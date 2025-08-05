川普對印度開火　友誼已成過去式..

▲美國總統川普、印度總理莫迪。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

就在川普政府重新上路不到一年，美印關係已迅速走向轉折。川普在自家社群平台Truth Social上痛批印度大量購買俄羅斯石油、為普丁戰爭機器提供資金，並宣布計劃對印度出口商品徵收25%高關稅，引發印度外交部強烈回應，稱此舉「不公平、不合理」。

印度外交部發言人指出，印度並非唯一仍與俄羅斯進行貿易的國家，歐盟與俄貿易額事實上遠高於印度。而印度選擇俄羅斯石油，是因為歐洲吸納傳統供應來源，美方當初也曾鼓勵這樣的轉向，以穩定全球能源市場。

根據數據，2024年印度自俄羅斯進口石油已達5.5億桶，是美國對印度出口量的10倍以上，並成為俄羅斯第一大原油買家。

在此前數月，印度與美國仍宣稱將簽訂為期十年的國防合作協議，而川普也曾公開暗示，美印即將簽署新貿易協定。如今，不僅協議尚未落實，川普甚至轉向與印度宿敵巴基斯坦交好，自稱成功促成克什米爾地區的停火，還與巴國軍方高層私會，促進雙方能源投資。這讓一向強調「印度內政不容外人干預」的莫迪政府極為難堪。

多位專家直言，莫迪與川普曾經公開擁抱、同場造勢的「哥兒們情誼」，如今已因貿易摩擦、克什米爾問題、俄油進口與川普對巴基斯坦的親近一點一滴瓦解。

儘管印度官方對美態度依舊克制，仍希望挽救雙邊關係，但印度戰略社群已普遍認為，川普與莫迪之間的信任基礎已被動搖。

更值得注意的是，川普以社群貼文作為主要外交攻擊手段，再度顯示其不按牌理出牌的風格。儘管美印貿易總額高達1,290億美元，但川普執政團隊已將印度視為背棄西方立場的案例，並藉此警告其他「全球南方」國家不要繼續與俄羅斯保持密切往來。

▼在全球矚目下，川普再次展現他一貫的「交易型總統」作風。（圖／路透）

川普展現「交易型總統」作風 對印度「一邊施加壓力、一邊拉抬對手」

在全球矚目下，川普再次展現他一貫的「交易型總統」作風。這次的對象是印度：不但威脅對其商品加徵高達25%的懲罰性關稅，還同時與印度的區域對手巴基斯坦釋出善意，並宣稱自己是印巴之間衝突的調解者與停火促成者。這種「一邊施加壓力、一邊拉抬對手」的雙重加壓操作，也算是川普式外交談判的日常。

從策略上看，川普清楚地知道，印度是全球人口最多的國家，也是美國企業近年關注的最大新興市場之一。他用懲罰性關稅來迫使印度開放市場，尤其在農產品和科技產業等領域，美方長期尋求更有利的准入條件。據報導，印度甚至願意開放部分敏感的農產品進口，但在川普眼中，這遠遠不夠。

然而，更具威脅性的，是川普主動靠攏巴基斯坦的政治訊號。從聲稱自己促成印巴停火，到與巴方軍方高層會晤、推進能源合作，這對一向堅持克什米爾問題「不容外力干涉」的印度來說，無異於紅線被踩。

在此同時，川普在國境內也可能會對印度裔的態度不再友善。值得注意的是，美國保守派選民對大量印度裔在科技、醫療與學術領域迅速崛起，早已存有戒心。

印度裔雖然過去在美國政治中扮演親共和、親市場的角色，但在川普的新右派陣營中，他們也越來越成為「非我族類」的標靶。川普打壓印度，不只是貿易策略，也可能間接釋放對印度裔移民的冷淡訊號。

印度的回應雖帶有憤怒語氣，但實際上仍極為克制。莫迪政府其實很明白，美印關係並非一時之氣所能決定。在全球高度地緣競爭的現實中，印度雖仍與俄羅斯保持能源與軍事合作，但更需要與美國維持至少表面上的戰略合作。

畢竟，印度與俄羅斯的雙邊貿易額不過700億美元出頭，而美印雙邊貿易規模早已突破1,290億美元，未來更有機會大幅成長。

過去十年，美印之間建立起的戰略合作框架，在川普任內可能面臨實質挑戰。更諷刺的是，兩位風格相似、都擅長民族主義動員與強人領導的領袖，如今卻走上了彼此防備的道路——這或許也是民粹政治的殘酷現實：贏才是王道，朋友不是必要。

▼印度的回應雖帶有憤怒語氣，但實際上仍極為克制。莫迪政府其實很明白，美印關係並非一時之氣所能決定。（圖／達志影像／美聯社）

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