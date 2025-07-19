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兒虐修法　是誰口號喊得響、投票不敢亮？

我們想讓你知道…立法院三讀通過新增「剴剴條款」的刑法第272之1修正案，明訂以凌虐方式殺害未滿7歲幼童者，得處死刑或無期徒刑，同時也修正第286條，強化傷害幼童的刑責。立法初衷明確而正當，獲得社會普遍認同。但民進黨立委卻在立法過程中前後立場不一，令人不解。

▲▼警察人員人事條例部分條文修正草案 三讀 韓國瑜敲槌 國民黨 民眾黨立委一起合影慶祝見證 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院「剴剴條款」刑法修正案，7歲以下兒虐致死案刑責最高死刑，院長韓國瑜敲槌三讀通過 。（圖／記者屠惠剛攝）

●苑丹東／時事觀察員

近日立法院三讀通過新增刑法第272之一條修正案，明訂以凌虐方式殺害未滿7歲幼童者，得處死刑或無期徒刑，同時也修正第286條，強化傷害幼童的刑責。立法初衷明確而正當，旨在以更嚴厲的法律防止類似「剴剴案」等幼童受虐事件，獲得社會普遍認同

兒虐法立法　民進黨令人錯愕

然而，民進黨立委卻在立法過程中前後立場不一，令人不解且引發諸多質疑。 民進黨團在二讀階段明確投票反對，至三讀階段卻選擇集體棄權、不投票，然而在法案通過後又急著至議場拍照宣稱「支持」，這種表面支持、實質反對的態度令人錯愕。

民進黨立委辯解稱，之所以反對是因為刑法條文對「故意」與「過失」的區別未妥善處理，導致若通過國民黨、民眾黨提案的再修正動議，可能造成「傷害兒童但致死」的行為反而比「故意殺人」更重之荒謬結果。

▲▼立法院三讀通過刑法第272條之1及第286條修正草案 民進黨團立委手舉支持增訂虐殺兒童罪可處死刑手板。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院三讀通過刑法第272條之1及第286條修正草案，民進黨團手舉支持增訂虐殺兒童罪可處死刑手板。（圖／記者屠惠剛攝）

然而，此番辯解明顯混淆視聽。首先，本次新增「虐殺嬰幼兒罪」旨在加重對惡意凌虐幼童者的懲罰，凸顯此類犯罪的極端惡性與社會危害性。此項修法的精神與國際普遍共識吻合，即對弱勢且毫無自保能力的嬰幼兒加強保護。民進黨團卻選擇聚焦於文字細節，以「故意」與「過失」的差異概念試圖掩蓋其反對更嚴厲刑罰的真實意圖，令人質疑其真正用意是否為單純政治鬥爭，而非實質關注幼童安全與權益。

不必咬文嚼字　避免為反對而反對

其次，民進黨團所謂「可能導致刑度倒置」的疑慮，根本不存在現實操作的可能！缺乏應有的誠信與負責態度，這種為反對而反對的心態，正是今日台灣政治生態亟待革除的頑疾。

期盼未來各政黨能盡量摒棄政治操作的思維，以誠實與務實回應民意，用真正保護弱勢兒童的行動贏得社會的信任，而非淪為政治秀場上的演員！

（本文為作者觀點，與啟思民本基金會無關。)

▲▼ 中華民國刑法第二百八十六條條文修正草案 立法院院會 三讀 藍白齊喊兒虐零容忍 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 中華民國刑法第二百八十六條條文修正草案，立法院三讀通過，藍白齊喊兒虐零容忍。（圖／記者屠惠剛攝）

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