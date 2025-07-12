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川普主義下談判難聚焦　美日同盟恐再陷漂流

我們想讓你知道…美日關稅談判未如川普預期就範，雙方最大的歧見為美國稻米輸日及川普對汽車及零組件加徵的25%「特別領域關稅」，川普認為日本吃定美國，讓雙方對話無法聚焦。加上日本參議院大選在即，石破主政下的美日關係不能言好，可能動搖美中日三方關係，「美日同盟」近期恐陷入漂流狀態。

▲▼日本首相石破茂今年3月在東京接見美國國防部長赫格塞斯。（圖／路透）

▲美日關稅談判未如川普預期。（示意圖／路透）

●何思慎／輔仁大學日文系（所）特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任

美國總統川普在貿易談判中設定最易拿下的日本未如預期就範，美、日雙方最大的歧見為美國稻米輸日及川普對汽車及零組件加徵的25%「特別領域關稅」。川普對日本前述兩項問題成見已深，堅持不對日本豁免汽車關稅，對話無法接近彼此的立場。川普在社群媒體上意有所指的批評「有些國家迄今多麼仗著美國的寬容」，認為日本吃定美國。

美日關稅談判　未如川普預期

其實，日本每年77萬噸的進口米中，美國占近半，為最大進口來源。日本首相石破茂表示，日本進口美國加州的稻米，須使美國正確認識此點。稻米為日本人主食，攸關糧食供應安全，日本力求自給自足，石破強調，「進口米導致日本水稻耕作面積更形減少，此為獨立國家不該發生的事。石破重申，面對美國將堂堂正正地展開維護國家利益的關稅談判，不輕易妥協。

▲▼米,白米。（圖／翻攝免費圖庫pexels）

▲日本每年進口米，有一半以上來自美國。（圖／翻攝免費圖庫pexels）

川普設定的「對等關係」7月9日寬限期將屆，但日美談判進度不如預期，川普放話將對態度不佳的日本片面決定加徵30%至35%的關稅，此高於原先設定的24%「對等關係」，以此打破僵局，避免談判一延再延。石破希望爭取美國的諒解，在大限前再與美國進行新一輪談判，日本主談代表經濟再生擔當相赤澤亮正再度訪美，進行最後的外交斡旋，爭取轉圜餘地，避免對撞。

日本參議院大選在即　美日同盟陷入漂流狀態

然而，美國了解日本在7月20日的參議院大選前，難以在談判上示軟，美國財政部長貝森特稱「此為推動談判的國內因素障礙」。美國是否採取「觀望」，靜待攸關日本「政權選擇」的參議院選舉後，再與日本磨合歧見至為關鍵，以免倉促片面決定對日貿易關稅，損及日本國民對美國的認知情感，負面影響後續防衛相關經費的談判，動搖「美日同盟」。

根據日本內閣府調查，日本人對美國的「親近感」高達88.5%，此為美日友好及同盟的民意基石，川普若不念及日本在同盟中的付出，錙銖必較將因小失大，流失日本對美國的信賴。

▲▼汽車關稅,進出口汽車,美國紐澤西州紐華克港等待進口的汽車。（圖／路透）

▲除了稻米，汽車零件關稅美國不鬆手，也是美日關稅談判的癥結點。（圖／路透）

石破主政下的美日關係不能言好，不僅兩國首腦「穿梭外交」不復見，美日外長與防長聯席的「2+2會談」亦因故取消。川普重返白宮至今未實現訪首腦正式互訪，但日本媒體傳出北京正摸索邀川普出席9月3日在北京天安門廣場舉行的抗戰勝利80週年閱兵式，並實現上任後的首訪中國。若川普訪中營造美中「成功」會談氛圍，川普政府不排除利用今年聯合國創立80周年，邀習近平藉聯大9月在美國紐約召開時訪美。

美、中若先於美日實現首腦互訪將對日本外交構成重大挑戰，此不啻是1972年2月尼克森訪中的「越頂外交」再現，美日同盟恐有漂流之虞。石破須正面以對，以為日本尋求出路，「倚美抗中」不是石破設定的外交路徑，賴清德對日本的一廂情願不在「石破外交」的視野中，東亞區域中僅見臺灣堅定的追隨美國，形單影隻。

▲▼美國總統川普，「我想怎麼做就怎麼做」。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普大打關稅戰，美中日關係開始搖擺，「美日同盟」近期恐成浮木。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字: 川普主義 美日同盟 對等關稅 川普 日本

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