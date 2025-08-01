對等關稅衝擊下　台灣產業的衝擊及因應之道

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

●林建甫／中信金融管理學院講座教授、台大經濟系名譽教授

美國針對台灣的對等關稅終於公布。雖然台灣成功將原訂的32%稅率壓低至20%，但仍未能與日本、韓國等達到15%稅率的「友好陣營」看齊，反而與印度、越南、斯里蘭卡等國並列為「20%稅率國」。目前美方仍稱此為「暫時性稅率」，待台美總結協議完成，尚有進一步下修的空間。台美雙方也將同步就供應鏈合作及《貿易擴展法》第232條款進行磋商，未來變數仍在。

本文旨在探討對等關稅對台灣產業的實質衝擊，並提出應有的思維與因應策略。

對等關稅 對台灣產業的實質衝擊

美方對我課對等關稅20%，對台灣出口導向產業構成直接衝擊。2000年時，美國為台灣第二大出口市場，佔比高達20%。此後占比一度下滑，2013年約為10%，但近年隨高技術產品出口增加，已回升至約30%。特別是半導體設備、電子零組件與機械工具等高附加價值項目，美國是關鍵終端市場。

目前高科技產品還能享受關稅豁免，但幾個禮拜後也可能面臨 232條款的課稅。而一般傳統產業，例如紡織、塑膠、水五金等工業，本來就「毛三到四」、利潤利率相對不高，在抵禦關稅的能力又較低，不容易轉嫁成本，若庫存去化的進度又相對落後的話，可能加劇衝擊。20%的關稅，將嚴重削弱我方價格競爭力，造成轉單效應，客戶的流失恐成常態。

此外，台灣在全球供應鏈中的角色不僅是出口者，更涵蓋研發、設計、製造與物流等全鏈條價值。一旦關稅結構扭曲，美國企業將被迫重新調整採購策略，進而削弱台灣在鏈條中的地位。尤其中小企業首當其衝，其資本與風險承擔能力較低，難以應變市場變化與開發新客源。

232條款 另一潛在風暴

除了對等關稅，川普政府未來可能擴大援引《貿易擴展法》第232條款，以「國家安全」為由，對高科技產品加徵關稅或限制出口。該條款過去多用於鋼鐵、汽車等傳統工業產品，然而在地緣政治升溫的當下，半導體、AI伺服器、高階製程設備等也已納入國安考量。

對台灣而言，這是雙重風險：既可能面臨額外關稅，又可能遭遇技術限制與出口審查。AI晶片、伺服器主機板與通訊設備等若被列入232名單，將導致出口延遲、審查繁複、甚至被排除於美國供應鏈之外。這已不只是經貿議題，更涉及科技地緣政治的深層競爭。

為避免被排擠於美國技術同盟之外，台灣應加強與美方的高層對話與產業安全協議，爭取「可信賴夥伴」地位。技術透明化與資安合規能力亦須同步強化，以鞏固合作的戰略信任基礎。

▼對台灣而言，這是雙重風險：既可能面臨額外關稅，又可能遭遇技術限制與出口審查。（圖／總統府提供）

轉型契機 產業自救

面對關稅壓力，台灣產業必須啟動深層結構調整。首要策略是「價值鏈上移」，即從代工走向研發與品牌主導，提高產品附加價值，減少對價格的敏感度。半導體業早已展現此趨勢，但機械、自行車、工具機、紡織等傳統產業仍需突破品牌經營與通路掌握的瓶頸。

其次是「市場多元化」，加強與東南亞、印度、中東等新興市場的連結，降低對單一市場的依賴。台灣亦應積極參與RCEP與CPTPP等區域經貿組織，爭取制度性保障與關稅優惠，避免與競爭對手產生政策落差。

第三則是「產地分散化」，鼓勵企業在低關稅地區設立組裝基地。但須注意，產地布局應真正具備實質生產與附加價值，而非僅形式上的產地漂白。政府應協助中小企業在轉型升級、融資、技術支援等方面提供後盾，協助其平穩渡過調整期。

政府的回應與現階段作為

行政院已針對對等關稅可能帶來的出口衝擊，啟動多層次應變機制。首先，已推出六大面向、十四項措施的「出口供應鏈支持方案」，並透過《韌性條例》編列共計930億元預算，支援受影響產業。內容涵蓋融資貸款、市場拓展、供應鏈升級、智慧製造導入、碳盤查輔導與人才培育。然而，預算規模偏低，企業普遍擔心資源迅速用罄，難以支撐中長期轉型所需。

之前，外交部與國發會亦強化與美方政策智庫及議員辦公室的互動，希望透過倡議與遊說，讓台灣在美國政策設計中被納入「戰略夥伴」定位，而非被視為一般貿易對手。這個部份一定要繼續推動。

政府應該在對美出口產業推動關鍵技術升級專案，強化供應鏈韌性，讓台灣成為「不可或缺」的高科技夥伴，爭取參與美方三大計畫： AI曼哈頓計畫、STARGATE軍民科技整合平台及資料中心，「水晶之地」（Crystal Land）AI與機器人製造生態系計畫，才能延續台灣在高科技產業的領先地位。

20% 也未必吃虧 談條件才是關鍵

外界或許對20%的稅率感到不滿，然而若與他國相比，台灣所付出的「交換條件」應該相對有限。日本為換取15%稅率，承諾對美投資高達5500億美元，並開放農產品、汽車市場。韓國則在美方主導下，投入3500億美元投資，開放能源與車市，還允許美國產品「零關稅」進入韓國。歐盟亦同意購買7500億美元美國能源，並追加6000億美元戰略投資。

相較之下，後續為爭取降稅，台灣可能仍需進一步讓利，但至少未一開始就將市場與資金全面敞開。未來談判，美方勢必要求台灣在汽車、農業、電動車、日用品、保健品及數位服務領域進行市場開放與對美投資。這將是另一場硬仗，必須提前研擬談判籌碼與因應機制。

川普的戰略 米倫的貿易藍圖

川普政府關稅政策的背後，其實有清晰的戰略依據。白宮經濟顧問米倫（Stephen Miran）於去年發表的《重組全球貿易體系的使用者指南》第三章，正是川普關稅政策的理論根據。他認為冷戰以來的自由貿易架構早已失衡，讓新興經濟體利用匯率壓低與高關稅保護在全球市場套利，導致美國產業空洞與經常帳赤字。

米倫不以WTO的自由貿易為絕對標準，而主張「對等性貿易架構」，強調美國可單邊針對有貿易順差的國家課徵懲罰性關稅，甚至將貨幣政策納入貿易評估指標。這套邏輯的可怕之處在於，它將結構性順差描繪成「道德不正義」，從而賦予美方報復的正當性。對台灣這種出口導向國家而言，等於時時處於被制裁的風險之下。

結語 危機既是警訊也是轉機

川普的關稅政策不是一時衝動，而是經過戰略設計與理論包裝的結構性挑戰。台灣身為全球供應鏈的關鍵節點，無法選擇逃避，只能選擇進化。這場關稅與國安的雙重壓力，也可能正是台灣擺脫低價競爭、走向高端轉型的轉捩點。

關稅問題不在於川普理念是否合理，影響也不在於他是否還會再連任。未來不是靠祈禱換來，而是靠行動與佈局爭取的。全球經濟秩序既已重構，台灣若能藉機革新，或許不只是避過一劫，更能翻轉命運。

▼這場關稅與國安的雙重壓力，也可能正是台灣擺脫低價競爭、走向高端轉型的轉捩點。（圖／總統府提供）

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