「假反對派」刻意表現激進荒謬　曹興誠究竟是不是第五縱隊？　

▲曹興誠大肆煽動「抗中保台」情緒，已在第一波罷免中被選民狠狠打了一巴掌，但他不改其志，開始將砲口轉向綠營內部。（圖／反共護台志工聯盟提供）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

罷團旗手聯電創辦人曹興誠的鬥爭對象近日轉向，他原來鎖定國民黨及其立法委員，最近對綠營人士展開猛烈攻擊，台灣民意基金會董事長游盈隆、前國際安全研究院董事長李文忠等人首當其衝。

曹興誠不改其志 砲口更轉向綠營內部



他的抨擊用語同樣火辣，表面目的都在喚起群眾對他們的憎惡感，其結果是引發群眾對謾罵施暴者的反感，從而同情受害者而痛恨加害者，造成與其表象相反的效果。

曹興誠曾是大台商，大賺中國錢，並在大陸有過紅粉知己，與大陸關係堪稱密切。他大肆煽動「抗中保台」情緒，已在第一波罷免中被選民狠狠打了一巴掌，但他不改其志，除了怪罪民進黨只當側翼而不願承擔責任之外，卻更加賣力宣講罷免理由，而且開始將砲口轉向綠營內部。

曹興誠雖被許多人罵為「曹賊」，但他不以為意，還是戴著鋼盔先前衝，而且把政治目標懸得更高，不只要罷免國民黨立委，還要加速「正名制憲」，甚至要積極建立「台灣國」。為了達標，他要罷團志工組成「天理志工團」；更令人訝異的是，他宣示「統一是有毒害、不該被允許的言論」。

李文忠因此勸諫，民進黨追求並保衛的是「自由民主的制度及生活方式」，不是這種「法西斯式的台灣民族主義論述」。

李文忠直言，曹興誠的言論正好告訴國人「還好大罷免失敗」，若放任這種言論不管，或不敢得罪，對民進黨或公民團體是否傷害更大？

但是，曹興誠越罵越兇，他引了一大段毛澤東的名言「革命不是請客吃飯…革命是暴動，是一個階級推翻一個階級的暴烈的行動。」嘲諷「穿皮鞋的李文忠」還要講究溫良恭儉讓，「竟然把『禁止統一言論』說成台獨法西斯」。

稍有民主素養的人都知道，用毛澤東的語言禁絕言論自由，或是用共產黨的辦法「獨立建國」，那是違背民主理念的，而曹興誠卻如此這般大聲嚷嚷。

精明的生意人為何會走極端？ 目的何在？

他是精明有成的生意人，為何會走極端？他甚至反問，「民進黨什麼時候已經把『獨立建國』當成極端思想？」他大力宣揚「獨立建國」的不現實猛虎，目的何在？

一般對他為何如此好勇鬥狠到這個程度十分不解，對他的動機非常好奇，也有各種不同臆測。有一種版本是懷疑他的言詞與行動不單純，表面上「反共保台」，但蓄意將其推到極端，希望引起反彈與反感，促使民眾不支持民進黨，其終極目標是在拆民進黨的台。

這樣的懷疑沒有事實根據，但在歷史經驗中，所謂「假反對派」卻比比皆是，他們的表象與實際目的恰恰相反。這就是在政治、軍事與情報領域中的一種特殊的滲透策略，被稱為「假反對派」（Controlled Opposition），有時也與「偽旗行動（False Flag）」或「挑釁者行動（Agent Provocateur）」有關。

他們表面上自稱反對某勢力，但實際上受到該勢力操控，最終目的是為了削弱真正的反對力量，甚至反過來幫助幕後的指使者，所以他們高舉旗幟是一種「偽旗行動」，像開車打右轉燈但卻左轉，故意誤導大眾認知，製造相反效果，用來抹黑反對力量本身。

「假反對派」常刻意表現得比真正的反對派更激進、更荒謬，他們刻意採取過激言論或暴力行為，讓民眾把他們「大罷免」「獨立建國」、「禁止統一言論」之類的立場及行動與「極端」、「不理性」劃上等號，讓中間選民或溫和派與其疏離，甚至產生惡感。

猶有不足，「假反對派」還常扮演內部分裂者角色，他們挑起反對派陣營內部矛盾，例如意識形態之爭、路線之爭，擴大內部矛盾，激化內鬥，使所屬陣營陷入內耗，導致力量分散，失去群眾的支持。

▼「假反對派」常刻意表現得比真正的反對派更激進、更荒謬。（圖／記者李毓康攝）

「假反對派」以誤導公共認知為目標 好讓團體真正被拖入泥潭

歷史上一個典型事例是在1930年代，納粹黨滲透一些共產主義或工會組織，派出挑釁者煽動暴力，讓社會輿論認為「左派就是暴徒」，進而為鎮壓反對勢力找到藉口。

在冷戰時代，蘇聯曾扶植「假反對派」團體，表面上批評共產政權，實際上誤導異議人士走極端，讓人感到他們西方國家的代理人，因而對他們深惡痛絕。

當代的網路資訊戰中，也有類似情事，在社群媒體上，出現所謂的「假帳號運動者」，例如假環保人士提出極端、荒誕的主張，讓公眾覺得整個環保運動「不切實際」，或是假的人權組織散播錯誤資訊，使人權議題的目標與手段受人質疑，遭致反感。

「假反對派」以誤導公共認知為行動目標，他們刻意讓大眾以為自己看到的是「反對者的真面目」，其實是被操控的假象，希望透過極盡行動形成錯誤印象，好讓這個團體真正被拖入泥潭，失去公信力與支持基礎，而削弱其力量。

這是一種精巧的心理戰、算是一種輿論操控工具，刻意將所附身的團體塑造為不理性的、極端的形象，讓公眾對其失去信任，進而強化幕後指使者的影響力。

在當代社交媒體主導輿論的時代，這種策略更容易運作，因為經由一場被操控的事件，就能在網路世界引爆強烈的情緒反應。

這樣的效應也許不是他們的初衷，但也可能正是他們追求的目標，端視所追求的目的何在。曹興誠或許表裡如一，但他所言所行那麼極端，不斷掀起腥風血雨，讓民進黨更讓人厭惡與反感，也讓「反共保台」的訴求難以奏效，讓人不得不懷疑他的動機。他的所言所行似乎符合「假反對派」的行為模式與政治邏輯，民眾應睜開眼睛，大膽假設小心求證，好把事情弄個明白。

▼曹興誠所言所行似乎符合「假反對派」的行為模式與政治邏輯，民眾應睜開眼睛，大膽假設小心求證，好把事情弄個明白。（圖／記者林敬旻攝）

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