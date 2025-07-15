泰國政治的十字路口　是國會改選、政治妥協還是軍事政變？

▲泰國前內閣總理貝東丹(Paetongtarn Shinawatra)。（圖／達志影像／美聯社）

●徐致遠／台灣大學政治學研究所學生、台北市青年諮詢委員會委員

泰國政壇近期再掀波瀾，現任總理，前總理他信(Thaksin Shinawatra)之女貝東丹(Paetongtarn Shinawatra)遭憲法法庭以7比2的票數裁定暫停總理職務。此事件的導火線，是一起被稱為「錄音檔事件」的跨國政治風暴，然而其真正揭發的，是泰國數十年來盤根錯節的政治矛盾與利益糾葛。

「錄音檔事件」迅速發酵 根本原因泰國聯合政府基礎極為脆弱

根據外流錄音檔，貝東丹在與柬埔寨前總理洪森(Hun Sen)通話處理邊界爭議時，不但親暱地稱洪森為「叔叔」，更在請求協助的同時，直指泰國軍方不聽從政府，甚至稱陸軍第二軍區司令是「瘋子」和「泰國政府的敵人」，引發軒然大波。對此，36名參議員聯名請願，指控其言行不當、違反誠信及道德標準，涉嫌違憲。

錄音之所以會流出，是因為他信家族與洪森之間數十年情誼的破裂。在他信擔任總理期間，與時任柬埔寨總理的洪森建立了情同手足的關係。即便他信日後因政變流亡，洪森依然力挺，甚至任命他為柬埔寨的「特別經濟顧問」，可見兩人關係之深。

然而，洪森這次憤怒地表示，自己本是出於善意協助調停，貝東丹政府卻反過來向外界宣稱柬埔寨「撤軍」，令他深感背叛。他認為貝東丹背信棄義，迫使他公開錄音，而這也成為政敵攻擊貝東丹政府的素材。

事件之所以迅速發酵，根本原因在於當前泰國聯合政府的基礎極為脆弱。2023年大選後，由他信實質領導的為泰黨(Pheu Thai Party)，為了換取執政主導權以及他信本人的回國特赦，選擇背棄了選前一同簽署合作備忘錄的盟友，即在大選中贏得最多席次的進步派政黨前進黨(Move Forward Party)。

為泰黨轉而與昔日的意識形態敵人利益交換，組建了一個不穩定的「利益性聯盟」，其成員包括軍方背景的統一泰國建國黨(United Thai Nation Party)、人民國家力量黨(Palang Pracharath Party)，以及代表黃衫軍與傳統保守精英的民主黨(Democrat Party)。

這無異是將水火不容的「紅衫軍」(Red Shirts)（代表北部和東北部鄉村的農工階級，為泰黨的鐵票倉）與「黃衫軍」(Yellow Shirts)（由曼谷商人、官僚及中產階級組成，主要是保守派與軍方的支持者）強行捆綁在一起。這兩大陣營過去十餘年的衝突，其撕裂程度遠遠超過台灣當前的藍綠白之爭。

這個純利益導向的聯盟，從誕生之日起就貌合神離、各懷鬼胎。

果不其然，「錄音檔事件」成為壓垮駱駝的稻草之一。被視為政壇「騎牆派」的第三大黨泰自豪黨(Bhumjaithai Party)在第一時間退出聯合政府。

若僵局無法化解 最壞情況將使泰國民主倒退

事實上，其退出不僅是為了切割，也與早前為泰黨意圖改組內閣，想用「兩個部長職位換取內政部長」的提議有關。大權在握的內政部是泰自豪黨黨魁阿努廷(Anutin Charnvirakul)的核心利益，這加深了聯盟內部的矛盾。如今執政聯盟的國會席次降至254席，距離過半門檻僅剩4席。

若貝東丹最終被憲法法庭撤職，一場政治亂局怕是難以避免。根據法規，總理人選必須來自各黨在上次大選前提交的候選人名單。在歷經前總理賽塔(Srettha Thavisin)因任命案爭議下台後，為泰黨人選僅剩曾任總檢察長與司法部長的猜卡森(Chaikasem Nitisiri)。其資深的法律背景與相對穩健的形象，被部分分析人士認為是緊張局勢下，各方勢力最可能接受的「最大公約數」。

然而，已退出政府的泰自豪黨黨魁阿努廷(Anutin Charnvirakul)，會不會也是一個潛在人選？其手握國會第三大黨的實力，若為泰黨政府最終垮臺，他很可能成為組建新聯盟的關鍵人物，甚至是妥協後的領導者。

從眾議院的席次分布來看，任何穩定的多數聯盟，恐怕都難以繞開席次最多的前進黨（已改組為人民黨, People's Party）以及第二大的為泰黨。但前者可能因為基於其強烈反對軍方勢力及廢除俗稱「冒犯君主罪」的刑法112條的立場，無法與保守派政黨妥協。

但近日，人民黨與泰自豪黨、人民國家力量黨等在野黨派首次召開會議，似乎也在尋求突破。若泰自豪黨與其他政黨願意承諾支持「修憲交由全民公投」的法案，人民黨或可考慮在不入閣的情況下，對其組建的政府提供「信任供給」(Confidence and Supply)，即支持組閣，並在一些關鍵議案上支持政府，以換取自身長期的理念性利益。

不過，對於目前民調高漲的人民黨來說，也已為重新大選做好準備，畢竟以現狀評估，其獲勝甚至單獨過半的可能性不低。

故筆者認為，目前情況尚不穩定，為泰黨雖身陷囹圄，但仍手握執政資源與最後的總理牌，具備一定的主導性；泰自豪黨則試圖打造「在野大聯盟」，但各黨有各自的利益考量，整合難度不低。最終，若各方無法達成妥協，可能就會走向解散國會舉辦大選，屆時最大的獲利者將是人民黨。

然而，在軍方失去參議院能參與組閣的制度性優勢後，若僵局無法化解，無法完全排除王室或軍方等外力直接介入、任命非民選總理的可能，而最壞的情況，也許就是軍事政變，屆時泰國恐將再次面臨民主倒退。

▼泰國總理貝東丹和柬埔寨前總理洪森關於邊境爭議的錄音對話外流後引眾怒，上萬民眾28日集結在勝利紀念碑周圍，要求總理貝東丹下台。（圖／路透）



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