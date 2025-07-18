老化社會遇上斷電斷訊　丹娜絲颱風帶來的「警訊」

▲台南市多處因丹娜絲颱風導致電線桿倒塌。（記者林東良翻攝）

●曾泰琳／國立台灣大學地質系副教授

今年第一個中度颱風丹娜絲於2025年7月6日登陸，除了強大的風雨之外還多了一個過去較為罕見的暴潮。此颱風中心陣風近16級，於深夜重創嘉義台南沿海低窪地區，造成沿海數個鄉里的電線桿整排傾倒或折斷，老舊平房的屋頂被吹走，養殖場和太陽能板等設施嚴重破壞。而颱風暴潮在數分鐘內即淹沒一人高度，行動不便的老人差點滅頂。所幸風暴潮發生時正值天文低潮期，否則災情不堪設想。

電力吃緊、人口嚴重外移 期望政府強化救災體系

此事件類似180年前即西元1845年(清道光25年農曆六月初七）發生的颱風暴潮，當時如海嘯般的大水淹沒現今雲林縣口湖鄉的沿海村落，統計死亡人數達三千至七千人，也是口湖牽水藏(車藏)民俗祭典的由來。

丹娜絲的暴潮儼然是兩百年一遇的極端氣候災害。而同一時期同一區域，從西元1839-1848的十年間在彰化至台南一帶就發生了三個災害型大地震，規模分別為6.5、 6.0、 7.1，亦造成了117、381、1030人不幸罹難。雖然風災和地震並沒有直接關聯，歷史告訴我們西南台灣的自然災害風險是相當高的。

回到二十一世紀的台灣現實場景，大地震後我們通常會看到災害應變中心立即指揮調度，安全疑慮的房屋會被貼上紅黃單，救災有序，一切似乎都在掌握之中。

對比之下，我們很難想像在這些不算太偏遠的沿海鄉里，卻會因為一個中度颱風而斷水斷電又斷訊，並且因此阻絕了外援，直到多日之後透過社群媒體傳播，其嚴重災情才受到關注。

這些弱勢族群雖然房屋沒有倒塌，但家卻無法遮風避雨，災損的範圍已經可以比擬一個大地震的後果。不禁令人擔憂，未來若在人口稠密區發生大規模地震，尤其是高地震潛勢的西南台灣，類似的斷電斷訊會如何影響救災之進行?

前一個得以借鏡的地震是西元1999年的九二一集集大地震，這對30歲以下的民眾應是只出現在教科書裡卻又陌生的地震，地震芮氏規模7.3(地震矩規模7.6)，造成五萬多棟房屋全倒、兩千四百多人罹難，停電戶數達六百多萬戶。當時因中寮變電所損毀，影響到南電北送，震後20天才解除全台限電。

在集集地震後，政府修訂建築法規提升住家耐震標準，氣象署發展地震即時預警系統，且通知推播不限手機電信類別，災害防救科技中心快速彙整各部門的即時情報，以提供應變中心判斷。

以上這些重要進展可協助達到一定的減災效果，然而此次颱風暗示我們，災後應變的漏洞存在，值得重視。

由於氣候暖化與環境變遷，未來各種災害事件的發生只會更加頻繁。台灣總體經濟逐步退縮，人民遭受生命財產損失的風險卻在攀升。平時電力若已吃緊，遑論災後的備援了。人們長期享受便利的電子通訊，在遭遇重大危難之時，斷訊以及其所造成的救災資訊落差，恐會是目前最需要克服地方。

此外，再加上整體社會少子化與南部年輕人口嚴重外移，未來的救災動能也會跟著下降。期望我們的政府能夠針對現實條件的演變，制定因應的對策，強化國家救災體系。

▼丹娜絲颱風中央災害應變中心。（圖／記者呂佳賢攝）

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