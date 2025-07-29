美日關稅協議震盪全球　比較美英協議與對台啟示

▲2025年7月23日，美國總統川普（Donald Trump）宣布與日本達成關稅協議，設定15%對等關稅，並搭配日本對美5500億美元投資承諾。（圖／達志影像／美聯社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2025年7月23日，美國總統川普（Donald Trump）宣布與日本達成關稅協議，設定15%對等關稅，並搭配日本對美5500億美元投資承諾。此協議不僅緩解日本經濟壓力，也為台韓等亞洲經濟體的談判提供參考基準。相較於6月17日美英協議的10%關稅，美日協議展現美國對貿易赤字國的強硬姿態。

本文將分析美日關稅協議的意義，比較其與美英協議的差異，並探討對台灣後續談判的啟示。

美日關稅協議 經濟影響

美日協議將關稅從原先威脅的25%降至15%，對日本出口導向經濟構成挑戰。根據大和總研估算，2025年日本實際GDP將下降0.5%，至2029年降幅擴大至1.2%。若納入汽車及對大陸等國的關稅影響，中期降幅可能達3.2%。汽車產業作為日本對美出口的支柱，占出口總額約四分之一，15%關稅雖減輕成本壓力，但仍可能削弱價格競爭力。

日本承諾的5500億美元投資涵蓋半導體、醫藥、鋼鐵等領域，強化美日供應鏈合作。此舉短期內刺激美國就業，但可能排擠日本國內投資，壓抑成長動能。日本首相石破茂強調，協議未犧牲農業利益，稻米進口在最低配額框架內調整，顯示日本在談判中成功守護關鍵產業。

儘管15%關稅降低衰退風險，日本央行對升息仍持謹慎態度。經濟學家前田和孝指出，協議穩定市場信心，但石破茂面臨參議院選舉後的執政壓力，可能影響政策連續性。日經指數於協議宣布當日飆升894點，汽車股如豐田（Toyota）上漲10%，反映市場樂觀情緒。

▼美日協議將關稅從原先威脅的25%降至15%，對日本出口導向經濟構成挑戰。（圖／路透）

美日與美英協議的比較

美英協議於6月17日達成，設定10%關稅，適用於美國對貿易順差國的基準稅率。美英協議僅聚焦雙邊關係，未強調全球意義，而美日協議則突出對美國就業的影響及全球供應鏈的角色，顯示川普對貿易赤字國的區別對待。美英協議多次提及「非關稅障壁」，而美日協議改用「長期規制」措辭，顯示對日本的語言讓步。

美日協議的15%關稅成為對貿易赤字國的標準稅率，歐盟（EU）可能比照此模式，搭配投資承諾以換取關稅減讓。相較之下，加拿大與墨西哥的汽車關稅維持25%，使日本汽車在美國市場具相對優勢。然而，美國汽車政策委員會批評15%關稅損害本土產業，凸顯美國國內對貿易政策的矛盾。

美日協議的投資框架為其他國家提供模板。日本對美投資聚焦能源、半導體等戰略領域，顯示地緣經濟競爭加劇。澳洲經濟學家克莉絲汀娜·克利夫頓（Kristina Clifton）認為，日本成功爭取半導體與醫藥品關稅豁免，為後續談判樹立借鑑。

對台灣貿易談判的啟示

美日協議的15%關稅為台韓談判設下基準。台灣以半導體與電子產品出口為主，對美貿易順差顯著。總統賴清德表示，行政院副院長鄭麗君與經貿代表楊珍妮正於華府進行第四輪談判，力爭低於15%的稅率。財信傳媒董事長謝金河指出，關稅越低，台灣可能需付出更多投資或市場開放的代價。

台灣需借鑑日本經驗，透過投資承諾與市場開放爭取低稅率，同時保護農業與中小企業。半導體產業對美出口占比高，確保關鍵物資的優惠待遇是談判焦點。民進黨團幹事長吳思瑤坦言，美日協議提高民眾對台美談判的期待，談判壓力與日俱增。

若談判結果不如日本，可能引發民眾不滿，增加政治風險。台灣需平衡國內產業利益與對美讓步，聚焦半導體與電子產品的保護。行政院發言人李慧芝強調，談判以國家利益、國民健康與糧食安全為原則，促進貿易平衡與經貿體系優化。

全球貿易格局的變動

美日協議不僅影響雙邊貿易，也重塑全球供應鏈。日本對美投資聚焦半導體、AI等關鍵領域，顯示地緣經濟競爭加劇。美國財長貝森特（Bessent）強調，川普政府以高關稅為槓桿，換取投資與地緣政治利益。對大陸維持高關稅，可能為台日韓在供應鏈重組中創造機會。

台灣半導體產業需確保對美出口的競爭力，韓國則需爭取汽車與半導體的關稅減免。道明證券資深策略師普拉尚特·紐納哈（Prashant Newnaha）指出，農產品市場開放可能引發韓國國內政治阻力，影響談判進程。台灣談判團隊需謹慎應對民眾期待與國內壓力，穩固全球供應鏈地位。

美日協議揭示川普政府的貿易策略：以關稅壓力換取投資承諾。台韓談判的成敗將影響亞洲經濟格局，台灣需靈活運用投資與市場開放籌碼，確保經濟穩定與國際競爭力。

結語

美日關稅協議以15%稅率落幕，為日本經濟注入穩定性，但仍導致GDP短期下降0.5%、中期下降1.2%。相較美英協議的10%關稅，美日協議凸顯美國對貿易赤字國的強硬立場。

台灣需借鑑日本經驗，以投資承諾換取低稅率，同時保護半導體與中小企業。美日協議重塑全球供應鏈，台韓談判的成敗將決定亞洲經濟的未來格局。台灣需謹慎應對，確保在全球競爭中穩固地位。

▼台灣談判團隊需謹慎應對民眾期待與國內壓力，穩固全球供應鏈地位。（圖／行政院提供）

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