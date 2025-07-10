迎戰用電怪獸「人工智能」　823核三延役公投正反都要細思量

▲823將舉辦「核三延役」公投，是台灣第三次有關核能議題的公投。圖為核三廠廠區。（圖／台電提供）

●陳立誠／台灣能源部落格版主、前吉興工程顧問公司董事長

8月23日台灣將舉行第三次有關核能的公投。本文回顧前兩次核能公投結果並預測此次公投結果。

第一次核能公投 「以核養綠」

第一次核能公投為「以核養綠」公投，目標在於廢除法定非核年限。該次公投於2018年11月與地方公職人員九合一選舉同時舉辦。「以核養綠」公投以6成贊成票通過，廢除電業法第95條第1項所規定之2025年非核家園年限條文。當天同時舉辦的十大公投結果都符合藍營主張，執政的民進黨大敗虧輸。

公投通過並不容易，要跨過兩個門檻。一為同意票要多於不同意票，二為同意票要超過有資格投票者總額的四分之一。公投通常有政治義意，選民會因政黨取向投票。但臺灣藍綠選民人數相當，同意不同意票不易有壓倒性的優勢，表示投票人數要將近五成公投才會通過。

▲核電廠內觀。這次公投主角是核三廠，核三2號機於1985年正式商轉，今年5月17日運轉屆滿40年，依法停機除役。圖為核三廠停機時內部。（圖／台電提供）

2018年公投通過的原因是當天同時舉行選舉。凡有選舉，民眾都有較強動機出門投票支持合於本身政治理念的候選人，投票率必然過半，同意票六成，自然超過有資格投票者的四分之一。

2018年公投結果民進黨政府嚇破膽，決心「沒收公投」，最簡單的方式就是將公投與選舉脫勾，目的在於壓低投票人數。民進黨果然在2019年修改公投法，將全國性公投與選舉脫勾，每兩年投票一次。

第二次核能公投 「核四商轉」

第二次核能公投為「核四商轉」公投，目標在於重啓核四。公投於2021年12月舉行，當天舉辦了四大公投，另三個公投為反萊豬、護藻礁與公投綁大選三案。果然一方面投票人數不足，另外反對票尤略多於贊成票，公投未通過。

如今第三次核能公投為「核三延役」公投，目標是恢復核三運轉。此次公投與之前公投由不同管道提出。以前公投均為民眾連署，此次公投乃是由立法院提出。此公投案於5月20日在立法院院會三讀通過，主文為：「您是否同意，第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」

第三次核能公投 「核三延役」

但老實說此次公投意義不大，因為在5月13日立法院三讀通過《核管法》第6條修正案，增訂「重新啟動」條款，讓運轉執照已經過期的機組，有申請延役的管道。加上此一條款後，目前屆齡停機的核能機組，台電均可依法提出延役申請。與此次公投是否通過無關。至今不論擁核或反核團體針對此次公投都少有任何積極動作其來有自。

▲公投完的核三廠，還有機會重啟嗎？圖為核三廠2號機組，於今年5月17日停機，正在執行降載確認作業。（圖／台電提供）

此次公投在這種氛圍下，除非目前到投票日之前有任何重大事件，因投票人數不足，贊成票很可能不足以達到有資格投票者的四分之一。雖然公投未通過，其結果對政府施政不會構成限制，但贊成反對比例仍會被認爲是某種程度的民意測驗。

迎戰用電怪獸「人工智能」 贊成反對都要細思量

隨然個人預測此次公投難以通過，不會對政府施政構成限制，但雙方票數多寡對政府未來動向難免造成影響。任何擔心電力供應安全的民眾都應利用此次公投機會投下贊成票，增加核電延役機會，增進臺灣供電安全，降低未來斷電缺電危機。未來全球競爭大局聚焦於人工智能，但人工智能是用電怪獸，台灣不應因電力不足而在全球競爭中被淘汰出局，期盼全國民眾做出正確選擇。

▲台灣要迎戰AI世紀，人工智能是用電怪獸，到底要不要重啟核能？會不會傷害永續家園？是民眾的兩難課題。（圖／路透）

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