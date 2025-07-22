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政治詐騙是民主之癌　民眾將在罷免投票中做出民智選擇

我們想讓你知道…真正的民主，不該是最會說謊者的舞台，而應是誠信與能力的競技場。經過激烈的攻防，台灣民眾必然對政治詐騙知所辨識，在這場罷免投票中做出民智的選擇。

▲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲罷免制度的本意是針對個別不適任的民選公職人員，而不是針對國會最多席次政黨的無差別屠殺性攻擊，更不是假借民主程序之名圖謀翻轉國會席次結構。（圖／記者屠惠剛攝）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

台灣這個星期進行24名立委和1位市長的罷免投票。這不是一場合乎民主理念的投票，因為罷免制度的本意是針對個別不適任的民選公職人員，而不是針對國會最多席次政黨的無差別屠殺性攻擊，更不是假借民主程序之名圖謀翻轉國會席次結構。

「抗中保台」視為唯一正確道路　當作施政無能的遮羞布

主導其事的民進黨運用政治騙術的虛假話語，硬把這場不義的罷免包裝成「反共護台」的聖戰，用染紅對手為中共代理人的不實指控造勢撞騙。

在野黨在國會中行使多數決，監督民進黨政府，就是反民主，就是親中賣台就將烏克蘭式的戰爭帶到台灣。這是哪門子的邏輯？

民主國家中國會監督行政權本就是天經地義，珍惜民主就是要促進政府透明化，接受監督與制衡，而且以民意為依歸，促使權責相符。如今民主的實踐者被打為「共匪」，非去之不足以護台，這分明是逆民主真意的騙術。

民進黨的台獨路線能保台灣平安嗎？事實上，台灣最大危機的根源，就在於草螟弄雞公，自不量力、以小博大，追求不切實際而又沒有實力支撐的台獨目標。民進黨為這個夢幻目標而倡言兩岸兩國，挑釁對岸底線，而將台灣帶入兵凶戰危風險。

由於民進黨不斷撕裂兩岸之間與台灣內部脆弱的共識，招徠軍事威脅加劇，造成台灣的國安危機。反對走偏鋒而主張交流與和平的在野黨及其立委，竟然被污衊為在地協力者，將他們定位為「中華民國派」，不反共，而與「台派」真心護台截然不同。

這分明是以台灣獨立的支持程度與反中的強烈程度為標尺，以此為忠奸之別。這是將政治主張的良窳與善惡擺在單一向度上，在這個量尺上判定其愛台忠誠度，並賦予道德評價。這樣的評量完全否定民主該有的多元化價值，毫無容忍異議的素養。

民進黨政府無視於兩岸實力差距及美國川普政府護台的意願與能力，為實踐台獨而無節制地挑釁對岸，棄絕了過去兩岸之間透過模糊與默契所換來的和平，將台灣的安危投入到一場豪賭式的脫中對抗中。他們對內無法統合異議者，對外無法確保國家安全，卻將「抗中保台」視為唯一正確道路，甚至當作施政無能的遮羞布。

實際上，如何護台是方法問題，強烈反中與對抗並不是唯一方式，維護台灣安全也可以主張和中，從政治面尋求兩岸共存之道。持著這個主張的人多認為，反中、抗中、否定兩岸同屬一中或者追求台灣獨立的方法並不可取，是造成兩岸緊張而使台灣失去安全屏障的關鍵因素。

然而，抗中謀獨者獨沽一味，他們昧於兩岸現存的客觀形勢以及雙方的實力對比，看不見人民對和平與繁榮的殷切渴望，只看見反中話語、謀獨言行以及對民進黨的支持度與貢獻度；進而將反中與抗中無限上綱，並將其作為攻擊對手的武器。

於是乎，在野黨的和中主張一概被抹黑為助長中國滲透與在地協力。他們口口聲聲護衛民主，實際上是將反中、抗中凌駕於民主價值之上，將體制內的制衡監督視為中共的陰謀與滲透，殊不知這是將台灣推向戰爭邊緣並撕裂朝野關係的禍根。為了獲得選票支持，他們離間競爭者與民眾的關係，極盡所能施展騙術，藉以塑造於己有利的輿論環境。

▼民進黨政府無視於兩岸實力差距及美國川普政府護台的意願與能力，棄絕了過去兩岸之間透過模糊與默契所換來的和平，將台灣的安危投入到一場豪賭式的脫中對抗中。（圖／民進黨提供）

▲▼。（圖／民進黨提供）

大罷免是霸權心態展現　對民主制度赤裸裸的攻擊

民進黨全面執政時將「多數暴力」發揮到淋漓盡致，淪為國會少數之後，拒不接受多數決的決議，將其貶抑為「多數暴力」，釋憲否決與覆議不斷，猶有不足，乃祭出「大罷免」殺手鐧。這是全球民主國家前所未見的荒謬行動，卻名之為反共壯舉、護台行動，公然進行政治詐騙，實在難以服眾。

