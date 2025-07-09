馬斯克組黨打造「美國第三勢力」　成績能比柯文哲好嗎..

▲世界首富馬斯克驚天一擊，宣布組「美國黨」，藉以跟川普對幹。（圖／路透）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長



世界首富馬斯克驚天一擊，宣布組「美國黨」，藉以跟川普對幹。他的政治目標很務實，只想在參議員和眾議院取得少少幾席，只要成為關鍵少數就好。這個目標和當年柯文哲組民眾黨一樣，希望在兩黨席次不過半的情況下，以關鍵少數左右政局。

美國支持第三政黨的民眾很多 但未必就會行動支持

柯文哲做到了，他帶領民眾黨獲得8個不分區立委，在立法院跟國民黨合作，把執政的民進黨壓得死死的，不得不發動「大罷免」，企圖翻轉立院席次結構，回復全面執政。

共和黨目前掌握參眾兩院多數席次，算是全面執政，馬斯克能挫損共和黨，在明年期中選舉中取得一些席次，讓共和黨喪失多數席次的優勢地位？他能像柯文哲組建的民眾黨一樣，成為舉足輕重的關鍵少數嗎？

美國民主與共和構成的兩黨政治主導美國政治久矣，已然成為穩定結構，不易撼動。兩黨政治的運作相當順利，但對立嚴重，而且肉桶政治、分贓政治嚴重，迭將黨的利益、金主的利益置於國家利益之上。

一個顯明的事例是大兩黨為了綁選票、惠金主，而大肆通過財經與社會政策消耗國家資源，導致美國聯邦政府赤字大幅增加，累計負債已經近40兆美元，如果考慮潛藏負債，如果加上社會福利支出，數額大約加倍。美國民眾多數對目前的政黨政治極其不滿，支持成立第三個政黨的民眾很多，但樂觀其成未必就會行動支持。

美國2024年11月大選結果，共和黨參院席次52，比過半數51席多一席；眾議院席次220，只比過半數218多出兩席。共和黨算是脆弱多數，美國黨只要在明年期中選舉能夠贏得參議院二席以上，或（及）眾議院五席以上，就可以形成關鍵少數的政黨。

難度看似不大，但實際上也不容易。尤其是參議院，以州為選區，扳倒基礎雄厚的兩黨候選人確實困難；取得眾議院的關鍵席次相對容易，但必須精準選對選區，推出有競爭力的候選人。

美國第三黨不是沒有發展空間，但如何被肯定為馬斯克所說的代表「80％中間選民」，挑戰他所謂的「一黨專制體制」，並「將自由還給人民」，確實不是一件容易的事，何況馬斯克除了「大創業、大成功」獲得肯定之外，在政治上有何代表性上的實質意義或是象徵意義，目前都是未知數。

▼美國民眾多數對目前的政黨政治極其不滿，支持成立第三個政黨的民眾很多，但樂觀其成未必就會行動支持。（圖／達志影像／美聯社）

制度障礙、政治現實 馬斯克組黨的多方挑戰

馬斯克如今籌組第三勢力，企圖動搖現行兩黨格局，但建黨之路充滿制度門檻、選民群體分歧與政治現實，面臨多方面挑戰。

首要挑戰是制度障礙。美國總統及參眾議員選舉採取「贏者全拿」的制度，對第三政黨並不友善，不像台灣還設有不分區立委，靠政黨選票分配席次，民眾黨就是靠8席不分區而成為關鍵少數的。美國缺乏能讓多黨制或第三政黨存在的制度性條件。

何況多數州規定，要取得選票資格，需要大量選民連署，門檻不低。所以，美國兩黨體制之外的政黨雖然長期存在，但在全國層級的選舉上始終不成氣候。

馬斯克鎖定新政黨明年期中選舉，將聚焦有關鍵影響力的少數選區，以左右國會整體組成，但如果推出實力足以與兩黨匹敵的候選人，在選戰中極可能只扮演攪局者與干擾者的角色，或許能削弱共和黨候選人的選情，如同民眾黨廣獲年輕人支持而削弱民進黨選情一樣。果若如此，馬斯克可對川普報一箭之仇，但未必可成為關鍵少數。

馬斯克組黨的理由，目前只有空洞的「把自由還給人民」一句話，未提出具有號召力的政黨綱領，他簡略提出的政策內容包括減少國債、以人工智慧與機器人技術實施軍隊現代化、支持放鬆管制與言論自由、力挺科技與提高出生率的立場，都不具顛覆兩黨政綱的吸引力，也未呈現足以吸引中間選民的有力主張。

美國民眾誠然對現有政黨感到失望與不滿，雖兩黨各擁死忠支持者，各有其意識形態上的歸屬，中間選民也各有關懷，不代表馬斯克擁有一個真正的基本盤。他有什麼政策主張可以吸引所謂80％的中間選民？他在超越既有政黨的主張和魅力上恐怕不及柯文哲。

儘管馬斯克財力雄厚，但政黨發展的關鍵在於能否建立穩固的支持者網絡，而募款、動員與催票皆仰賴與選民之間深度連結，這需要耐心與時間，不是能用錢就能買到的。馬斯克是效率至上的人，有沒有長期深耕的耐力，令人不無疑問。

台灣及多數國家的國會選舉，先取得20％甚至10％的選票，即可分配到小部分國會席次，占有一席之地，進而逐步擴大勢力，徐圖發展。美國政黨必須取得多數選票才能取得席次，也才能發揮有效的政治影響力，馬斯克凡事急於求成，是否有意願長期經營選區，才是成敗關鍵。

馬斯克還有致命的個人弱點。他旗下的企業擁有大量聯邦合同，川普不可能饒過他，當利益受損時，或許會影響他欲成為政壇「第三勢力」的決心，而不會堅決成為自由意志主義者的旗手。

不像柯文哲組黨之前，市長任期即將結束，為了更上一層樓，只有組黨一途，義無反顧，而且沒有牽掛與包袱。馬斯克的新政黨能走多遠，並不是他一時興起就能達成的，所以是一個巨大的未知數。

他想左右逢源，但他本人的政治立場明顯右傾，很難獲得左翼的民主黨選民支持；而和川普鬧翻後，右翼的共和黨選民也敬而遠之。所以，他可能左右不討好。

如果不能像柯文哲那樣，取得眾多中間選民支持，又獲年輕「小草」的擁戴，新政黨的前途多艱，結果很可能被川普看笑話；同時讓台灣的柯文哲在深陷困頓之際，看到自己還是比馬斯克懂政治，取得更大成績，而聊以自慰並發洩苦楚吧？

▼馬斯克如果不能像柯文哲那樣，取得眾多中間選民支持，又獲年輕「小草」的擁戴，新政黨的前途多艱，結果很可能被川普看笑話。（圖／記者林敬旻攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。