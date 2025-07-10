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大關稅、大颱風、大詐騙、大罷免　此刻民意想教訓在野黨還是執政黨

我們想讓你知道…選舉和罷免一樣，在最後階段都是比誰犯錯少，民進黨下半場卻失誤連連，甚至連主將賴清德都不得不退場，大罷免的風向怎麼可能不轉？

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

●單厚之／資深媒體人

距離7/26大罷免投票僅剩不到20天，近日卻傳出綠營對罷免結果轉趨保守，甚至憂心若連6席都達不到，「民進黨下場會很慘」；而藍營則傳出危險名單由原本的「3+5」變成「3+1」，大罷免的風向似乎已經出現變化。

大罷免風向出現變化　民進黨下半場失誤連連

這樣的變化並不令人意外，罷免的本質是仇恨動員，大罷免的核心則是「抗中保台」，將國民黨整體都打成親中賣台，大罷免才有正當性，而無論國會改革、刪減總預算等等，都是國民黨「通匪」的罪證，目的就是要讓民進黨政府沒有辦法做事。

於是民進黨在3月展開了「人民是頭家」政策宣講，林右昌還宣布要在全台舉辦300場，民進黨政府則藉著陸配網紅「亞亞案」炒作軍人被吸收為共諜，賴清德還說要恢復軍事審判制度。

《美麗島電子報》「2025年3月國政民調」，賴清德的信任度、滿意度、行政院長卓榮泰的滿意度、民進黨的好感度均大幅上揚，卓榮泰的滿意度甚至成長10.6％，賴清德、卓榮泰的滿意度均創就任以來新高，G7~G9的泛綠族群占比達到48.5％的誇張數字，單單G9深綠就有29.3％，比G1~G3泛藍的總和27.9％還要高，大罷免的氣勢也達到最高點。

但在4/2美國總統川普宣布「對等關稅」之後，這樣的態勢就開始出現變化，賴清德、卓榮泰的滿意度逐月下滑，如今已經出現死亡交叉，G7~G9的泛綠板塊也逐月萎縮，6月已經掉到39.2％。

從4月開始，民進黨就已經「鎖不住」抗中保台的議題，川普關稅的衝擊、匯率的大幅變化，讓民眾不得不將目光轉向經濟和和全球的變局，川普瘋狂舉措造成的衝擊，帶來立即且重大的危害，遠超過對台灣的威脅或滲透。

偏偏此時又傳出綠營共諜案、民進黨不分區立委沈伯洋父親做中國生意、監察院公務車等事件，讓反共和亂刪預算的指控都出現破口。

民進黨手中的牌一下子少了許多，為了不讓藍綠對抗的氣氛冷掉，卓榮泰宣布刪減地方補助款、內政部長劉世芳拋出中正路更名，結果兩個議題都打到灰頭土臉，卓榮泰跳出來說沒有改路名的計畫，至於地方補助款則尋求追加預算解套。

因為手中沒有其他牌，綠營把所有火力都集中在國民黨的死亡連署，甚至上升到「組織犯罪」的層級，檢調也全台展開大搜索，國民黨黨工遭約談人數破百、羈押人數也達兩位數。單單一個死亡連署，綠營政論節目就講了兩個月，民眾有感也變無感。

檢調在大罷免中太過搶戲，卻發生了前台北市副市長彭振聲妻子的不幸事件，質疑檢調不當辦案、押人取供的後座力一夕湧現，結果檢調又強勢將承辦檢察官照片做成梗圖的相關人等逮捕、羈押。偏偏接著又發生台中一家五口因詐騙集體輕生，而檢警最終僅以15萬元交保，讓民眾對司法體系的不滿達到最高點。

為了替大罷免增溫，賴清德日前展開「團結十講」，結果場場出包，連曹興誠都跳出來說賴清德「離題」，「雜質說」更引發強烈的批評，網上出現不少「我雜質、我驕傲」的聲音。最終賴清德以颱風為由，臨時喊卡第五講，未來很可能沒有後續。

丹娜絲颱風也打斷了罷免的政治節奏，沒受到颱風影響的北北基桃，藍營可以如常進行反罷免的宣講和活動，但政府官員和執政黨若此時再談大罷免，就會遭致強烈的批評。在罷免最後衝刺的階段，民進黨卻不得不停火，讓大罷免的氣勢難以延續。

選舉和罷免一樣，在最後階段都是比誰犯錯少，民進黨在上半場接連打了31：0、24：0的好球，結果下半場卻失誤連連，甚至連主將賴清德都不得不退場，大罷免的風向怎麼可能不轉？

▼從4月開始，民進黨就已經「鎖不住」抗中保台的議題，川普關稅的衝擊、匯率的大幅變化，讓民眾不得不將目光轉向經濟和和全球的變局。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼。（圖／記者屠惠剛攝）

不能苦民所苦、還整天想著大罷免　怎麼會不令人反感？

對民眾而言，即將掀牌的關稅、讓人深惡痛絕的詐騙，樣樣都比賴清德口中的長毛象、雜質、制憲會議、補貼台電來的重要得多。

民進黨不能苦民所苦、急民所急，還整天只想著大罷免，怎麼會不令人反感？再退一萬步來說，真的「大罷免、大成功」之後，關稅的問題就能解決、詐騙就能弊絕風清嗎？

在外有川普、內有重大事件，不畏因果的司法檢調又遭遇業報的情況下，民進黨已經無法控制政治議題的走向，鎖不住抗中保台、激不起人民對在野黨的仇恨，卻不斷暴露自己執政的無能、一次又一次的激怒人民。

此時此刻的民意，究竟想要教訓在野黨還是執政黨，還真的不好說。這樣的大罷免，距離成功自然越來越遠。

▼此時此刻的民意，究竟想要教訓在野黨還是執政黨，還真的不好說。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

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資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

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