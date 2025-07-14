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好萊塢的AI時刻　正站在一個重要的十字路口

我們想讓你知道…好萊塢正站在一個重要的十字路口，AI技術的應用能夠幫助創作者節省成本、提升效率；但同時也可能威脅許多專業人士的生計，進一步激化產業內部與社會之間的矛盾與衝突。

▲。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲好萊塢的大型製片公司則對AI的應用前景樂觀其成，認為能以較低成本完成更高品質的作品。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

●張瑞雄／台北商業大學前校長

人工智慧（AI）應用已開始深入影響全球影視產業，掀起一波波強烈的衝擊與爭議。從過去僅能粗糙合成影像、人物動作生硬，到如今能以逼真的效果再現明星面貌和聲音，AI的能力已不可同日而語。好萊塢這個以創意與原創性為根本的產業，也開始被AI深刻地改變甚至顛覆。

AI技術進步　帶來倫理與版權爭議

配音產業便面臨AI替代人工配音的威脅，配音演員過去長期簽署包含聲音使用權的合約，如今這些合約正被用來訓練AI模型，製作出人工合成的聲音，以更低成本取代真人演員的配音工作。

法國、德國、印度等地的配音演員已經聯合起來，發起抗議活動並推動立法保護他們的聲音和工作權。他們指出，配音不僅僅是語言翻譯，更是帶有文化、情感、以及當地幽默感的重要創作過程，而這些細膩的人性元素，是AI尚難以完美取代的。

但AI不僅限於聲音配音，其在影像生成領域的進步也同樣驚人。近幾年來，包括Runway和Google的Veo 3等公司陸續推出更先進的AI影像生成工具，技術日益成熟，甚至已經達到商業電影製作的水準。

Runway與Lionsgate和AMC Networks等影視巨頭簽署合作，透過AI生成高品質的視覺特效和預視化場景，大幅降低製作成本與時間，甚至開始製作完全AI生成的長篇電影。

但這種技術進步帶來的倫理與版權爭議同樣不容忽視，許多電影人和演員擔心AI會導致大量失業與創意枯竭，而好萊塢的大型製片公司則對AI的應用前景樂觀其成，認為能以較低成本完成更高品質的作品。這種立場差異，使得產業內部對AI的應用出現巨大分歧。

▼AI技術進步帶來的倫理與版權爭議同樣不容忽視，許多電影人和演員擔心AI會導致大量失業與創意枯竭。（圖／達志示意圖）

▲▼。（圖／達志示意圖）

AI節省成本、提升效率　卻進一步激化矛盾與衝突

有趣的是，也有AI公司試圖探索更為倫理與永續的模式。Moonvalley公司開發了名為Marey的AI工具，強調所有用於訓練AI的資料均取得合法授權，並承諾該工具設計的初衷是協助電影創作者完成他們的創作願景，而非取代他們的工作。

此一模式試圖化解長久以來AI產業在版權與倫理上的爭議，但許多電影人對這種說法仍抱持懷疑態度，擔心這只是大公司最終全面採用AI削減人工成本的緩兵之計。

另一方面，AI技術的普及也給觀眾帶來前所未有的創作自由，例如近來熱門的影集《魷魚遊戲》第三季結局因不受歡迎，觀眾便利用AI工具自行創造多種不同的結局版本，展現了觀眾直接參與內容創作的可能性。儘管這類內容多為業餘娛樂性質，但無疑顯示出AI已經賦予一般大眾極大的創作自主權。

好萊塢正站在一個重要的十字路口，AI技術的應用能夠幫助創作者節省成本、提升效率，甚至激發出更多創作靈感；但同時也可能威脅許多專業人士的生計，進一步激化產業內部與社會之間的矛盾與衝突。

AI的應用，應該朝向輔助人類創作而非取代人類，並且建立更完善的倫理規範與版權保護機制，確保技術的進步能夠真正造福人類文化與社會發展。

如何在保護創作者權益、維護產業健康發展與接受技術進步之間取得平衡，將是好萊塢乃至全球文化產業未來必須共同面對的重要課題。

▼好萊塢正站在一個重要的十字路口，AI技術的應用能夠幫助創作者節省成本、提升效率，但進一步激化產業內部與社會之間的矛盾與衝突。（示意圖／路透）

▲▼。（示意圖／路透）

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