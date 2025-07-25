美國陸軍批准量產　精準打擊飛彈之戰略意涵

▲國軍共購買29套的HIMARS。（圖／路透）

●作者 ／ 台灣智庫國防安全小組

美國印太司令部（United States Indo-Pacific Command, USINDOPACOM）為因應中國解放軍海空軍的威脅，過去幾年已經在海空軍方面做了積極準備與部署，近期也看到陸軍積極調整組織，使能更快速與靈活部署，抵銷中國解放軍在數量上的優勢。

近日，媒體報導美國陸軍（United States Army, USA）已經批准量產精準打擊飛彈（Precision Strike Missile, PrSM），此決定將可使M270多管火箭系統及海馬斯多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS）未來打擊範圍更廣、更具威懾力。

由於國軍共購買29套的HIMARS，未來若有機會獲得該型飛彈，將可對解放軍形成更大的嚇阻，殊值關注PrSM後續量產與部署。本文分從精準打擊飛彈基本資料、提升美國陸軍砲兵打擊效能、戰略意涵及政策建議等面向，分析如後。

精準打擊飛彈 基本資料

2016年洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音（Boeing）和雷神技術公司（RTX Corporation）為了滿足美國陸軍遠程精準火力（Long Range Precision Fires, LRPF）的要求，共同研發一種新型短程飛彈以取代陸軍戰術飛彈系統（Army Tactical Missile System, ATACMS），該型彈體積更小，且每一發射模組能裝載兩枚飛彈。

之後，雷神及波音各因技術問題退出競標，由洛馬獨立負責研發，據悉2023年PrSM已經形成初始戰力，由於原先只能打擊陸上固定目標，經洛馬提升其性能後，已能同時打擊陸上及海上移動目標，為美國陸軍新銳武器。

區分 內容 研發者 洛克希德馬丁公司 最大射程 500公里 發射載台 ★M270多管火箭系統 ★海馬斯多管火箭系統 獲准量產時間 2025年7月 第二增量 預計2028年形成初始戰力 第四增量 ★預計2030年形成初始戰力 ★進一步延伸射程至1,000公里



提升美國陸軍砲兵打擊效能

美國陸軍相較於解放軍火箭軍具有各式短程、中程彈道飛彈及巡弋飛彈，解放軍陸軍則有各式遠程火箭炮（如PHL-191），顯現美國陸軍中遠程打擊火力不足。

為補足其中遠程火力短版，勢必得加快PrSM的量產，7月6 日美國陸軍批准生產該型彈，有助陸軍砲兵提升打擊效能，強化陸軍應對解放軍在印太軍事擴張威脅的角色，舉例說明如後。

其一，7月2日獲「里程碑C」（milestone C）許可的PrSM第1增量型（Increment 1），打擊範圍涵蓋400公里內目標，並可有效反制解放軍反介入／區域拒止」（A2/AD）戰術。隨著PrSM進入量產，未來將逐步換裝美軍HIMARS配備的ATACMS飛彈，使陸軍砲兵的打擊效能再向上提升。

其二，PrSM後續量產型，除持續增加美國陸軍在此方面的飛彈數量之外，其打擊範圍也將獲得提升，據悉第四增量型飛彈射程將達1,000公里。簡言之，得利於美國陸軍砲兵PrSM的打擊範圍持續擴大，已對解放軍的A2/AD戰術形成嚴峻挑戰。

▼PrSM後續量產型，除持續增加美國陸軍在此方面的飛彈數量之外，其打擊範圍也將獲得提升，據悉第四增量型飛彈射程將達1,000公里。（圖／達志影像／美聯社）

戰略意涵

首先，美國陸軍在HIMARS的基礎之上，研發取代現行ATACMS的PrSM，讓陸軍前線部隊具有更快速反應與縱深打擊能力，同時展現美國陸軍透過應用新創科技，確保其在未來高強度衝突中的火力優勢地位，全方位應對解放軍在印太地區對美軍的挑戰。

其次，美國陸軍此次批准量產PrSM，讓其射程涵蓋延伸至500公里，後續隨其增量，可延伸射程至1,000公里，強化陸軍長久以來在此射程火力不足的問題，充實美國陸軍1,000公里以內各距離飛彈打擊能力，破解解放軍欲以A2/AD戰術，阻止美軍介入台海或南海領土爭議。

再次，PrSM同樣以M270多管火箭系統或HIMARS為發射載台，無須對發射載具進行結構性改造，可降低成本及快速整合。

此外，軍事網站《Army Recognition》7月6日披露，下一世代的PrSM「黑鬍子」（Blackbeard），同樣以HIMARS為發射載台，美軍此種規畫，除降低成本考量之外，更著眼於武器的融合，以及快速形成打擊能力，未來HIMARS的作戰角色將獲得進一步提升。

政策建議

目前國軍已經向美國採購29套HIMARS，其中11套已於2024年10月交付，並於5月12日實施試射，證明其打擊能力卓越，極大強化國軍源頭打擊能力，我宜持續關注PrSM量產及下一世代「黑鬍子」飛彈研產概況。

（一）持續關注精準打擊飛彈量產概情

PrSM經多次研改、試射，最終順利通過工程設計驗證，已獲批准量產，後續又將進行多次增量，提升美國陸軍PrSM數量。此外，美國陸軍已經決定PrSM下一世代「黑鬍子」，也是以HIMARS為發射載台，我國亦為該發射載台使用國，對PrSM量產及下一世代「黑鬍子」研發續情，應持續關注與蒐整。

（二）視情況循軍售管道獲得該型飛彈

目前美國已經交付我所購買的29套HIMARS中的11套，後續將於2026年之前全數交付。此次美方交付的11套HIMARS共配賦64枚ATACMS，該戰術飛彈最大射程可達300公里。為延伸國軍打擊能力，我宜密切關注PrSM量產，並視情況循軍售管道獲得該型彈。

（三）爭取與美方合作生產飛彈與技轉

我中科院在飛彈研發及量產實力受到各國高度肯定，近年來美國受生產力低落影響，對我採購之高新武器，普遍產生延宕情事。以我國中科院生產製造能力，與美國合作生產PrSM應該可以確保美國陸軍獲得飛彈速度，我國可評估向美方提出雙邊合作生產PrSM，以及技術移轉事宜，共創台美雙贏目標。

▼此次美方交付的11套HIMARS共配賦64枚ATACMS，該戰術飛彈最大射程可達300公里。（圖／達志／美聯社）

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