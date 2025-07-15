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當美國要求表態台海戰爭　日本澳洲「不假設、不承諾」的外交智慧

我們想讓你知道…當中國對澳洲大展溫情攻勢，對日本提出關注經貿避免紛爭的建議，美國卻對盟友「算總帳」，美國的強悍做法真的能幫助到台灣嗎？

▲。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲美國國防部副部長近幾個月與日本與澳洲國防高層的會晤中，持續推動兩國針對「台海若爆發戰爭時應扮演何種角色」給出明確承諾。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

《金融時報》《衛報》《Japan Today》與《彭博社》等多家媒體報導指出，美國國防部副部長埃爾布里奇·科爾比（Elbridge Colby）在近幾個月與日本與澳洲國防高層的會晤中，持續推動兩國針對「台海若爆發戰爭時應扮演何種角色」給出明確承諾。這項要求令東京與坎培拉相當錯愕，主要因為美國自身尚未提供保衛台灣的安全保證，依舊奉行「戰略模糊」。

日本防衛省對此表示，對於假設性問題難以作答，並強調所有軍事行動將依據憲法與國際法，在具體情況下審慎處理。

澳洲總理安東尼·阿爾巴尼斯與國防工業部長帕特·康羅伊也明確拒絕預先承諾，重申「是否派兵只能由當屆政府決定」，堅守國家主權與政策彈性。

儘管科爾比聲稱這是「為了威懾中國、維持和平」，並指此舉符合川普政府「以實力求和平」的戰略，但他直接而強硬的作風，引發盟友間的緊張，也讓原本與美國關係穩固的亞洲友邦更為保守。

此時，阿爾巴尼斯展開對中國的六天訪問，除與習近平與李強會晤，也透過公開言論重申澳洲立場：不支持片面改變台海現狀、反對武力，並持續擴大國防投資。

值得注意的是，在阿爾巴尼斯訪華期間，美澳日韓等多國部隊正在澳洲北部進行代號「護身軍刀」的大規模軍演，象徵盟邦軍事合作仍然強韌。

但科爾比對AUKUS潛艦協議的審查與「要求配合」的態度，卻讓原本支持軍事合作的盟國也陷入兩難。一方面，中國正以貿易與投資示好；另一方面，美國要求盟友配合它尚未表態的軍事行動，讓盟友感到戰略壓力與政治風險同步升

美國對盟國施壓　背後的焦慮

媒體報導美國國防部副部長柯爾比最近向日本與澳洲施壓，要他們明確表態「萬一台海開戰，你們站哪邊？」這樣的問題讓盟友很為難——畢竟，美國自己對台灣也從來沒給出明確的軍事保證，現在卻希望別人先做出承諾，這在外交上通常不會如此直白，但是川普時代，威脅和利誘都是大白話！

事實上，柯爾比和華府的戰略菁英，內心確實出現焦慮。他們看到中國解放軍的實力快速增長，美國自身國防實力停滯，預算不足支應美軍需求，導致美國在印太的軍事優勢已經不像過去那樣穩固，所以他們開始精算：如果真的爆發衝突，美國有多少「戰力存款」、有哪些盟友能實際投入？這些盤算背後，其實是對軍事現實的焦慮與壓力。

但問題是，國防牽涉主權，民選政府要對選民負責，哪能輕易承諾？尤其對日本與澳洲來說，對中國的經貿依存度高，國內輿論對軍事捲入也存有疑慮。這不是不想支持美國，而是政治現實不允許他們太快表態。

▼日本防衛省對此表示，對於假設性問題難以作答，並強調所有軍事行動將依據憲法與國際法，在具體情況下審慎處理。（圖／路透社）

日本國旗，東京銀行，東京。（圖／路透社）

台灣在看這則新聞時　更該反思的是我們自己呢？

正好這幾天是台灣的漢光演習，這是模擬實戰情境下的重要軍演。但除了軍隊自己在操兵、政府官員發表信心喊話之外，一般民眾對這樣的演習了解多少？感受到多少國防安全的意義？有多少人關心「台灣是不是做足了準備」？

如果國防準備仍有不足，那就該坦誠面對，要補強什麼？人力、裝備、戰略哪裡還不夠？如果純靠軍備不夠，那我們在兩岸溝通交流的努力是不是還有機會能發揮作用？怎麼在區域和平穩定中找到台灣的角色？

台灣需要的是有智慧的戰略計算，而不是天天關心造成內部對立的政治口水。國防不是只靠預算或軍購，更不是靠喊口號，而是要讓全體國人覺得「我們有準備、我們有信心」。

當中國對澳洲大展溫情攻勢，對日本提出關注經貿避免紛爭的建議，美國卻對盟友「算總帳」，美國的強悍做法真的能幫助到台灣嗎？

▼國防不是只靠預算或軍購，更不是靠喊口號，而是要讓全體國人覺得「我們有準備、我們有信心」。（圖／軍聞社提供）

▲▼。（圖／軍聞社提供）

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旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

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