系所評價前三名標準為：1. 專業對應力、2. 課程連貫性、3. 實務操作性，皆與整併後新系所不具備的能力密切相關。

建議與呼籲：打造強韌高教戰力的三大方向

1. 強化學門「群體發展」戰略思維，鼓勵具相近知識核心但不同應用取向的系所，共組「研究學群」或「跨院學程」而非取消獨立性。

2. 以長期就業市場與社會需求預測為依據，制定系所調整藍圖，避免過度即時反應式整併。

3. 設立國家級「高教產業對接計畫」，針對非熱門但具潛力的學門（如地球科學、林業、資源管理、社會服務）提供產業轉型介接平台。

不是系所太多，是策略太少

少子化固然是結構挑戰，但錯誤的政策思維才是真正的危機。只有讓台灣的高教學門：無論冷熱，發展成完整、銜接未來的整體戰力，我們才有機會走出困境，進入高教的新戰國時代。

►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。