這場罷免正是這種霸權心態的極致展現，無法接受選舉失敗，無法容忍權力受到監督制衡，便發動了這場企圖顛覆選舉結果的政治鬥爭。這不是民主的正常舉措，而是對民主制度赤裸裸的攻擊，無非是將騙術引進政治場域中。

這回「大罷免」是一場精心策劃的政治陰謀，目的就是要拔除在野黨在國會中的監督力量，重回過去八年那種為所欲為而不受節制的全面執政狀態。

一旦罷免成功，翻轉朝小野大結構，台灣將進入一個沒有強力反對力量的綠色威權時代，威權執政，壓抑自由、民主與法治，獨尊台獨，邁向綠色恐怖的時代。

台灣的民主正面臨興衰存亡的關鍵時刻。一年半前，人民選擇了在野黨立委主導立法院，就是要掌握行政權的民進黨接受國會的決議與監督，但民進黨卻不放過獨攬決策的權力，為此而編造種種清算與鬥爭在野黨的謊言，玷污在野黨本於民主的正當監督行為。

民進黨為了重回不受節制的大權，主導發動全面罷免在野黨國會議員，將其扣上「濫權亂政」的莫須有罪名，為此而結合側翼網軍操控輿論。

民進黨將罷免行動淪為執政黨清除異己、鞏固自身權力的技術性工具，卻假藉愛台、護台之名，偽裝為實踐民主政治與公民社會理想的正當舉措，實際上是將制度變成不再保障民主多元，而被反向用來壓縮異議空間，讓民主程序僅剩異化的形式而已。在這個過程中，政治詐騙的意圖溢於言表，其死忠支持者卻信以為真，乖乖受其愚弄與擺佈。

我們看到政治詐術正在台灣活生生地展開。民主政治的運作是以選舉作為制度核心，選民透過選票選擇代表其利益與價值觀的候選人與政黨，但隨著政治行銷手段的高度發展，許多政黨與候選人卻提出不實的論述、承諾、指控，形成一種普遍的政治詐騙現象。這種現象不僅侵蝕民主制度的根本，更危及公民對政府與公共決策的信任，造成社會的撕裂與政治冷感。

▼這場罷免正是霸權心態的極致展現，無法接受選舉失敗，無法容忍權力受到監督制衡，便發動了這場企圖顛覆選舉結果的政治鬥爭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼。（圖／記者屠惠剛攝）

真正的民主不該是說謊者的舞台　而是誠信與能力的競技場

從「大罷免」的政治訴求可知，政治詐騙的常見伎倆包括無根據的政治指控，對競爭者進行抹黑，意圖操控選民情緒，無實質證據。在這過程中，必然刻意混淆資訊，透過社群媒體或傳統媒體釋出虛假的、片面的或失真的資訊，使選民受到誤導，無法做出正確判斷。

然而，政客們或許得以詐騙某些人於一時，但會對政治文化與公民參與造成數種嚴重的負面影響，同時會使民主機制空洞化。

台灣民主建構不易，其賴以運作的基礎是人民對制度的信任。可是，一旦選民發現政黨與候選人蓄意忽悠詐騙，反覆跳票，承諾淪為選舉語言而非實質政策，而且恣意編造謊言攻擊對手，將動搖他們民主的信心，民主的正當性也隨之削弱。長久之後，民主機制將逐漸形式化，淪為權力競技的工具，失去為民謀福及監督制衡的功能。

政黨對於其對手激烈的不實攻訐，代價不僅是選舉結果的扭曲，更對社會造成深遠的傷害。政治指控若涉及種族、宗教、性別以及勾結外患等敏感議題，容易煽動群眾情緒，製造族群對立與社會裂痕，但政黨或候選人為一時之利而肆意發動認知作戰，講虛假與操弄變成取勝的利器，則將灑下仇恨與不信任的種子，最終傷害的是整個國家社會的凝聚與和諧。

民主的希望寄託在人民身上，公民必須理性看待政黨及候選人的選舉承諾，對虛假訊息與不實指控有免疫力，拒絕被情緒操弄，並持續監督政府施政，方可塑造誠信比甜言蜜語更具價值、真實比忽悠詐騙更能恆久取信於人的政治文化，夯實民主政治的基礎。

真正的民主，不該是最會說謊者的舞台，而應是誠信與能力的競技場。經過激烈的攻防，台灣民眾必然對政治詐騙知所辨識，洞察國家之所急需及民主的真諦，在這場罷免投票中做出民智的選擇。

▼一旦選民發現政黨與候選人蓄意忽悠詐騙，反覆跳票，承諾淪為選舉語言而非實質政策，而且恣意編造謊言攻擊對手，將動搖他們民主的信心。（圖／本報資料照）

▲▼（圖／本報資料照）

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陳國祥專欄

陳國祥專欄 陳國祥

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

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